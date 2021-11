Facundo Manes le diagnosticó una enfermedad mental a Alberto Fernández: cuáles son los síntomas

Facundo Manes, el neurocirujano y diputado electo por la Provincia de Buenos Aires luego del triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones del pasado domingo, diagnosticó al presidente Alberto Fernández con una enfermedad mental. Dijo que "sufre de anosognosia".

Así lo indicó Manes en diálogo con Futurock, donde explicó que en la neurología -su especialidad- esta condición "significa no reconocer el problema" . El futuro diputado diagnosticó así al Presidente por su reacción optimista ante los resultados electorales de las legislativas, pese a que el Frente de Todos acumuló una derrota de 8,5 puntos a nivel nacional.

No obstante, pese a esos resultados, tanto el Presidente como los candidatos y otros referentes del oficialismo evaluaron los resultados como "un triunfo" por la remontada del Gobierno en distritos clave como la provincia de Buenos Aires, donde el FdT recuperó buena parte de la diferencia que le sacó JxC en las PASO, aunque no la suficiente para que Victoria Tolosa Paz superase a Diego Santilli.



Según Manes, "la anosognosia se produce cuando un paciente no reconoce un problema", por lo cual, explicó "no va a poder encarar la rehabilitación".

"Me da una sensación de sorpresa que festeje, porque no ganó. No reconoce la situación , hubo casi 10 puntos de diferencia. Fue un triunfo claro de Juntos por el Cambio, por primera vez ante un peronismo unido", expresó Manes.

Además, agregó que "no hay nada para festejar" de ninguna de las partes porque vivimos en un país "con la mitad de la población en la pobreza" .

Así se expresó también en sus redes sociales el representante de la UCR dentro de la coalición opositora. "En esta elección no hay vencedores ni vencidos: la Argentina es un fracaso colectivo. Y, para poder reconstruirla, necesitamos dos cosas: que la ciudadanía se anime a pensar en grande y que los dirigentes se manejen con mayor humildad y responsabilidad", publicó en Twitter.

QUÉ ES LA ANOSOGNOSIA

Según la Real Academia Española (RAE), la anosognosia es una "enfermedad que consiste en no tener conciencia del mal notorio que se padece ", lo que dificulta el tratamiento porque el paciente no comprende su estado por falta de un proceso de introspección.

Por su parte, la Fundación Pasqual Maragall, reconocida organización española de investigación sobre el Alzheimer, indica que la anosognosia "es uno de los síntomas habituales de la enfermedad de Alzheimer" aunque "puede aparecer en diferentes patologías, trastornos o enfermedades, como en la esquizofrenia, el trastorno bipolar, tras algunos tipos de ictus u otras lesiones cerebrales, y en muchos casos de demencia".

Los individuos con esta patología " no es que intencionadamente se nieguen a reconocer sus propios olvidos o errores: es que no tienen modo alguno de saber que los están cometiendo ", según lo indicado por la fundación.