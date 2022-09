Avaricia, ilegalidad e injusticia: por qué a los argentinos nos les gustan los paraísos fiscales

Según una encuesta realizada por la Universidad de San Isidro, casi el 70% de los argentinos opina que los paraísos fiscales representan un problema para el país y los vinculan con la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, la desigualdad y la pobreza.

La encuesta fue realizada por el Auditorio de Opinión Publica de la Universidad de San Isidro (USI) y tuvo como objetivo dimensionar las percepciones y actitudes de los argentinos hacia la economía y las finanzas. Para ello tomó como muestra a 1900 personas con diferentes niveles educativos, residentes de argentina, de 18 años en adelante.

Los entrevistados fueron consultados sobre su pensamiento en relación a los paraísos fiscales. El 39,9% los relacionó con la ilegalidad, el 25,8% con la avaricia y el 11,4% con la injusticia.

En la cara opuesta, el 13,9% de las personas manifestó que esos lugares no constituyen un problema, y los asociaron con el ahorro (6,6%), la justicia (5,2%) y la legalidad (2,6%).

Según el informe presentado por la Universidad, ocho de cada diez argentinos vincula a esos regímenes tributarios con la corrupción, seis de cada diez con el narcotráfico, cinco de cada diez con el crimen organizado, cuatro de cada diez con la desigualdad y la pobreza y tres de cada diez con el desempleo. El 67,5% lo describió como "un problema para el país".

Al cuestionar cómo los argentinos describen a una persona que hace uso de esos servicios, la mayoría mostró una percepción condenatoria. El 67,6% lo caracterizó como alguien que "evade impuestos y comete un delito económico" mientras que solo un 23,1% habló de personas que "resguardan sus ahorros evitando que los Estados cobren demasiados impuestos".

En esa línea, un 55% aseguró que "se les debería aplicar sanciones más duras" y un 18,4% sostuvo que "habría que cobrarle más impuestos". Solo un 16,1% afirmó que "no se le debería aplicar sanciones más duras o cobrarle más impuestos.

De acuerdo al Auditorio de la Universidad, la posible explicación de la alta proporción de argentinos que rechazan a los paraísos fiscales, podría encontrarse "en la significativa asociación con diversos problemas del orden de lo cotidiano y coyuntural del país".

Finalmente, al segmentar por rangos etarios, las personas entre 30 y 50 años o más manifestaron un mayor rechazo hacia las jurisdicciones off shore, en tanto las de 16 a 29 años mostraron una mirada más moderada.

"Un 49,6% de los jóvenes no caracteriza a los paraísos fiscales como un problema para el país o no sabe o no contesta en esa pregunta o bien un 40,7% de ellos opina que un usuario de paraísos fiscales es alguien que preserva sus ahorros de los Estados" indicó el informe.

Qué son los paraísos fiscales

Los paraísos fiscales o países de regímenes "off shore" son jurisdicciones de baja o nula tributación. Esto hace que grandes fortunas o empresas se establezcan en estos paraísos buscando el ahorro resultado del pago de menos impuestos.

Aunque la registración de compañías en jurisdicciones extranjeras no configura un delito, la inscripción de sociedades en esos destinos es controversial, y en algunos casos, ha favorecido el "blanqueo de fondos" productos de actividades ilícitas.

En 2021, el informe "Papeles de Pandora" o (Pandora Papers), publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dió a conocer que alrededor de 2500 argentinos son beneficiarios de empresas registradas en el exterior a fin de deducir impuestos. Entre ellos se destacan figuras de altos cargos políticos, deportistas, personajes de los negocios, el espectáculo, etc.

Las islas Caimán, las islas Bahamas, Mónaco o San Marino son algunos países conocidos por actuar como paraíso fiscal.

