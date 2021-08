Florencia Carignano: "En septiembre u octubre habrá una posible reapertura gradual controlada de las fronteras"

"No estamos lejos". La frase colmada de expectativas y optimismo que impone la directora de Migraciones, Florencia Carignano , tiene un justificativo a su entender: "Estamos vacunando a 2,5 millones de personas por semana que es muchísimo. Creo que si todo sigue bien y se continúa cumpliendo el aislamiento en septiembre o quizás octubre va a haber una posible reapertura gradual controlada de fronteras".

La encargada del control de ingresos al país y una de las responsables del operativo para controlar el cumplimiento de la cuarentena aseguró que "el 64% de los casos Delta confirmados manifestaron síntomas durante la cuarentena" y asegura que se están llevando adelante todos los seguimientos correspondientes a los ciudadanos que llegaron del exterior.

Por este motivo, Carignano expresó a El Cronista que "la idea de que somos la Gestapo, como dijo la oposición, a mi me causa mucha risa. La idea de que el personal de Migraciones identificado con chalecos, credenciales y que lo único que va a hacer es tocar el timbre para comprobar que una persona cumple el aislamiento en su domicilio es similar a lo que hizo la Gestapo o los grupos de tarea en la dictadura es una muestra de que la oposición ya no tiene argumentos para cuestionar al gobierno".

-¿Qué se puede esperar de un eventual aumento de contagios y más cierre de fronteras por el ingreso de la variante Delta?

-Cabe desatacar que todos los casos de la variante Delta se corresponden a viajeros o a contactos estrechos con las personas que ingresaron al país. El 64% de los casos Delta confirmados manifestaron síntomas durante la cuarentena. Tuvimos 46 casos de la variante Delta que fueron identificados. Estos se relacionan todos con un viaje al exterior excepto una persona.

Es decir que hoy no hay circulación comunitaria. Todo puede variar. Es decir que nuestro balance es que hay 64% de los casos que ingresaron con variante Delta que ingresaron en la etapa de aislamiento. Es decir, se dieron dos días después de ingresar. Por eso la insistencia nuestra en el cumplimiento estricto de la cuarentena. Es que ya no se está detectando el caso al llegar Ezeiza sino a los dos o tres días. Es decir que la clave es que la gente haga los siete días de aislamiento al llegar.

Venimos insistiendo en la gravedad del no cumplimiento de la cuarentena. Cuando empezamos a controlar había un 40% de incumplimiento. Hoy estamos en un 10% de incumplimiento. Quiere decir que la gente tomó conciencia gracias a los medios y al control de la cuarentena con las distintas jurisdicciones, las fuerzas federales y Migraciones. El 10% sigue siendo importante porque ese porcentaje que no cumple la cuarentena es grave. Hemos hecho 1276 denuncias de argentinos que no estaban cumpliendo la cuarentena.

Por eso entendemos que la llegada de la variante Delta se va a dar como en todos los países. Hay 120 países con circulación comunitaria. Hay en Paraguay, en Brasil, el 82% de la circulación del virus en Estados Unidos es de variante Delta. Entonces hay una tendencia que sea una variante predominante. Nosotros como Estado Nacional lo que hicimos es ganarle tiempo al ingreso. Vacunamos 2,5 millones de personas por semana. Mientras nosotros poníamos cupos vacunábamos 2,5 millones de personas por semana para que la variante Delta nos agarre mejor parados. Este es nuestro balance hasta ahora.

-¿Se debería replantear la cuarentena para que sea más estricta o que se ubiquen en hoteles?

-Eso sería lo ideal, el presidente sacó un decreto donde dice que las provincias tenían que disponer de lugares de alojamiento porque eso nos dejaría tranquilos a todos los argentinos. Eso implicaría que todos los que ingresan se encuentren aislados en un hotel. Pero no todos hacen eso. Las provincias son autónomas. Las únicas que hicieron eso fue Buenos Aires, Salta y San Juan. El resto, las personas hacen aislamiento controlado en sus domicilios y allí es donde nosotros nos sumamos en el control presencial porque el control telefónico deja muchas dudas.

Lo ideal es que los que llegan del exterior se queden en un hotel pero sino que se los controle de manera presencial. Sabíamos que era inevitable el ingreso. Las cinco semanas ganadas con las medidas que implementó el Gobierno Nacional, permitieron avanzar en la aplicación de más de 12 millones de vacunas. Hoy gracias a esa decisión estamos mejor parados.





-¿Qué les puede decir a los referentes de la oposición que dijeron que los controles de cuarentena que hace el gobierno se parecían a los de una Gestapo?

-Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Esto de la Gestapo a mi me causa mucha risa ¿A usted le parece que el personal de Migraciones identificados con chalecos, credenciales y que lo único que va a hacer es tocar el timbre para comprobar que una persona cumple el aislamiento en su domicilio es similar a lo que hizo la Gestapo o los grupos de tarea en la dictadura es una muestra de que la oposición ya no tiene argumentos ? Empiezan a decir mentiras como esas. Lo único que hacemos es una tarea con las fuerzas federales es controlar que los argentinos que vienen del exterior estén cumpliendo la cuarentena. Nada más. El resto es un exabrupto de la oposición que en vez de proponer dice barbaridades.

-¿Hay posibilidades de que si aumenta la variante Delta se cierren más las fronteras y haya más restricciones?

-Esto lo vamos a ver la semana que viene. Nos vamos a juntar todos los organismos que intervenimos en esto pero sobre todo el Ministerio de Salud que es el que define y tiene un mapa de lo que sucede a nivel interno y externo en términos epidemiológicos. Esto lo veremos la semana que viene y la última palabra siempre la tiene el presidente.

-Es decir que hoy estamos lejos de una apertura de fronteras...

-No estamos lejos. Estamos vacunando a 2,5 millones de personas por semana que es muchísimo. Creo que si todo sigue bien y la responsabilidad de los argentinos continúa cumpliendo el aislamiento y los números siguen acompañando en septiembre/octubre va a haber una posible reapertura gradual controlada de fronteras. Trabajamos para eso. No queremos tener las fronteras cerradas. Queremos tener los 237 pasos fronterizos abiertos.

Entendemos que la reapertura será gradual, como la hacen el resto de los países, con pasaportes sanitarios, vacunas, con determinados países. Estamos más cerca de octubre y estamos mejor que un año atrás y vamos por el buen camino.

-¿Cree que estas noticias son antipáticas y pueden jugar en contra del gobierno en medio de la campaña electoral?

-Se que pueden ser antipáticas las medidas. Me pasé más de un año dando malas noticias en pandemia. Pero se que las noticias antipáticas son para después dar buenas noticias. La idea es llegar con el plan de vacunas, que a final de agosto los mayores de 18 años estén todos inscriptos para darse las vacunas con una dosis. Las medidas son para ayudar a los argentinos.

Es entendible que muchos se enojen. Pero siempre fue para buscar soluciones. Para vacunarse. Ese siempre fue nuestro objetivo.

-¿Y cómo cree que puede jugar todo esto en la campaña?

-Es que no pensamos en las medidas sanitarias o en el cierre de las fronteras en el marco de la campaña electoral. Lo pensamos para cuidar a todos los argentinos. Si tuviésemos que pensar en campaña deberíamos tomar medidas felices. De apertura y la verdad es que tomamos medidas antipáticas para cuidar a los argentinos.





-¿Está previsto algún plan de repatriación de los argentinos varados?

- No son varados los actuales. Varados eran lo que quedaron en marzo del año pasado cuando se empezaron a cerrar las fronteras y las líneas áreas cortaron sus vuelos. La gente que salió lo hizo aceptando las condiciones y sabiendo lo que está ocurriendo . Van a volver y pondremos mayores esfuerzos. Se ampliará el número de ingresos de 600 a 1000 como nos propusimos en lo inmediato.

-¿Tampoco hay un plan para repatriar a los que están afuera sin fondos?



- Los que decidieron salir por motivos turísticos saben que hay una pandemia . Las medidas que toman todos los países son restrictivas. Uno debe asumir consecuencias si sale del país sabiendo lo que ocurre. Una de las consecuencias son económicas del retraso al regreso a tu país. Van a volver. Haremos todo lo posibles para que regresen.

-¿Qué le dice a las empresas áreas que reclamaron e hicieron un duro comunicado contra el gobierno por la limitación de los vuelos?

-Imagino que lo mismo hicieron con Estados Unidos que le prohibió la entrada a todos los europeos. Imagino que el flujo de empresas que se ven perjudicadas por el freno de empresas europeas en Estados Unidos es mucho más grande que el que se ve en Argentina. Deben estar muy preocupados diciendo lo mismo al gobierno de Estados Unidos y seguramente el gobierno de Estados Unidos le contestará lo mismo que nosotros que están cuidando a los americanos.

-¿Habrá un pasaporte Covid para los que ingresan a la Argentina?

- El Ministerio de Salud ya está pensando en eso . Por ahora preguntamos a los que ingresan si están vacunados o no para registrarlos. Seguramente lo del pasaporte lo piensa el Ministerio de Salud. No es mi tema.

-¿Se prevé aplicar mayores penas en relación a las denuncias por incumplimiento de la cuarentena?

-No más allá de lo que define el Código Penal. Luego las provincias tienen herramientas mayores para que implementen más multas.

-¿Entonces están conformes con lo que se hizo hasta ahora y no cree que todas estas medidas afecten la imagen del gobierno en la campaña?

-Siempre se puede hacer mas y mejor. Pero le ganamos tiempo a la variante Delta con el plan de vacunación y el retraso del ingreso. Es importante lo que hicimos. No pensamos en la campaña electoral sino en contener la variante Delta y cuidar a los argentinos.