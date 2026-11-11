Durante su visita a la cárcel de Devoto, el papa León XIV escuchó los testimonios de tres internos y centró su mensaje en la posibilidad de transformar los errores, el dolor y las dificultades en una oportunidad para comenzar de nuevo. “El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo”, afirmó.

El Pontífice agradeció especialmente a Cristian, Maximiliano y Reynaldo, quienes previamente habían compartido sus historias personales y su acercamiento a la fe durante su permanencia en el penal. A partir de esos relatos, León XIV planteó una reflexión sobre una experiencia común a todos los seres humanos: “El límite”.

León XIV y su mensaje sobre los límites

El Papa cuestionó que la sociedad muchas veces presente las limitaciones, la enfermedad, el sufrimiento o la incapacidad como defectos que deben ser corregidos, mientras ofrece la ilusión de que las personas pueden alcanzar una suerte de “inmortalidad”.

En ese contexto, vinculó esa búsqueda de omnipotencia con algunas de las problemáticas que atraviesan a la sociedad. Mencionó la sensación de poder que provocan las drogas, el dinero fácil, la violencia contra los más débiles y la corrupción, y sostuvo que muchas veces las personas toman conciencia de sus propios límites a través de los errores y sus consecuencias.

“Ciertamente, el mal que anida en el corazón humano arruina la sociedad y la vida de muchas personas, llegando incluso a extremos de inhumanidad”, afirmó. Sin embargo, señaló que incluso en esas situaciones puede mantenerse encendida “una pequeña luz”, capaz de reavivarse a través de la gracia, la conversión y la reconciliación.

En ese sentido, León XIV sostuvo que la experiencia del límite no necesariamente empobrece a una persona. Por el contrario, puede convertirse en una instancia para reconocer los errores, descubrir el afecto de los demás y experimentar la presencia de Dios.

“Una oportunidad para empezar de nuevo”

El Pontífice llevó esa reflexión directamente a la situación de los internos de Devoto. Reconoció las dificultades que implica estar privado de la libertad, desde no poder salir libremente hasta la imposibilidad de abrazar todos los días a los hijos y seres queridos.

También dijo imaginar las noches sin dormir, la preocupación por las familias y el recuerdo de aquellas personas a las que los internos pudieron haber lastimado. A eso sumó la frustración de quienes sienten que no encontraron a tiempo “una mano amiga” que confiara en ellos y los ayudara a levantarse.

Pero León XIV pidió no interpretar ese período únicamente desde la pérdida o el castigo. “El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo”, sostuvo.

Para el Papa, la cárcel también puede ser un espacio de transformación, aprendizaje y adquisición de nuevos conocimientos y oficios. Habló de personas que, después de atravesar momentos de profunda fragilidad, lograron convertir “el desierto de la propia existencia en un jardín fecundo”.

“Con la gracia de Dios es posible pasar de la oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza”, afirmó. Y remarcó que esos cambios no quedan encerrados dentro del penal: también pueden alcanzar a las familias, a quienes trabajan allí y al conjunto de la sociedad.

El mensaje de León XIV a las familias de los presos

El Papa dedicó una parte especial de su discurso a las familias de las personas privadas de su libertad. Se refirió a padres, madres, esposas, hijos y otros seres queridos que esperan y también necesitan encontrar señales de esperanza para continuar adelante.

En ese punto, recordó que Jesucristo se identificó con una persona privada de su libertad y que él mismo fue encarcelado antes de entregar su vida, aunque “sin pecado alguno”.

Por eso, pidió dirigir las oraciones hacia Jesús por quienes están presos y solicitó que el tiempo de aislamiento no sea vivido en vano, sino que pueda transformarse en “un tiempo de gracia y de salvación”.

León XIV también tuvo palabras para los trabajadores del Servicio Penitenciario, profesionales, voluntarios y agentes de la pastoral carcelaria. Reconoció las dificultades que enfrentan y señaló que, incluso ante estructuras que parecen difíciles de modificar, ese desafío puede convertirse en una posibilidad de crecimiento.

En ese marco, recordó que visitar a los presos es una obra de misericordia y llamó a trabajar para que las cárceles sean ambientes “más humanos”, respetuosos y capaces de favorecer la recuperación y la reinserción de las personas en la comunidad.

El pedido del Papa a toda la sociedad argentina

Hacia el final de su intervención, León XIV amplió su mensaje y se dirigió a las autoridades y a toda la sociedad argentina. Planteó que es precisamente frente a las limitaciones humanas donde aparecen valores como la compasión, la preocupación por los demás y la generosidad.

“Somos parte de la misma familia humana”, afirmó.

El Papa pidió además prestar especial atención a niños y jóvenes, educarlos en valores y protegerlos de las redes de criminalidad. En ese tramo de su discurso, llamó a asumir una responsabilidad colectiva frente a las situaciones que pueden llevar a los jóvenes hacia el delito.

Finalmente, León XIV pidió que el tiempo de prisión pueda abrir un camino hacia una nueva etapa para quienes están privados de su libertad. Su mensaje estuvo atravesado por una idea que también había aparecido en los testimonios de los internos: los errores no tienen por qué definir toda una vida y siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo.

Antes de finalizar, invocó la protección de Nuestra Señora de la Merced y dio su bendición a los internos, sus familias, al personal penitenciario y a todos quienes participaron del encuentro.