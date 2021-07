¿Qué pasaría si Facundo Manes le ganara las primarias a Diego Santilli?

Facundo Manes reconoció varias veces en público que él no se hubiera presentado en estas elecciones si María Eugenia Vidal era la candidata de Juntos en la provincia de Buenos Aires. En privado precisó que incluso lo habló personalmente con ella y -de hecho- solo confirmó su decisión a los dirigentes radicales que le llevaron la idea cuando tuvo la certeza de que la ex gobernadora se corría de la batalla en el principal distrito del país.

Las razones por las que Vidal se apartó son misteriosas . Pero lo que para Mauricio Macri "era lo natural", para quien viene "poniendo la cara desde la inundación que sufrió la Ciudad cuando el Jefe de Gobierno estaba de vacaciones, lo que volvió a repetirse con la toma del Indoamericano y después fue a la Provincia a hacer campaña cuando nadie quería arriesgarse, fue suficiente", según el relato de un dirigente cercano.

En definitiva, se trataría de una decisión personal con un aditamento especial: "María Eugenia estaba convencida de que para estas elecciones urgía abrir la coalición, incorporar nuevas figuras y producir nuevas síntesis, porque ya no hay lugar para más de lo mismo" aseguran cerca de ella. "Que Vidal fuera candidata en Provincia era sostener el status quo, y no hay condiciones para el status quo en ninguna parte del mundo", agregan.

Esa evidencia abre otro debate. La candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta que era cantada hace pocas semanas atrás, ya no puede darse por segura. No solo por la emergencia del médico neurólogo en el panorama opositor, sino porque hace plausibles otras aspiraciones a la Primera Magistratura, que empiezan en el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y se continúan con una larga lista de anotados, de Martín Lousteau a Alfredo Cornejo, de Patricia Bullrich a la propia Vidal.

¿Pero puede ganar Manes las primarias frente a Diego Santilli? En todo caso, de ganar, ¿qué pasará? ¿Cercenará definitivamente las chances de Rodríguez Larreta? ¿Juntos por el Cambio se mantendrá unida? ¿Habrá una nueva configuración opositora, con nuevos equilibrios? ¿O todo se desmoronará como un castillo de naipes?

En el PRO no imaginan una derrota del "Colo" . Consideran que la candidatura de Manes es un fenómeno más porteño que bonaerense, insisten que tiene altísimos niveles de desconocimiento y que en el mes y medio de campaña de las PASO no tendrá el tiempo necesario para que su figura se despliegue en las barriadas del conurbano, los territorios inhóspitos a donde más de una vez no llegan ni los encuestadores y que son imprescindibles para ganar.



Reconocen que la decisión de Larreta de sostener la candidatura de Santilli bajo cualquier costo los llevó a hacer concesiones inimaginables poco tiempo atrás, como darle a los intendentes del PRO el manejo total de la lapicera para la conformación de las listas y la realización de la campaña, provocando que la gran cantidad de dirigentes que no gestionan intendencias hayan decidido bajar los brazos, dejar que los esfuerzos queden en manos de los que lograron los lugares.

Aceptan también que el acuerdo con Jorge Macri fue demasiado caro en términos de cargos para dirigentes vinculados al intendente de Vicente López y fue "a cambio de nada, porque él necesita que Santilli pierda para demostrar que su dura oposición tenía razón de ser".

"No hay por qué asombrarse, ya sabemos que la costumbre de Horacio es pagar por adelantado, antes del resultado electoral ", comentó un dirigente porteño. Otro tiró un poco de sal en una herida que nunca cierra. "Finalmente, (Emilio) Monzó estaba en lo cierto cuando dijo que no se puede hacer acuerdos sin conocer la letra chica de los territorios, una cosa es que Larreta decida en CABA, otra muy distinta que se deje llevar por los intendentes del PRO en la provincia, que tienen una visión ultraterritorial, acotada a sus distritos", dijo.

Cerca de Vidal agregan otro punto. "Si se observan las PASO de Juntos por el Cambio no se puede más que ser optimistas, porque se muestra una coalición que tiene nuevos jugadores, decididos a dejarlo todo en la cancha para ganar las primarias y después la general", explican. Aunque "es verdad que si se miran los cierres que se hicieron a escala local no hay más que disconformes , sobre todo en el PRO".

Lo curioso es que, con más o menos disconformes, lo que viene sacando Cambiemos/Juntos en la provincia de Buenos Aires tiene pocas variaciones desde el 2015, cuando obtuvo el 38% de los votos . En el 2017 logró casi 42% y en el 2019, de nuevo, 38 %. Hay algo de "inelástico" en el voto de Juntos bonaerense y, más bien, de lo que se trató hasta ahora es de que el peronismo haya dividido o no en su oferta electoral. En esta elección inédita, se suma la posibilidad de que el Gobierno haga muy mala elección, dada la pandemia y sus consecuencias en la situación económica.

"Definitivamente, del piso de 12 diputados que Juntos tiene prácticamente garantizados , se puede ir a un techo ampliado para la oposición por la pandemia y por las primarias, ya que la actividad territorial que tendremos en esta campaña gracias a la interna no la tuvimos nunca", contó un importante dirigente del PRO bonaerense vinculado a Larreta.

- ¿Pero y si gana Manes qué van a hacer?, insistió El Cronista.

"No lo veo posible, pero si sucede, ya se ocupará Emilio de refugiarnos" fue la irónica respuesta. Obviamente, aludía a la estratégica candidatura del ex presidente de la Cámara de Diputados, hoy miembro de la "mesa chica" del neurólogo. Por lo pragmático del comentario, más peronista no se consigue.