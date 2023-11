Tras la pelea por La Plata, la Justicia resuelve si abren las urnas de otras cuatro ciudades en pugna

Tras la pelea cerrada por la intendencia de La Plata que decantó finalmente para Unión por la Patria en un cambio de signo, la Justicia electoral de la Provincia de Buenos Aires resolverá hoy el futuro de otras cuatro ciudades bonaerenses donde también los candidatos del oficialismo y de Juntos por el Cambio definen el resultado por un escaso margen en medio de denuncias de irregularidades.

Ayer hubo una audiencia con los representantes legales de los candidatos en pugna de Unión por la Patria y de Juntos para definir los pedidos de apertura de urnas. Las ciudades en juego se ubican en la Quinta y la Séptima Sección electoral: Pinamar, 25 de mayo, Bolívar y General Alvear. Las posturas de algunos de los actores presentes variaron de una a la otra y hasta hubo denuncias de fraude en la previa que se matizaron en las últimas horas, tras la citación de la Junta electoral.

Dos de las ciudades en cuestión -25 de mayo y Bolívar- son gobernadas hoy por Unión por la Patria, mientras que las restantes -Pinamar y General Alvear- se encuentran bajo control de Juntos. En los tres distritos donde Juntos se impuso, según manifestó su representante legal, Sergio Iacovino, la coalición rechazó el pedido de apertura de urnas.

Por su parte, UP logró revalidar solo en Bolívar aunque sus representantes legales aceptaron el recuento voto a voto en los cuatro casos que se encuentran bajo la lupa. En ese distrito, Juntos sí reclamó la apertura de las urnas en Bolívar tal como lo había hecho en la pelea por La Plata luego del 22 de octubre y cuyo desenlace se resolvió la semana pasada.









Cómo fueron los resultados en Pinamar, 25 de Mayo, Alvear y Bolívar

En algunos casos, la diferencia de votos entre el primer y el segundo candidato es mínima, apenas unas decenas de sufragios en el escrutinio provisorio. Por caso, en Pinamar, el distrito más grande de los cuatro que siguen sin resolverse en la Justicia, el candidato de Juntos -oficialismo en la actualidad- se impuso en el recuento provisorio por solo 67 votos de ventaja sobre el de Unión por la Patria.

En el balneario donde hoy gobierna Martín Yeza, UP reclamó la apertura de 15 de las 100 urnas utilizadas el 22 de octubre, aludiendo en la audiencia a la decisión de las mismas autoridades electorales de conceder la semana pasada la revisión en La Plata, en un resultado menos cerrado que el actual.

Citando algunas mesas en particular, el apoderado de UP habló de inconsistencias entre los votos consignados y la cantidad de personas registradas el día de la elección. Otro error que marcó fue el posible trueque de resultados finales en algunas mesas entre las coaliciones, lo que puede atribuirse al error humano a la hora de la confección de los documentos y no necesariamente a un fraude. También apuntaron a un alto número de presuntos votos en blanco, por encima del promedio.

En Pinamar, el candidato de Juntos, Juan Manuel Ibarguren, -el actual jefe comunal, Yeza fue esta vez por una banca como legislador nacional- se impuso al de UP, Gregorio Estanga, por una diferencia de 8.069 votos a 8.002 , según el escrutinio provisorio con el 99% de las mesas contabilizadas. Tercero quedó el representante de La Libertad Avanza, Alejandro Oliveros, con 5518 votos.





En General Alvear, por su parte, la diferencia es de 89 votos a favor de Juntos acorde al escrutinio provisorio. El candidato Ramón Capra ganó por 3052 votos contra los 2963 de Arístides Leinenn . Allí UP pidió abrir cuatro urnas para resolver la elección argumentando una distorsión en la tendencia de votos. Pero sus contrincantes se opusieron.

En 25 de mayo, el candidato opositor Ramiro Egüen llegó a plantear la existencia de fraude antes de la audiencia, si bien luego el apoderado legal de Juntos relativizó esta acusación en diálogo con El Destape y habló de irregularidades.

Egüen forma parte de la fuerza de Margarita Stolbizer en la Provincia de Buenos Aires, GEN. De hecho, la dirigenta del espacio hizo campaña junto a él en el municipio y también se lo vio acompañado por referentes de Evolución como la diputada Danya Tavela.

Emplazada en el corazón del territorio bonaerense, como cabecera del departamento homónimo en el centro-norte de la provincia, 25 de mayo es la única de las cuatro ciudades en donde el resultado provisorio arrojó un cambio de signo político en el municipio.

Con el 97,9% escrutado de forma provisoria, el candidato de Juntos ganaba por 9.610 votos contra los 9.455 de Hernán Ralinqueo, quien busca su reelección. "CONFIAMOS PLENAMENTE EN LA DECISIÓN DE LA JUSTICIA ELECTORAL. Por eso hoy en La Plata contribuimos en el establecimiento de la voluntad popular en unas elecciones que presentaron una diferencia muy exigua, donde puede haber errores humanos en el acto ", posteó ayer el jefe comunal en sus redes.



Y agregó: " No hay nada mejor que llegar a la verdad sobre el voto de los ciudadanos y las ciudadanas de 25 de Mayo porque no pretendemos ocupar un lugar que sea ilegítimo ". "Fuimos a dilucidar cuestiones particulares del proceso que no hacen a cuestiones políticas militantes, por eso aceptamos este ámbito para que quede clara esta cuestión", cerró.

Por último, en Bolívar, donde el candidato de UP, Marcos Pisano, ganó por 9.989 votos sobre el de Juntos, Juan Carlos Morán, con 9.658, fue el apoderado de la coalición opositora el que reclamó la apertura de diez urnas. A diferencia de la actitud de Juntos en los otros reclamos, desde UP aceptaron la demanda a fin de aclarar una diferencia de apenas 331 sufragios en el recuento provisorio.

La audiencia tuvo lugar ayer en el Juzgado Federal Electoral Nº1 con la presencia de los apoderados de UP y Juntos, algunos de los candidatos y las autoridades electorales, encabezadas por el magistrado Alejo Ramos Padilla. Según informaron desde la Justicia a El Cronista, la decisión debería tomarse a lo largo de la jornada.









Quién ganó en la elección por la intendencia de La Plata

Ayer, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recibió en su despacho al ministro de Derechos Humanos y Justicia bonaerense, Julio Alak, quien fue electo intendente de La Plata por escaso margen en las elecciones del 22 de octubre. Luego posteó parte de la reunión en su nueva red social, Tik Tok.

" Si te viera Ofelia (Wilhelm) ", dice Kirchner para luego mirar a la cámara y contar que se estaba refiriendo a su madre, quien falleció a principios de 2019 y "adoraba a Julio como si fuera su hijo". "Una mamá adoptiva", responde Alak con una sonrisa. "¡ El intendente de mi ciudad, che! ¡Yo nací en La Plata! ¡Platense¡ Y ahí lo conocí a Néstor (Kirchner) en la UNLP (Universidad Nacional de La Plata) ", completa la titular del Senado

También su propia cuenta en Twitter, Alak dejó constancia del encuentro. " Hoy tuve la inmensa alegría de visitar a nuestra queridísima vicepresidenta " a quien llama un "hija predilecta" de la ciudad de La Plata. "La única argentina elegida dos veces como presidenta de la República y una de las líderes políticas más importantes e influyentes del mundo", remarcó.

Luego de un recuento que incluyó la apertura de urnas, dos de las cuales aparecieron sin votos, la Justicia electoral concedió la victoria finalmente al actual ministro bonaerense por una diferencia de votos más ajustada que en el recuento original. Desde Juntos habían reclamado primero la apertura de la totalidad de las urnas luego de evidenciarse estas irregularidades en las primeras 79 revisadas pero las autoridades electorales determinaron que el reclamo se realizó fuera del lapso legal determinado.



Finalmente, el actual jefe comunal, Julio Garro, reconoció el triunfo de su rival en la elección más peleada desde el regreso de la democracia. " En los antecedentes en la ciudad de La Plata, nunca hubo una elección tan reñida desde 1983 a la fecha ", explicó durante la audiencia que resolvió la apertura de urnas el juez federal Ramos Padilla. De hecho, la diferencia era la más pequeña en el escrutinio provisional de los 135 municipios bonaerenses, apenas el 0,2% entre el primero y el segundo contendiente.

El escrutinio provisorio de esos comicios dio por ganador al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires y postulante de UP, Julio Alak, por una diferencia mínima. Acorde al registro oficial, el ministro de Justicia bonaerense se había impuesto por 162.268 votos (38,33%) a 161.412 votos (38,13%) del actual jefe comunal, Garro.

El lunes, al concluir el escrutinio definitivo, Alak fue felicitado por el Presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Pese a esos reconocimientos, Garro insistió en que el ganador era él, y había asegurado que "con el 97,58% de las mesas escrutadas" JxC estaba "747 votos arriba" en la compulsa.