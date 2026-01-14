Celebran los jubilados: se adelanta el primer pago del año y habrá un mega bono para 2026

En febrero de 2026, los jubilados y pensionados recibirán un nuevo aumento. De acuerdo a la vigente Ley de Movilidad, la actualización responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, tal como lo establece el Decreto 274/2024.

De esta forma, la suba de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para los adultos mayores será del 2,8%.

¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en febrero 2026?

De acuerdo a la inflación del último mes, la ANSES aumentará las jubilaciones y prestaciones, por lo que los montos quedarán de la siguiente manera en el segundo mes del 2026:

Jubilación mínima : pasa de $ 349.299,32 a $ 359.079,70

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : pasa de $ 279.439,46 a $ 287.263,76

Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez : pasa de $ 244.509,52 a $ 251.355,78

Pensión Madre de 7 Hijos: de $ 349.299,32 pasa a $ 359.079,70.

¿Qué pasará con el bono de $ 70.000?

Como todos los meses, se estima que el Gobierno continúe con la entrega del refuerzo económico de $ 70.000 para jubilados y pensionados.

El monto total lo cobrarán aquellos que perciban la mínima, es decir $ 359.079. Mientras que el resto cobrará un proporcional hasta alcanzar los $ 429.079.

Aumento a jubilados y pensionados Fuente: Shutterstock Dobo Kristian

Calendario ANSES para enero2026: cuándo cobrarán los jubilados

El organismo previsional ya publicó el cronograma de pagos para enero de 2026, el cual comenzó durante la semana pasada:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo