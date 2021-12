Emmanuel Álvarez Agis: "Hoy hablar de 2024 es ciencia ficción"

El ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis sostuvo el último jueves que "es difícil proyectar a Argentina a 2022". Sin embargo, afirmó que el país tiene una posibilidad de estabilizar la situación actual con mucho esfuerzo y algo de suerte: "es complejo, pero no imposible".



Las declaraciones del economista fueron emitidas anoche en diálogo con Romina Manguel por A24.

Luego de que la periodista pusiera de relieve el hecho de que haya economistas que ya planean o preparan un plan económico para un próximo Gobierno, en referencia a Carlos Melconian, Álvarez Agis opinó que "hablar de 2024 es ciencia ficción".



El ex titular del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, quien fue designado ayer como presidente del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), planteó que hay "ponerse a pensar cómo se resuelve esto en el 2023, porque no se va a resolver antes".



Al respecto, el ex viceministro de Economía deslizó: "Una de las cosas que los economistas sabemos es que la inflación alta lo que te hace es acortarte los períodos de planificación, a todos -a una empresa, jubilado, estudiante, a cualquiera-, a mí me parece que hoy hablar de 2024 es ciencia ficción" .

De acuerdo con su perspectiva, "desde el punto de vista profesional, sería poco serio decir ‘en 2024 va a ser 20% u 80%'. Hoy es ciencia ficción. No solo por las características propias de la economía argentina, sino porque el Gobierno está a punto de cerrar un acuerdo con el Fondo que básicamente es un programa macroeconómico". Y el mismo puede ser uno "blanco, gris o negro", ilustró.

En ese sentido, aseguró que sin esa información "pensar en 2024 desde el punto de vista profesional carece de sentido".

" Hoy es difícil proyectar a Argentina a 2022 , los programas económicos siempre buscan resolver enfermedades pero vos no sabés qué tipo de enfermo te vas a encontrar en 2024", graficó el ex funcionario.

Y a renglón seguido, entre chicanas, esbozó: "Si un cliente me dice ‘dame una proyección para 2024', le digo: ‘no trabajo de eso, andá a un astrólogo'''.

" Yo creo que la Argentina tiene una posibilidad de estabilizar la situación actual, con mucho esfuerzo y algo de suerte, es complejo pero no imposible -reflexionó-. Ahora esto puede girar para un escenario que no nos guste, puede ser lo mismo que tenemos ahora, una lenta agonía o una lenta mejoría".

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto "no se reduce a un acuerdo con el Fondo" ya que "nosotros a los que les debemos son a los países del mundo". El Fondo es simplemente el lugar donde los países se reúnen, resaltó el economista.

"El acuerdo con el Fondo lo que le va a decir al mundo es cómo Argentina le debe u$s 47.000 millones a los países. Cosa que yo caracterizo, sin dudas, como el error del siglo XXI", subrayó, al tiempo que enfatizó: "Es el acuerdo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional".

Y en esa misma línea agregó: "Después de decirle a los países cómo les vamos a devolver la plata que le debemos, el Gobierno se tiene que dar vuelta y decirle a los argentinos cómo vamos a hacer para crecer: si de acá a un año es negocio producir petróleo o caramelos, hoy eso no lo sabemos".

Finalmente, Álvarez Agis remarcó: "A mí me parece que el acuerdo con el FMI es el primer paso, porque obviamente devolverle u$s 47.000 millones a los países no es un chiste".