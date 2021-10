Espert y Del Caño en un intenso mano a mano: fraude laboral, cuentas offshore y corriente troskista

Nicolás del Caño y José Luis Espert tuvieron su cruce frente a frente, en el cierre del Debate Provincia, de los candidatos de Buenos Aires. "¿Cree que esa empresas en que los chicos pedalean horas y horas es un fraude laboral escandaloso?", fue la consulta del representante de Frente de Izquierda.

"¿Vos estás seguro que no tienen vacaciones pagas los chicos? A mí me preocupan los 6 millones de laburantes que no tienen nada de nada, cero. No tiene derechos, vacaciones, nada. La empresa, por mi, que haga lo que quiera. Creo que en mi vida fui empleado en relación de dependencia, siempre estuve solo como loco malo, facturando y viendo si un día me entraba guita y otro no", respondió el candidato de Avanza Libertad.

Pero Del Caño, no conforme con la respuesta, replicó: "Espert avala un fraude escandaloso". A lo que el candidato liberal contestó: "Vos querés freezar la Argentina pobre. Si de 8 pasamos a 6 horas, querés freezar. Los ejemplos de países tuyos, están cagados de hambre".

Por su parte, la pregunta de Espert fue direccionada a la ideología de Del Caño: "¿Vos conocés países con tus ideas que viven bien?".

"Me extraña que no sepas que somos una corriente troskista. Luchamos por un gobierno de trabajadores y trabajadoras. Tu capitalistmo ya no va más. Hay un pequeño puñado de ricos que la mitad de las personas en el mundo. Son empresarios que vos defendés", cuestionó el candidato del FIT.

Mientras que en el cierre del encuentro de los candidatos, se cruzaron planteos. "¿Quiénes son los empresarios que yo defiendo?", preguntó Espert. "¿Vos no defendés las cuentas offshore?", reprochó Del Caño. "¿Vos conocés una declaración mía con las ofshore?", fue la réplica. "Yo escucho que los empresarios pagan muchos impuestos. Esos empresarios eluden y evaden y se llevan la palta afuera", cerró Del Caño.