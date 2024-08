La postulación de Lijo y la chance de una mujer en la Corte: "¿Qué escándalos hemos vivido con juezas?"

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se refirió hoy al proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia, hizo referencia a la candidatura de Ariel Lijo y, además, se explayó sobre la composición de género en el máximo tribunal.



En marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció la postulación de dos jueces para sumar como ministros en el máximo peldaño de la Justicia Nacional: propuso al juez federal Ariel Lijo para cubrir la vacante dejada por Elena Highton y anunció al catedrático Manuel García-Mansilla para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien cumplirá la edad límite para el desempeño de la función en los próximos meses.

Cúneo debió presentar el informe para la candidatura de Lijo que, la semana pasada, comenzó a ser tratada en el Senado, escenario en el que se han tejido alianzas a favor y en contra del mencionado magistrado: es impulsado por el Presidente y rechazado -públicamente- por la vicepresidente Victoria Villarruel, el macrismo y se espera por los votos que puedan aportar desde los bloques del peronismo y del kirchnerismo.

Mañana es el turno de García Mansilla de presentarse ante la misma comisión de Acuerdos de la Cámara alta.

-¿Cuáles son sus expectativas sobre la candidatura de Lijo?

-Yo cumplí en su momento con la presentación. Como piensa Milei, yo creo que tiene mucha experiencia. Además, no es que Lijo ni (un juez de) la Corte pueden cambiar la Justicia. La Corte entera no puede cambiar la Justicia, lo que hace es dictar fallos que son ejemplares y obligatorios -pese a que muchos los desoyen- para los jueces de las Cámaras y sentar políticas judiciales . En su momento, por ejemplo, fue 'no es delito la tenencia de drogas para uso personal' del fallo Bazterrica y se aplicó. Ni la Corte ni Lijo pueden interferir en ese sentido en la Justicia.

-¿Lijo garantiza una mayor transparencia en el máximo tribunal?

-Creo que merece la oportunidad. Tiene experiencia, es joven , sabe hacer equilibrio, es muy querido en el fuero y eso no se valora tanto como se debiera . Cuando vos tenés empleados, secretarios, que quieren ir a trabajar a su juzgado porque aprenden, son consideraciones que se tiene que tener en cuenta.

Ariel Lijo, candidato a la Corte.

-¿Qué le recomienda a los senadores que deben firmar el dictamen?

-No tengo que darles consejos. Son gente preparada. Que estudien y que vean que es lo mejor para el país

-En su presentación ante el Senado, Lijo se mostró a favor de incluir juezas a la Corte, ¿comparte esa opinión?

-Pienso lo mismo. En mi opinión personal, sí. Ninguna duda. Tengo extraordinaria experiencia de mi época de tribunales, cuando era funcionario, con empleadas mujeres. Conozco juezas buenísimas a lo largo de mi trayectoria. Un dato empírico y estadístico: ¿qué escándalos hemos vivido con juezas, salvo un caso que tenemos ahora en el norte del país? Es un dato a tener en cuenta. Son estudiosas, metódicas, prolijas, enseñan, dan capacitaciones. Ojalá en los próximos tiempos se pueda designar a una mujer, sin perjuicio de estos candidatos magníficos.





Qué dijo Cuneo Libarona en su exposición en el Coloquio de CIDeS 2024

El ministro de Justicia participó este mediodía en un coloquio sobre el "Impacto de la litigiosidad en la economía argentina", que organizó Centro de investigaciones para el Desarrollo del Seguro. Sobre ese tema, Cúneo Libarona estimó que "l a litigiosidad por los fraudes al seguro, es enorme ".

"Se estima que existen denuncias falsas en el orden del 30 por ciento de los casos. Tenemos que realizar políticas conjuntas, para que estos delitos sean severamente sancionados como en Italia o Alemania. Hay que atacar al fraude al seguro. Es una estafa que afecta no sólo al sector sino a la economía en general. Hay que ir por el fruto del delito al seguro ", apuntó el funcionario nacional.

Además, puso como ejemplos la existencia de casos "de barcos hundidos deliberadamente para cobrar el seguro, fábricas incendiadas para cobrar el seguro, incluso el clásico hurto falso de automotor".

"Todos tenemos que hacer el máximo esfuerzo para tener una economía libre, profunda, como la que está llevando adelante el presidente Milei con el brillante equipo económico que tiene y que la ley penal se aplique con el máximo rigor", añadió Cúneo Libarona y afirmó que "la pena por el fraude de seguros no puede ser tan baja" como en la actualidad.