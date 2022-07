"Es shock sí o sí": la dura advertencia de una de las economistas más escuchadas de la city

Tras la renuncia de Martín Guzmán, el dólar blue se disparó y tocó los $ 280, mientras que el contado con liqui, los $ 296,96. Silvina Batakis, designada como ministra de Economía hace una semana, tiene varios desafíos que afrontar, como el aumento de precios, el FMI y el control de las reservas del Banco Central (BCRA).

Marina Dal Poggetto, directora del Estudio Eco Go y economista de renombre, advirtió que ante los niveles de inflación de la Argentina y su nominalidad, "no hay más debate: es shock sí o sí".

"Si el Gobierno no se ordena, a esta crisis no la resuelve ni Batakis ni Mandrake ", alertó Dal Poggetto. En esta línea sostuvo que "si no se da una señal fiscal contundente y el Banco Central tiene que emitir más para financiar el déficit, los pesos que salieron de la deuda del Tesoro pueden acelerar la inflación. Estamos cambiando de régimen" .

Cabe recordar que la inflación de mayo 2022 fue del 5,1% y según el pronóstico de los analistas y economistas consultados por el BCRA, la de julio podría ser del 5,2%. La primera semana de julio finalizó con un aumento en alimentos del 2,5%, según la consultora LCG.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el BCRA, el 2022 terminará con una inflación del 76%, aunque consultoras privadas advierten que podrían ser del 79,2%.

"Necesitás un programa de shock y este gobierno no tiene margen. No hay quién financie el gradualismo y a esta nominalidad, no podés corregir la distorsión de precios relativos paso a paso" , alertó la directora Eco Go, según consignó NA.

Además, explicó que un punto central es cómo se "administra políticamente ese shock redistributivo que implica una estrategia así. Las retenciones son una herramienta que si devaluás, necesitás implementar, porque hay que cerrar fiscalmente" .

En este sentido, señaló que " hacen falta reformas que le den competitividad a la economía porque las retenciones son una herramienta más de corto plazo. Hace falta una agenda de reformas estructurales" .

Un problema "provocado" por Alberto Fernández

Dal Poggetto admite que no es "sencillo" congeniar la realidad de los distintos sectores: "Los hay con alta productividad y sectores con baja productividad. Para eso hace falta política" , por ende, se requiere de consensos políticos y "no sólo decir que hace falta equilibrio fiscal" .

En este sentido, aseguró que el problema fue provocado por el presidente Alberto Fernández, "cambió la formula de indexación, demoró la negociación de la deuda con privados, hizo un error con el manejo de la deuda en pesos que estaba en dos terceras partes en mano de los fondos Pimco y Templeton, cuando los bonos valían 30 centavos".

En cuanto al FMI, la economista resaltó que el "no haber negociado con el FMI de arranque" fue un error.