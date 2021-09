En la previa de las PASO y en línea con el FMI, Vidal pidió un acuerdo a 10 años

La precandidata a diputada nacional por el PRO, María Eugenia Vidal, sostuvo que la Argentina necesita un plan a largo plazo para estabilizar la economía, y un programa a 10 años con el Fondo Monetario Internacional podría ayudar a lograr ese objetivo.

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires sostuvo a la agencia Bloomberg que el Gobierno del presidente Alberto Fernández d ebe producir un plan económico general que sea sustentado por quien esté en el poder más allá del final de su mandato en 2023.

La Argentina no ha logrado solucionar sus problemas económicos, como una inflación anual superior al 50%, el aumento de la pobreza y la falta de credibilidad de los inversores después de tres defaults de deuda soberana solo en este siglo. Un préstamo récord de u$s 45.000 millones firmado con el FMI durante la administración del anterior presidente Mauricio Macri no ayudó mucho a revertir la historia reciente de inestabilidad financiera del país.

El Gobierno de Fernández ha retrasado la reformulación de un acuerdo con el Fondo para pagar el préstamo. Si bien el Gobierno busca un nuevo programa que tenga una duración de 10 años para maximizar el período de pago, desconfía de los costos políticos de que la organización con sede en Washington vuelva a supervisar la economía argentina después de 21 planes desde 1956.