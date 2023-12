Baño de masas, ajuste y poder limitado: qué obstáculos enfrenta el nuevo Presidente

Con un baño de masas frente al Congreso, a espaldas de la "casta" y con la "incómoda verdad" de un ajuste por shock que tendrá un inevitable impacto social, arrancó la Era Milei en la Argentina. El flamante Presidente les prometió a los miles que fueron a celebrar su asunción un camino de dolor y sacrificio a cambio de un futuro mejor y aquello pareció bastar para que los miles de presentes lo coronaran al grito de "Motosierra", "No hay plata" y "Viva la libertad". Al menos, por ahora.

Ayer, el fenómeno Milei escribió otro capítulo en su inédita historia que habla más del presente de la Argentina que de las virtudes de una construcción política en tiempo récord, sin demasiada coherencia dogmática pero con la habilidad de haber sabido interpretar como nadie el humor de una sociedad. Ahora les toca gobernar y empieza una etapa distinta con otro tipo de complejidades y un respaldo social que no es cheque en blanco pero sobre el cual Milei pretende consolidar su liderazgo marcando las diferencias con quienes lo precedieron.

Una de ellas es hablar con la verdad en lugar de las mentiras confortables, aseveró en su discurso. Tal como repitió en varias entrevistas luego de su triunfo, él siempre dijo que llega al poder para ajustar. Ayer lo reiteró, y lo volverá a hacer cuando ese ajuste le cobre parte del apoyo popular: " El gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste ".

Cuenta en su haber con un inédito apoyo social que envidiarían otros pregoneros del ajuste. Por convicción o desesperación en busca de una solución definitiva a la crisis económica, miles de personas lo acompañaron en las calles del Congreso y la Plaza de Mayo. Gran parte de ellos eran jóvenes en sus treinta, también familias con adolescentes y algunos por arriba de los cincuenta, coreando consignas libertarias o simplemente " Argentina ". Una rara mezcla de optimismo por lo nuevo, en mayor parte, y cierto revanchismo enquistado, en los menos.





Cuáles son los desafíos del Gobierno de Milei

El primer desafío del gobierno de Milei es aprender a gobernar en base a su dogma y sin caer en los viejos modos de la "casta". No será sencillo para una administración que en su debut ya despuntó ciertas imperfecciones, con decretos inconclusos y viéndose obligados a apalancarse sobre técnicos nombrados por el gobierno de Alberto Fernández, incluso de Mauricio Macri, para revisar la letra legal de la primera orden presidencial con la que se redujo ayer el número de ministerios a la mitad, de 18 a 9.

Y es que remover las carteras del organigrama no era tan simple como pararse frente a un pizarrón y revolear los nombres de dependencias al grito de "afuera". Volver aquella jugada mediática realidad implicó un rediseño de la compleja arquitectura legal de competencia y transferir potestades y áreas a las carteras que subsisten junto a partidas y recursos a lo largo de sucesivas revisiones.

Dicha operatoria se extendió durante días para evitar colisionar con leyes o bloquear el funcionamiento del Estado y con todo, los últimos retoques se terminaron apenas horas antes de su rúbrica, con las advertencias que se necesitarían futuros decretos correctivos para definir ciertas tareas entre los ministros y ministras tras la jura.

El dato hecha luz sobre los desafíos burocráticos que enfrenta y que pueden condicionar la velocidad de las intenciones de LLA. Pero también deja en claro la determinación de poner las estructuras públicas al servicio de sus planes originales, tal como lo sugieren las facultades ampliadas y concurrentes para la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía, con el fin de avanzar -cuando dispongan- con el achicamiento y privatización del Estado.

Otro dato llamativo fue la decisión de no transmitir la jura de los responsables de las nueve carteras, como indica la ley, describiéndolo como un "acto privado". En rigor, hay múltiples aspectos de la comunicación que restan terminar de definir -incluso responsables, cuentan- para un equipo que diseñó su estrategia en la campaña segmentando el mensaje a través de las redes y que ahora deberá resolver cómo construir su propio relato frente a los medios tradicionales.

Al lado de otras cuestiones como las expectativas por las primeras medidas económicas parece un dato menor. No lo es. Hasta ayer a la noche no se había informado cuándo se anunciarían. Quienes ayer se acercaron a la Plaza de los Dos Congresos a escuchar al Presidente o siguieron sus primeras palabras en cadena nacional para descubrir una pista luego de marchas y contramarchas en promesas como la dolarización, tampoco hallaron respuesta a sus inquietudes.

Deberán esperar hasta hoy cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, brinde una primera conferencia de prensa a las 8, previa a la primera reunión de Gabinete, para averiguar si dice algo.

Así y todo, las fuentes consultadas indican que no habría definiciones por parte de las cabezas económicas del nuevo Gobierno antes de la apertura de los mercados . Lo que sí dejó en claro en su discurso Milei es que el ajuste no recaerá esta vez sobre el sector privado, tal como venía pregonando desde su campaña. Y a falta de una vez, lo subrayó en varias oportunidades en su discurso de poco más de media hora en el cual reiteró que habrá un impacto social de la mano de la estanflación.

"No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes ", enfatizó mientras la gente coreaba "motosierra" y "no hay plata" ante la mirada incrédula de algunos mandatarios internacionales que seguían la escena desde la tarima al pie de las escalinatas del Congreso.





Cómo es la estrategia de Milei para su gobierno

El poder de fuego de Milei es limitado, reconocen dentro del propio equipo del Presidente. Por eso sus articuladores políticos, aquellos con más experiencia con la "casta", se movieron en las últimas semanas tejiendo un equipo "menos ideologizado que lo imaginado". Esto implicó marginar algunos referentes -incluso sectores de La Libertad Avanza, si de ideas se trataba- y encapsular el margen de acción de otros.

Si bien Milei refuerza la construcción de su imagen de "primer Presidente liberal-libertario de la humanidad" en la construcción de su relato de gobierno, y ayer se vio cuando apeló al reflejo con la Generación del '37 próceres -como Julio Argentino Roca-, pensadores -Alberto Benegas Lynch (h)- y hasta citas bíblicas -el libro de los Macabeos y las fuerzas del cielo-, detrás de bambalinas, " las cuerdas se manejan con tanto pragmatismo como es posible ", aseguran a El Cronista.

El dilema forma parte de las limitaciones que enfrenta el nuevo Gobierno. Están dispuestos a avanzar por decreto en todas aquellas acciones que la ley lo permita, para acelerar los tiempos, pero luego hay un amplio rango de reformas orgánicas que deberán atravesar un Congreso atomizado como nunca.

Allí, el poder de negociación de LLA se corresponde con el 30% del 22 de octubre y no el 56% del 19 de noviembre y por ende apenas conforman una tercera minoría, por debajo del Frente PRO y por encima del radicalismo y el resto de las fuerzas de Juntos si estos viejos socios no se vuelven a unir en interbloque.

Acorde a un relevamiento que hizo la agencia de información legislativa Esfera Pública, tras la conformación de los bloques la semana pasada serán 36 las bancas puras de La Libertad Avanza, con Oscar Zago como jefe. Un dato que destacan, no obstante, es que " no son pocos los que, dentro del espacio, se aducen librepensadores ", lo cual puede llevar a poner en duda el verticalismo y la lealtad en el mediano plazo.

En principio, todavía estarían a 93 bancas de llegar al quórum de 129, si bien pueden contar con el respaldo de algunos legisladores como el olmedista Carlos Zapata (Ahora Salta), el demócrata Alberto Arancibia Rodríguez -sucesor del gobernador puntano, Claudio Poggi- y el mendocino Álvaro Martínez que debuta con La Unión Mendocina que diseñó Omar De Marchi para competir en su provincia aliado a los libertarios Por fuera de LLA, también se ubican Carolina Píparo, en Buenos Aires Libre, con su cuñada Lorena Macyszyn.

La ley ómnibus será la primera prueba de fuego a superar no solo por Milei sino también por el resto del ecosistema político. Dentro del Frente PRO, por caso, quedaron en tensa convivencia el bullrichismo y el macrismo, con Cristian Ritondo a la cabeza. De allí tampoco se movieron las "palomas" que declararon, antes del balotaje, que Milei era un límite. Como tampoco se movieron de LLA los que dijeron lo mismo de Mauricio Macri, como Pablo Ansaloni. Si el grueso de las reformas ingresa por esa Cámara como se espera, se avecina un verano caliente.

En el PRO, por caso, ya advirtieron que revisarán ley por ley y que es probable que se pongan condiciones o hasta se busque modificar las reformas que impulsa Milei llegado el caso. También el radicalismo se terminó unificando, no sin pocos heridos, y apuesta a reposicionarse como "oposición racional" frente a Milei, para disputarle a Unión por la Patria el título a nivel nacional. Por último, algunos gobernadores aliados hasta ahora a UP separaron a sus legisladores en rancho aparte para ganar margen de negociación como es el caso del salteño Gustavo Sáenz, el rionegrino Alberto Weretilneck y el misionero Hugo Passalacqua.

Ayer Milei le dio la espalda a todos esos legisladores y legisladoras. Pero a partir de hoy, deberá sentarse a negociar. La "nueva era en Argentina" a la que dio inicio con su discurso dependerá en gran medida de su habilidad para evitar que las reformas que pretende de shock no se estanquen en manos de la "casta" en un primer tiempo. Y en un segundo momento, de cuánto resista la tolerancia social.