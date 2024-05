De Sousa respondió al fallo de la Corte: "No revirtió la absolución"

El accionista del Grupo Indalo, Fabián De Sousa, afirmó en conferencia de prensa que el fallo de la Corte Suprema conocido ayer no "revirtió la absolución" en el marco de la causa Oil Combustibles y remarcó que está convencido de que "el juicio va a demostrar nuestra absoluta inocencia" .

El empresario y uno de los dos acusados en el marco de ese proceso, junto a su socio Cristóbal López, alegó que ambos "siempre estuvimos a derecho" ante la Justicia y reiteró que esto no afecta al plan de reordenamiento avalado en el fuero comercial sobre las empresas ni el plan de carrera en la organización. "No pone en riesgo los puestos de trabajo o los planes de negocios de cada una de las compañías del Grupo Indalo", informó.

Asimismo, De Sousa aseguró que "la deuda con la AFIP fue normalizada y hoy casi 50% de ese plan ya fue cancelado, y se viene cumpliendo absolutamente con el plan de pagos según los requisitos de la ley, y por eso queremos darle tranquilidad a nuestros trabajadores, clientes y proveedores".

El fallo firmado por los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Raúl Lorenzetti, indicaba que la sentencia que había absuelto a López y De Sousa por defraudación a la administración pública fue arbitraria. En tanto, los empresarios dijeron que lo decidido por Casación "está ajustado a derecho y no hay cuestiones políticas detrás" .

Los ministros de la Corte Suprema.

" No hay ninguna persecución contra nosotros, ni interferencia del poder político o de cualquier poder del Estado en la Justicia . Hoy no están dadas las condiciones para una persecución de ese estilo. Nosotros estamos dando la cara frente a la sociedad. Cometimos un error, de creer que no teníamos que dar explicaciones y dar la cara", completó.

El abogado defensor, Carlos Beraldi, dijo que si bien una era una decisión de la Corte que se esperaba, "no era imposible". "Si se trata de dar explicaciones a nuestro juego nos llamaron. Acá hubo un juicio oral y donde declararon unos 50 testigos, se aportaron pruebas y donde la mayoría del tribunal decidió que Fabián De Sousa y Cristóbal López son inocentes, y esa decisión se sostiene hasta el día de la fecha", detalló.