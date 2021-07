Encuesta porteña: qué candidato oficialista mide mejor frente a Vidal

A menos de dos meses de las elecciones primarias, nuevos relevamientos dan cuenta del humor social. En este caso, una encuesta del Observatorio Electoral Consultores da cuenta de las dificultades que vuelve a tener el Frente de Todos en uno de sus territorios más hostiles, la ciudad de Buenos Aires.

Allí, Juntos por el Cambio lidera las preferencias del electorado. El escenario, como en buena parte del país, se muestra polarizado entre estas dos coaliciones.

En primer lugar, se analizaron tres escenarios distintos según el candidato del Frente de Todos, ya que en el momento de la toma de la muestra no estaba definido que Leandro Santoro encabezaría la boleta porteña. Por eso es que además de Santoro se tomaron los escenarios de Matías Lammens y de Claudio Lozano.

En este sentido, María Eugenia Vidal registra números similares y encabeza las preferencias. Sin embargo, Santoro mide 7 u 8 puntos más que las otras posibilidades que se barajaban, por lo que, según esta encuesta, parece ser un acierto la preferencia oficialista por el radical K para encabezar la lista.

Si se analiza la preferencia por espacio político, los números son similares: Juntos por el Cambio se ubica en el 48%, contra un 32% del Frente de Todos. Los libertarios, con Javier Milei como primera opción, se ubican en tercer lugar, pero no llegan a los dos dígitos. En la zona norte de la ciudad, como suele ocurrir, se afianza el liderazgo de Juntos por el Cambio.

Dentro de los votantes de la coalición opositora se consultó quién sería el mejor candidato. Allí, Patricia Bullrich superó por amplio margen a María Eugenia Vidal. la muestra se tomó entre el 4 y el 7 de julio; es decir, justo cuando Bullrich había desistido de su candidatura, pero Vidal no había oficializado la propia. Desde el vidalismo, igualmente, creen que la ex gobernadora bonaerense puede llegar mejor a los sectores moderados o indecisos, aunque la ex ministra de Seguridad rinda mejor entre los convencidos.

Finalmente, se consulta sobre varios dirigentes que residen o hacen política dentro del ámbito porteño. Quien tiene mayor imagen positiva es Horacio Rodríguez Larreta, con el 51% y 26% de imagen negativa.

La segunda es Cristina Kirchner, con 42 puntos positivos, aunque con una imagen negativa mucho mayor: 54%. Leandro Santoro y Claudio Lozano tienen imágenes positivas levemente mayores a las negativas.

Entre los que tienen peor imagen se destacan Nicolás Trotta, con solo 13% a favor y 56% en contra; Myriam Bregman, con 49% negativo; y Javier Milei, con 48% de imagen negativa.

En su pago chico, Alberto Fernández tiene 38 puntos de imagen positiva y 55 de imagen negativa.

A continuación, la ficha técnica del relevamiento:

Relevamiento de datos: 4 al 7 de julio de 2021.

Ámbito: Ciudad de Buenos Aires.

Muestra: 1215 casos efectivos en personas mayores de 16 años, residentes en domicilios particulares con teléfono fijo o móvil, estratificada por región y ponderados según sexo y grupos de edad; controlada por voto en las elecciones presidenciales 2019.

Margen de error: +/- 2,83 para el agregado y +/- 4,09 para cada uno de los circuitos, con 95% de confianza.

Cuestionario: estructurado, con opciones autoadministradas (relevamiento telefónico automatizado, método IVR).