Espert: "A Grabois lo meto preso por cortar las calles"

El economista José Luis Espert, primer candidato bonaerense a la Cámara de Diputados por Avanza Libertad , tuvo un tenso cruce en un programa de televisión con el ex ministro de Desarrollo Social , Daniel Arroyo, quien abandonó su cargo en agosto para postularse como candidato a diputado en la lista del Frente de Todos .

La polémica surgió a raíz de los planes sociales -un punto en el que el oficialismo y los liberales se diferencian ampliamente- y cómo se reparten. Si bien Espert no se mostró en contra de la asistencia estatal, consideró necesario modificar su administración.

"La Argentina se prendió fuego los últimos 50 años. Entonces, ¿cómo no vas a dar ayuda?" , señaló. Sin embargo, evaluó "innecesario" que ese dinero pase por las organizaciones sociales: "¿Por qué no darle plata directamente a la gente que tiene un plan?" .

Y apuntó directamente contra el dirigente Juan Grabois: "Estos atorrantes de las organizaciones sociales te ponen una pistola en la cabeza , te llenan el Obelisco o la 9 de Julio y le arruinan la vida al laburante porque no puede trabajar ".

A raíz de ese exabrupto, el exministro Daniel Arroyo, quien también se encontraba en el estudio de televisión, defendió la gestión oficial de la asistencia social y resaltó el rol del Gobierno con especial énfasis en la Tarjeta Alimentar.

Además, le retrucó a Espert señalando que c ada beneficiario es titular de una cuenta bancaria propia : "No es darle plata a las organizaciones sociales. La persona cobra de manera directa, cosa que antes no pasaba , aunque claramente puede haber vivos".

No obstante, Espert retrucó y tildó al plan social como "una cosa abominable" ya que "sus beneficiarios quedan fuera del sistema".

Cuando Arroyo le consultó "¿qué harías con Juan Grabois, entonces? , Espert lanzó: "Lo meto preso, porque Grabois le caga la vida a la gente con laburo". Y justificó sus dichos en lo que considera el incumplimiento del artículo 14 de la Constitución Nacional por parte del dirigente social al cortar las calles.