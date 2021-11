Emilio Pérsico pidió hacer juicio por la deuda con el FMI al gobierno de Mauricio Macri

Emilio Pérsico, secretario de la Economía Social y referente del Movimiento Evita, habló sobre la reelección del presidente Alberto Fernández en 2023 en el marco de la marcha por el Día de la Militancia que se hace este miércoles en apoyo al Gobierno.

El dirigente también pidió enjuiciar a los responsables de la deuda con el FMI. Y le bajó el precio a la derrota por 8,5 puntos a nivel nacional en las elecciones legislativas que golpeó al Frente de Todos.

" Hoy en la Plaza de Mayo habrá una marcha muy masiva, incluso más que la del 17 de octubre . Y va a ser una marcha de unidad porque es un día muy querido por el peronismo y los trabajadores".

"Alberto Fernández va a pelear por la reelección en 2023"



Día de la Militancia 17 de noviembre: a qué hora y dónde es la marcha, mapa de cortes



El funcionario explicó que el pasado 18 de octubre "hicimos un acto con los trabajadores en apoyo al Gobierno" pero "no pudimos tener la palabra del Presidente", por lo que "le propusimos un acto el Día de la Militancia donde él sea el único orador".

A su vez definió al Día de la Militancia como "un día muy querido por el peronismo y los trabajadores" e insistió que será una jornada "masiva" donde participará "todo el conjunto de los sectores y espacios que forman parte del Frente de Todos".

Acto seguido, Pérsico llamó a "institucionalizar una mesa de coordinación y de conducción del frente", propuesta que, según el referente social, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y el presidente Alberto Fernández, "ya plantearon".

"Muchos ven como un problema la existencia de tantos espacios (dentro del Frente de Todos) y para nosotros es una gran ventaja, porque expresa cada vez mejor a la Argentina", subrayó el dirigente.

En este sentido insistió con "desarrollar un proceso de ordenamiento" y lo distinguió de "la política de las fotos".

"No es solamente reunirnos una vez cada tanto para sacarnos una foto. Lo vemos en Cambiemos, que se matan todos pero se sacan una foto muy limpia y muy pulcra", apuntó Pérsico y comparó: "Nosotros no somos así".

A su vez se refirió nuevamente a la convocatoria de mañana y señaló que "las movilizaciones de trabajadores a algunos sectores los ponen nerviosos" ya que "están acostumbrados a que la Argentina se parezca a Puerto Madero y Argentina no es eso, es mucho más compleja".

En la misma línea sostuvo que sectores de la oposición "se asustan con el aluvión de las organizaciones populares" y "se sienten atemorizados porque estamos construyendo una democracia que da lugar a la expresión de los trabajadores".

Finalmente remarcó que el Frente de Todos es "el frente más amplio que ha construido el movimiento nacional en la Argentina" y llamó a "discutir más las políticas de Gobierno y darles más fuerzas".

"Es nuestro deber darle al frente una estructura orgánica que nos pueda hacer resolver los problemas", concluyó.

"Después de hacer un acto multitudinario el 18, propusimos hacer un acto en Plaza de Mayo. Le propusimos al Presidente y a él le copó mucho, se entusiasmó, le pareció que era una buena idea hacer un acto masivo celebrando el día del militante y relanzar la segunda etapa de gobierno.

Hasta acá tuvimos un gobierno signado por la pandemia. La necesidad que tenemos los peronistas de movilizarnos. Festejar un día de militancia para homenajear y el Presidente le fue poniendo cada vez más contenido, llegando a la idea del conjunto del Frente de Todos.

Es celebración porque celebramos siempre la militancia. Es difícil de comprender desde algunos sectores sociales, es increíble la actitud de celebrar la vida que tienen los humildes, celebran y son agradecidos por lo poco que tienen.

Deuda FMI

En su momento Néstor me dijo: "Le voy a pagar al Fondo para que no vuelvan nunca más. Y yo celebré el pago. Estos tipos lo trajeron de vuelta y voy a celebrar el mejor acuerdo posible que haga el Presidente. Va a negociar en la mejor de las condiciones. La deuda está mal contraída.

Me encantaría revivir ese juicio de la deuda externa que se hizo en su momento. Hoy habría que enjuiciar a los que nos dieron esta deuda que no perjudica a este gobierno, sino que va a perjudicar a los próximos gobiernos

Elecciones

No esperábamos esa reacción, pero para mí fue una buena reacción de nuestro pueblo porque estamos en una situación muy difícil. No esperábamos que se expresara por ese lado pero es muy bueno porque el pueblo ha aprendido que la mejor forma de expresarse es a través del voto.

Fue un buen mensaje el que nos dio nuestro pueblo en las PASO. El Presidente lo tomó en cuenta, recorrió el país, el conurbano, sin avisar a nadie, se juntaba con los compañeros y escuchaba.

Falta mucho para hablar de re elección. Tenemos que gobernar muy bien estos dos años.