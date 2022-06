"Más controles al dólar": el pesimista pronóstico de un ex ministro clave del gobierno de Mauricio Macri

Dante Sica, el ex ministro de Producción y Trabajo y actual integrante de Los Patricios, el think tank que impulsa a Patricia Bullrich como pre candidata a presidente en 2023, dijo que no hay interés de los inversores por la Argentina y remarcó que "la crisis se profundiza cada día más".



Sica, director de la consultora Abeceb, ocupó durante el último año del gobierno de Mauricio Macri la cartera de la que acaba de ser despedido Matías Kulfas después del escándalo del off donde denunció supuestas irregularidades en la licitación de proveedores para la obra del gasoducto Néstor Kirchner, de las que acusó a la tropa de Cristina Kirchner en Enarsa.

En diálogo con la agencia NA, estas son algunas de las principales definiciones del economista que, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, fue Secretario de Industria, Comercio y Minería .

Consultado sobre qué opina sobre los anuncios de los últimos días, Dante Sica aseguró que "están en línea con los parches que el Gobierno viene poniendo a lo que es la no estrategia en materia de política económica. Es un gobierno que no pudo votar el Presupuesto, por lo que necesariamente tenía que hacer un DNU que pudiera darle crédito. La inflación y la aceleración de la inflación se estaba comiendo toda la partida presupuestaria. Entonces, no es una medida, es una necesidad que tenía el Gobierno para seguir funcionando.

El anuncio de las tasas responde y se acelera por esta inercia de los propios problemas que se infringe con el financiamiento de los bonos. El aumento de una incertidumbre que hay en la economía la hace muy poco atractivo y empezaba a generar desconfianza para la compra de títulos o bonos, sumado a un nivel muy bajo de depósitos de la población.

Sin embargo, el efecto va a ser efímero porque la aceleración de la inflación transforma muy rápidamente la tasa en negativa. Por eso no creo que tenga mucho impacto en término de los ahorros en plazo fijo por parte de los particulares aunque le da un respiro a las cajas de las empresas.

No alcanza para cambiar sustancialmente lo que estamos viendo en el sistema financiero y es que, Argentina hoy tiene no sólo los títulos sino también acciones en niveles muy bajos, históricamente bajos, pero a pesar de eso no hay ningún interés por parte de inversores de querer entrar, es como que todavía están esperando más ruido o daño en valor de los activos para poder entrar.

Según Dante Sica, "la Argentina está, por la incapacidad del Gobierno, administrando una crisis que cada día se profundiza más. Estamos discutiendo 15 meses antes de las elecciones los temas que deberíamos ver el año próximo".

Y aseguró que tras la firma del acuerdo con el FMI, que enfrenta una semana clave, "da la sensación que el Gobierno no tiene mucho más para ofrecer. Y no porque no tenga tiempo, sino porque carece de capacidad política para generar un conjunto de políticas económicas que cambie las expectativas de los agentes para bien o para mal".

El ex ministro de Producción de Mauricio Macri planteó que "el acuerdo con el Fondo quitó el escenario más disruptivo, que era una situación de default con el FMI. Cuando uno mira los números, la tasa de crecimiento del gasto, a pesar del aumento de tarifas, los subsidios económicos van a crecer respecto del año pasado. Es decir que no hay medidas de fondo. Hay retoques para administrar esta crisis con un agravamiento de la situación en términos generales".

Sica, ex ministro de Producción de Mauricio Macri (Foto:NA)

Sobre la última feroz interna en el Gobierno, que terminó con el pedido de renuncia del presidente Alberto Fernández al ministro de Producción Matías Kulfas, Dante Sica planteó que "el Gobierno ha perdido la capacidad, por la crisis en la cual está sumido en términos políticos".

"Lo que vivimos en relación con la obra del Gasoducto Néstor Kirchner no hubo un problema de corrupción, sino un problema de incapacidad de llevar adelante una obra que era necesaria para la Argentina", definió Sica.

En ese sentido, Dante Sica aseguró que "el Gobierno nos va a llevar a los panzazos hasta el año que viene. No veo la capacidad, ya no técnica sino política, de poder poner en marcha un conjunto de acciones que generen una estabilidad para poder mejorar la situación de la economía para el año que viene".

Dante Sica asegura que "vamos a ir a una segunda parte del año que va a ser mucho más exigente y tensa que lo que ha sido esta primera parte que, producto de un contexto internacional favorable (la guerra Rusia-Ucrania), con los precios más altos en los últimos tres décadas, mejoró la liquidación de exportaciones. Aún así no se ha podido acumular reservas ni frenar el proceso inflacionario ni nada que genere un cambio de expectativas".

Según su proyección, "hacia adelante tenemos que esperar una economía que tiende a trabajar en un régimen de alta inflación. Hoy estamos más cerca de terminar en año en una inflación más cerca al 80% que al 70%. Y cualquier equivocación, descuido, error no forzado que cometa el Gobierno nos pone en una inflación de 3 dígitos".

inflación, paritarias y emisión: la opinión pesimista de Dante Sica

"Vamos a ir a un contexto en donde la inercia inflacionaria va a generar una mayor presión social. Comenzamos el año con paritarias al 40%; en marzo, 45%; se revisaron al 60% y, por como viene la inflación, en la última parte del año vamos a estar revisando todas las paritarias. Esto ha generado un piso inflacionario muy alto para el año que viene", señaló Sica en diálogo con NA.

Dante Sica, director de la consultora Abeceb, advierte que la inflación podría llegar a tres dígitos este año (Foto: NA)

Según el economista, "el Gobierno va a tener que aumentar el ritmo devaluatorio que por ahora lo trae por debajo de la inflación, por lo que va a tener un dilema: devaluar o reservas. Si no quiere devaluar para que no afecte la inflación, va a tener que aumentar los controles. Por lo tanto, en una segunda parte del año, con menos liquidación de divisas, vamos a una economía más controlada y administrada en el flujo de dólares".

Sobre la posibilidad de que haya más controles a las importaciones, Sica fue tajante: "El Gobierno va a tener que actuar sobre todos los factores que hoy son salida de divisas. Va a tener que meter mayor control sobre las importaciones pero también creo que ya empieza a negociar con las empresas las cuentas financieras".

En ese sentido, Sica alertó que "el Gobierno va a ir a un complejo mecanismo de controles y administración de esos dólares. No vamos hacia una economía más flexible. Y aunque el Gobierno diga que no va a poner más cepo, todos los días va a poner mayores controles directos o indirectos".