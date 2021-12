Felipe Sola sobre su salida de la Cancillería: "Nunca me habían rajado"

"Cuando me echaron habíamos perdido muy fuertemente las PASO y lo que yo dijera iba a ser usado por la prensa para atacar al gobierno. Me callé la boca porque tengo en claro de qué lado estoy ". De nuevo, desde su expulsión de la Cancillería, Felipe Solá rompió el silencio.

Esta vez en una entrevista en IP, el ex funcionario volvió a mostrarse dolido. "Al principio sentí un golpe porque me echaron sorpresivamente. Yo pensé que no estaba en ninguna lista", reveló el ex gobernador bonaerense. Sin aclararlo, pareció aludir al famoso listado de "funcionarios que no funcionan" de Cristina Fernández de Kirchner.

Felipe Solá rompió el silencio luego de su salida del Gabinete y le pegó a Alberto: ¿qué dijo?

"La responsabilidad política de un ex funcionario sigue siendo fuerte y más si la prensa te busca para hacer críticas", completó sobre su silencio el también ex diputado. "Siempre tuve cargos altos. Fui ministro, secretario, gobernador y vice, y nunca me habían rajado. Fue un shock" , añadió Solá.

En sus redes, Solá no sólo compartió la entrevista sino que hasta se permitió bromear con un videograph con un textual en el que admite: "Sí, tengo un carácter de mierda".