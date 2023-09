Los candidatos confrontaron con sus principales propuestas en el último debate

Recta final en Santa Fe. Este domingo la provincia elige gobernador -y otros cargos provinciales. Con algunos cruces picantes y hasta reivindicaciones al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, los cuatro candidatos que se impusieron en las PASO de agosto participaron del debate transmitido en la televisión local. Los platos fuertes de la jornada fueron seguridad y economía.

Con la justicia y la seguridad como puntapié inicial, este domingo, los cuatro candidatos a gobernadores de Santa Fe participaron del debate provincial y desplegaron sus propuestas. Allí se vieron las caras Maximiliano Pullaro, de Unidos para cambiar Santa Fe; Marcelo Lewandowski, de Juntos Avancemos; Edelmiro Bodoira, de Viva La Libertad, y Carla Deiana, del Frente de Izquierda y los Trabajadores.

En una provincia atravesada por el narcotráfico, que azota especialmente a la ciudad de Rosario, el exministro de Seguridad, el radical Pullaro destacó su gestión durante el mandato del socialista Miguel Lifschitz.

Durante su exposición, sostuvo que durante sus cuatro años de mandato logró bajar los índices de criminalidad. De paso, apuntó contra el actual gobernador, Omar Perotti, a quien acusó de haber "perdido" la calle.

El dirigente de Evolución Radical -que se ubica como favorito en las encuestas- se comprometió a recuperar la calle. "Vamos a saturar la calle con presencia policial", afirmó Pullaro.

También aseguró que avanzará con la creación de una penitenciaría exclusiva que albergue 3000 narcotraficantes en caso de ser el próximo gobernador de Santa Fe. De paso, destacó que de ser gobernador, le pedirán a los legisladores nacionales que avancen con la Ley de Derribo .

Su principal rival, el hoy senador del Frente de Todos, Lewandowski, aseguró que, en caso de ser electo gobernador, reabrirá las comisarías que Pullaro cerró y anticipó que mejorará la tecnología del 911. Asimismo, el exrelator de fútbol apuntó contra el radical cuando planteó: "Dicen que hay mucho robo. En la gestión Pullaro aumentó el robo".

Y continuó: "Dicen que hay muchos homicidios: en su gestión tuvimos casi 1400 muertos, similar a lo de hoy, con la que ya expresé mil veces que no me siento cómodo. Como ven, esto no es nuevo".

El candidato de Viva la Libertad defendió el modelo de El Salvador impuesto por Bukele y planteó como problema central la corrupción, mientras propuso implementar protocolos para "moralizar" las instituciones.

En tanto, Deiana calificó a Santa Fe como un "narco Estado" y propuso crear centros de atención para jóvenes con conflictos de consumo.

Propuestas económicas

En otro tramo del debate, Lewandoski se comprometió a construir un mayor número de viviendas, para lo que propuso la creación de un fondo específico. "Vamos a ser el gobierno que construya mayor cantidad de viviendas", dijo el senador. Y añadió: "El Plan de viviendas generará no menos de 20.000 puestos de trabajo en toda Santa Fe".

Pullaro resaltó la importancia de liberar a los productores de la provincia de las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional, permitiéndoles trabajar de manera más efectiva. "El gobierno nacional se lleva permanentemente los recursos de la provincia de Santa Fe", dijo el candidato.

"Me comprometo a llevar adelante las obras viales que hacen falta", dijo luego de destacar que el actual gobierno de su provincia solo ejecuta $ 55 de cada $ 100 que tiene para invertir.

Deiana, al abordar la situación económica, expresó con firmeza su preocupación por la situación financiera del país, al señalar que se encuentra "endeudado, en quiebra y al borde de una hiperinflación". Asimismo, subrayó que en una provincia con índices de malnutrición infantil, existe un superávit que debe ser repensado. "Planteamos romper con el FMI, dejar de pagar la deuda externa".

Bodoira planteó la necesidad de abordar la manipulación del tipo de cambio y destacando su propuesta de eliminar los derechos de exportación, ya que considera que estos gravámenes perjudican a los productores al retener parte de sus ganancias. Ambas propuestas dependen del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso de la Nación, respectivamente.



Además, propuso la creación de una red ferroviaria más extensa para mejorar la logística y el transporte en la provincia.