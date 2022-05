Excursión fallida a la Antártida y los recelos con el funcionario que suma poder

Alberto Fernández llegó diez minutos antes de lo pautado al Tedeum por el 25 de Mayo. Su puntualidad fue celebrada por el secretario de Culto Guillermo Oliveri y el rector Alejandro Russo que lo esperaban en el ingreso de la Catedral Metropolitana. Junto a ellos se rió Sergio Massa que entendió la broma por el "horario" presidencial. A la inversa causó sorpresa que llegara tarde el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, razón por la que el Presidente no lo saludó y sólo alcanzó a cruzarse con el ministro coordinador Jorge Macri y con el jefe de gabinete Felipe Miguel. Los invitaron desde la Secretaría General como antes, en tiempos de CFK, Oscar Parrilli invitaba a Mauricio Macri.

Las negociaciones previas revelan las idas y vueltas de la decisiones presidenciales. Durante varios días hubo gestiones para hacer desistir a Fernández de un viaje a la Antártida que le había propuesto el ministro de Defensa Jorge Taiana. Para convencerlo hicieron falta los oficios de Oliveri, Gustavo Béliz, Julio Vitobello y hasta del diputado Eduardo Valdés a pesar de que no pasa por su mejor momento en la relación con su amigo presidente.

En una reunión del gabinete de Cancillería el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, había desaconsejado el viaje al continente blanco. La mayoría de los que estaban en tema lo respaldaron y sugirieron postergar el vuelo hasta septiembre. En este final de otoño, explicó Carmona, había que esperar que se abriera una ‘ventana' que no dejaba más de 60 minutos para la actividad en suelo antártico, además de que la comitiva debía ser muy acotada.

El Secretario de Culto agregó que no había motivo para desairar a la Iglesia, que el vínculo estaba muy bien y que era el primer Tedeum del Presidente después de dos años de pandemia con celebraciones virtuales. Ya había sido conflictiva la relación con los Kirchner que dejaron de asistir a la Catedral en 2006 y prefirieron recorrer el país para "federalizar" la fiesta patria. Así fue hasta la entronización de Jorge Bergoglio que lo volvió amigable a los ojos de Cristina Kirchner. Entonces ella volvió a la Catedral los dos últimos años de su segundo gobierno, ya con Mario Poli en el Arzobispado.

Un informe meteorológico obligó cambiar de opinión al Presidente que habló con Poli dos días antes del 25 de Mayo. Las imágenes de la ventisca del 25 en la Antártida le dieron la razón a los que opinaron en contra y que además pidieron evitar un acto en la escuela Raúl Alfonsín. Fernández reivindica en forma permanente al ex presidente radical, demasiado para el gusto de los peronistas en crisis que prefirieron verlo el sábado sobre un escenario chaqueño, por fin, con un cristinista como Jorge Capitanich.

El cristinista Jorge Capitanich recibió en Chaco al presidente Alberto Fernández

OFICIO INTERRELIGIOSO

Dos días antes del Tedeum Monseñor Poli ya tenía lista su homilía. No sorprendió su mensaje ante un Presidente que también admite en público la pobreza y la inflación. La participación de los representantes de otros credos y el saludo amable al Presidente fueron contabilizados como ganancia en el contexto del primer mandatario que estrechó manos y cambió amigables saludos con Iosif Bosch, arzobispo de la arquidiócesis ortodoxa griega de Buenos Aires; Cristóstomo Gassali, arzobispo de la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía; la rabina Debora Rosembergpor el Seminario Rabínico; la pastora Mariela Pereyra, de la Iglesia Evangélica Luterana Unida: Cristian Hooft de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA) y Sheij Abdelnaby Elhefnawy del Centro Islámico.

Tedeum del 25 de Mayo: la Iglesia advirtió a Alberto Fernández que "falta el pan" en la mesa de los argentinos - El Cronista



KICILLOF, A DISTANCIA

Axel Kicillof junto al obispo Víctor "Tucho" Fernández en la Catedral de La Plata

También Axel Kicillof tuvo su jornada patria en La Plata. No necesitó excusa para estar lejos del Presidente. De muy buenos vínculos con los curas villeros, la Pastoral Social y el obispo Jorge Lugones, su ministro de Desarrollo y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, fue quien le recomendó que asistiera a la catedral platense.

Monseñor Víctor "Tucho" Fernández no los defraudó. "No se trata de dominar espacios de poder, sino de usar las posibilidades que uno tiene para generar procesos de transformación (...) hay un click, hay una actitud que tiene que llegar en algún momento de la vida" , citó "El Cuervo" las palabras del obispo platense que aunque joven suena para reemplazar a monseñor Poli si en noviembre, al cumplir 75 años, se jubila.

Otra frase que rescató el ministro más cercano a Cristina y Máximo Kirchner (que se fueron a pasar varios días de rosca familiar en Santa Cruz) fue una en la que el teólogo -escriba de las encíclicas papales- describe ese "click": "Es cuando uno pasa de obsesionarse por las propias necesidades: de bienestar, de fama, de reconocimiento, de afecto, a una santa obsesión porque los otros vivan mejor". Nuevamente, aunque no lo mencione, el destinatario del mensaje K pareció tener nombre y apellido.

ALIADOS Y ENEMIGOS

Larroque volvió a encerrarse en el silencio mediático después de cuestionar duramente al ministro de Economía Martín Guzmán. Pero en forma subterránea sigue hablando con los ministros albertistas Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta. Desde La Cámpora le propusieron a "Juanchi" sumarlo al armado bonaerense de Máximo Kirchner, en tándem con Martín Insaurralde que atiende el ala de los intendentes. De haber aceptado trabajaría para contener el espectro peronista más crítico con el kirchnerismo. A los camporistas les quedaría la resistencia al avance del Movimiento Evita que lidera el subsecretario de Agricultura Familiar Emilio Pérsico con lugar más central en el entorno presidencial.

¿Un ministerio para Emilio Pérsico? Los movimientos sociales presionan al Gobierno y movilizan el 1° de Mayo - El Cronista



El Movimiento Evita: contrapeso de Alberto Fernández al poder de La Cámpora - El Cronista



Justamente Pérsico volvió a armar una escenografía para que el Presidente se mostrar distendido y respaldado. En ese locro de Florencio Varela el presidente tomó la guitarra y cantó como Lito Nebbia mientras en Casa Rosada distribuían un manual de comunicación con el relato que los ministros deben defender. Esta vez el Fernández también sumó a Sergio Massa a quien después del Tedeum le pidió que lo acompañara. El presidente de Diputados lo acompañó y se permitió una humorada: difundió un video de Pablo Lescano con Malena Galmarini en el que el músico afirmaba que la titular de AySA canta mejor que el Presidente.

Alberto Fernández volvió a un evento del Movimiento Evita organizado por Emilio Pérsico

En Gobierno y en el entorno K no ocultan la desconfianza que genera el acompañamiento del líder del Evita que controla un millón de planes sociales y ocupa cada vez mayor centralidad por sobre el resto de la dirigencia. Para La Cámpora es el "ministro sin cartera", sostén de Guzmán -dato que es público- e instigador del enojo presidencial hacia Cristina Kirchner. No olvidan ni perdonan el pasacalle que en 2015 mandó a colgar en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada cuando ella era Presidenta. "Nos duele lo que falta", se leía. "¿Y ahora no le duele?", se queja el kirchnerismo. Tampoco le perdonan la paz social hacia la gestión de Mauricio Macri ni el respaldo a Florencio Randazzo que en 2017 le arrebató a CFK suficientes votos como para que perdiera la elección y solo fuera senadora por la minoría. Pérsico acusa a los "oficialistas opositores" porque "juegan para los amarillos".

En ese marco los roces entre Sergio Massa y Guzmán por el impuesto a las Ganancias se alivianan en público. No es un dato menor que el titular de la Cámara de Diputados se muestre de uno y otro lado de la grieta interna y avanza o frena para no tensar por demás la cuerda. Su tropa lo presiona para que sostenga sus históricas demandas, como ocurrió esta última semana. Además sigue siendo casi el único que puede sentarse con los Kirchner y al mismo tiempo con el Presidente. Muchos le atribuyen la intención de ir por una candidatura presidencial como síntesis de los dos espacios en pugna.