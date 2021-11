Hay 5,5 millones de argentinos sin agua corriente y 14 millones no tienen cloacas

En un país en que la pobreza alcanza al 40,6% de la población y la indigencia deja fuera de los ingresos mínimos al 10,7% de los habitantes , el acceso a servicios básicos como agua corriente, saneamiento y condiciones de vivienda y salud dignas parece ser una quimera para millones de argentinos.

Uno de cada tres habitantes en el país no tiene acceso a las redes públicas de gas y cloacas y un 12,3% de la población no dispone de agua corriente en su vivienda. Además, otro 12% vive en hogares con condiciones de hacinamiento crítico y un 6% de la población habita cerca de basurales.



Los datos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que releva datos en 31 aglomerados urbanos de todo el país sobre un universo de 9,3 millones de hogares en los que viven 28,9 millones de personas , y corresponde al primer semestre de 2021.

Así lo informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), exponiendo de modo claro los alarmantes indicadores de pobreza que exhibe el país y su correlato en precarias condiciones de vida.

De acuerdo a la EPH unas 3,5 millones de personas que habitan en 965.000 hogares no accede a la red de agua corriente, mientras que 9,8 millones de habitantes no está conectada a la red de gas (2,7 millones de hogares) y 9,1 millones de personas no tiene cloacas en los 2.550.000 hogares.

Una familia tipo ya necesita más de $ 70.000 para no caer en la pobreza



Proyectando los datos del relevamiento a una población total de 45 millones en todo el país, se observa que la falta de acceso al agua corriente afecta a 5,5 millones de habitantes.

A esto se suman 15,3 millones de personas sin acceso a la red de gas y 14,2 millones sin acceso a desagües cloacales. Son datos que resultan preocupantes, además, en un escenario en el que el 49,1% de la población no tiene acceso a alguno de estos tres servicios básicos.

En cuanto a las condiciones del hábitat, un dato saliente es que en el país hay 5,4% de los hogares y un 6% de la población, equivalente a 2,7 millones de personas, que viven cerca de basurales , mientras que un número incluso mayor, de 3,9 millones habita en zonas inundables.

La encuesta consultó también acerca de la cantidad de habitantes en el hogar y su relación con el tamaño de la vivienda. De allí surge que el 76,2% de las personas habita en hogares con menos de 2 personas por cuarto, mientras que el 19,6% tiene entre 2 y 3 personas por habitación.

Por su parte, el caso extremo del hacinamiento crítico involucra más de tres personas por cuarto, y afecta a 4,2% de la población, algo así como 1,9 millones de personas.

En el acceso al sistema de salud, el 36,7% de la población no tiene cobertura del sistema de medicina prepaga, ni obra social, ni mutual y/o servicio de emergencia . Y entre ellos el 15,7% se atiende sólo en el sistema público.

Otro dato interesante se relaciona con el acceso al sistema educativo. El 15,1% de los niños de 4 años no asiste a un establecimiento educativo, mientras que en el caso del segmento de 4 a 14 años ese porcentaje baja al 1,1% pero en el tramo de 15 a 17 el guarismo sube a 4,4%.