Milei desembarca en la provincia en donde sacó 51% en busca de una foto impactante

La denuncia de Alberto Fernández contra Javier Milei, Ramiro Marra y Agustín Romo tomó por sorpresa a todas las filas libertarias. El candidato a Presidente, que planeaba tener un día relativamente tranquilo de cara a su próxima caravana hoy en Salta, tuvo que suspender su rutina y junto al postulante a jefe de Gobierno porteño organizaron una conferencia de prensa a último momento.

"A nosotros nos llamaron y de repente en tres horas tuvimos que hacer todo: acondicionar el lugar, que la gente de prensa coordine para que la llegada de los medios no sea un caos y también que ellos mismos articulen una respuesta acorde" , le contaba a El Cronista una de las personas que trabaja con Marra en las oficinas de su financiera Bull Market Brokers, que ofició de sede de la conferencia que otorgó ayer La Libertad Avanza.

En la previa se dudó qué podía llegar a decir Milei tras la presentación hecha por el jefe de Estado. La expectativa llegó a tal dimensión que el canal de YouTube libertario por excelencia, Breakpoint, creado por el periodista Mariano Pérez, llegó a tener su récord histórico de visitas. Según contó, su transmisión superó las 50 mil personas mirando en vivo cómo el economista libertario se defendía: solo fue superado por el canal de TN.

Contra lo esperado por muchos, Milei no solo que no se disculpó por su diatriba contra el peso en medio de la corrida cambiaria, sino que aceleró a fondo, reivindicando sus declaraciones anteriores y haciendo énfasis en que "nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar en las urnas" .

Durante las jornadas del lunes y el martes se había generado ciertas dudas hacia el interior del equipo libertario; en particular, sobre lo que debía hacer su candidato: matizar sus dichos o acelerar . Las principales fuerzas políticas y las entidades bancarias habían indicado la "irresponsabilidad" de ese accionar, y hasta terminada la jornada del martes se especuló con si podía llegar a tener impacto en términos electorales.

La solución llegó al día siguiente. La denuncia de Alberto Fernández fue el estímulo que hizo cerrar las filas libertarias. " No podíamos no aprovecharlo, te viene a correr el tipo con menos autoridad moral de la clase política ", dijo ante este medio un importante dirigente que artículo la conferencia de ayer.

Otro candidato a diputado nacional con el que habló El Cronista marcó: "No te quepa ninguna duda que Javier no va a aflojar en su postura con respecto al dólar". Y luego, afirmó que "después de la conferencia creo que llegamos aún mejor de cara al cierre de campaña, no quiero decir números, pero te adelanto que estamos muy optimistas".

La recorrida de Javier Milei en Salta

Si la cuenta regresiva de la economía antes de las elecciones se contabiliza en ruedas cambiarias, la de La Libertad Avanza y Javier Milei se mide en actividades . Hasta el momento, son tres las que tiene confirmadas: hoy en Salta, el sábado en Mar del Plata y el miércoles próximo su cierre de campaña en el Movistar Arena de Villa Crespo.

Todavía resta saber si realizará otras caravanas en distritos del Conurbano bonaerense y, en particular, en Lomas de Zamora, donde todavía no se definió fecha.

Milei y su compañera de fórmula Victoria Villarruel aterrizarán en la provincia norteña, en donde sacaron más del 50% de los votos . Allí, su principal armador y referente partidario es el exdiputado nacional y candidato a parlamentario del Parlasur, Alfredo Olmedo .

"Desde antes que se lance a la política que lo invito a dar conferencias a Salta. Compartimos ideales y nuestro pacto político no hizo falta ni hablarlo", explica a El Cronista el creador de Ahora Patria, el nombre de la alianza que representa a LLA en esa provincia.

Según pudo saber este medio, Milei tendrá una caravana desde el aeropuerto hasta el Hotel Alejandro I, donde se alojará. Horas después, iniciará una recorrida desde ese punto hasta finalizar en el Monumento a Güemes, en donde, como es típico en su campaña, dará unas palabras de cara a las elecciones generales.

"¿Cómo fue que Milei sacó más de 50 puntos?", preguntó este medio, a lo que Olmedo respondió que esto se debe a la fuerte llegada que tiene a lo largo y ancho de la provincia a través de las redes sociales, cuando a veces la política y los referentes partidarios tienen menor permeabilidad.