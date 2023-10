Las ciudades más pobres desafían la lógica del "voto castigo": dónde gana UP, Juntos o Milei

Los recientes datos del incremento de la pobreza en un 40,1% y 9,3% de indigencia que arrojó el INDEC mostraron mucho más que las cifras alarmantes en términos sociales. También resultó una alerta para los tres principales candidatos presidenciales: en las ciudades donde el triste ranking llegó al tope máximo hubo resultados contrapuestos en función de las votaciones en las PASO de Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich.

A la luz de los datos del INDEC y en función del resultado reciente en las urnas en las elecciones internas ninguno de los principales candidatos presidenciales puede arrogarse la bandera de lucha contra la pobreza en los distritos donde la pobreza supera el 40% promedio del país.

El ministro de Economía y candidato presidencial acaba de sostener que "es cierto que construimos Estado, pero también es cierto que no nos alcanzó para derrotar la pobreza". La admisión de que el Gobierno no logró aún combatir la pobreza y el malestar que ello genera se refleja en varias ciudades con índices de pobreza alarmantes donde el candidato de Unión por la Patria perdió en las PASO.

A la vez, el libertario Milei sostuvo ayer cuando se conoció el nuevo dato de INDEC que "sigan combatiendo (destruyendo) al capital, por lo que no habrá ni puestos de trabajo nuevos y mucho menos una mayor productividad que permita una mejora de los salarios reales... Después se sorprenden con la suba en la cantidad de pobres e indigentes ".

A pesar de que los allegados a Milei comentaron a El Cronista que "en todos los lugares donde hay elevada pobreza votan por el libertario", la realidad no se corresponde con la derrota que La Libertad Avanza cosechó en varios municipios con pobreza superior al 40%.

Lo mismo ocurrió con Bullrich donde sus planes electorales de combate a la indigencia y pobreza no parecieron prender en muchas localidades de Argentina donde los datos del INDEC son preocupantes.

Las ciudades más castigadas

En una de las peores ciudades con índice de pobreza elevado como es Gran Resistencia, Chaco (60,3% de la población es pobre) el resultado de las PASO favoreció a Milei con el 32% de los votos, seguido de Juntos por el Cambio con el 28,5% y Massa con el 28%. Allí parecería cumplirse el teorema de que a mayor nivel de malestar social por los datos de pobreza más castigo hubo al candidato del Gobierno nacional.

Pero esta teoría de la política binaria no se ajusta al caso de la segunda ciudad con índices de pobreza llamativos como fue Concordia, Entre Ríos, que alcanzó un índice de pobreza del 58,3% en el primer semestre de este año. Allí Unión por la Patria de Massa sacó el 33% de los votos en las PASO frente al 28,9% de Juntos por el Cambio y el 19,8% de Milei.

En la tercera localidad en ranking de pobreza apareció el Gran San Luis, de la región cuyana. Allí el INDEC arrojó que el 47,3% de la población es pobre. El candidato libertario ganó allí con el 49,3% de los votos, seguido de Juntos por el Cambio con el 22,9% y Massa con el 16,3%. El voto castigo pareció cumplirse.

El impacto de la pobreza en Buenos Aires

El INDEC expone que el Gran Buenos Aires, donde se concentra casi un tercio de la población argentina es el lugar con otro de los mayores niveles de pobreza (47%). Esto es, una suba de cinco puntos porcentuales en relación al mismo período del 2022. Se trata de las primeras y tercera sección electoral que reúne al conurbano profundo.

En el caso de la primera sección electoral bonaerense, Unión por la Patria ganó en las PASO con el 32,2% , Juntos por el Cambio obtuvo 29,3% y Milei el 24,7%. Y en la Tercera sección electoral el efecto se mantiene: Massa logó el 37% de los votos, Juntos por el Cambio el 24% y Milei el 23,5%.

En las filas del libertario no logran comprender cómo puede ser que en uno de los lugares de mayor concentración de población y pobreza del país haya un voto favorable a Massa. Pero todo es posible.

En la localidad santiagueña de La Banda en Santiago del Estero el nivel de pobreza es el 46,6%. Allí también ganó en las PASO Unión por la Patria con el 31,3%, seguido por Milei con el 27,2% y Juntos por el Cambio con el 9,8%.

En el caso de la localidad patagónica de Viedma la pobreza es del 43,7%. Aumentó 7,5% respecto a la última medición de INDEC. Pero los votos no fueron favorables a Massa. Por el contrario, allí Milei arrasó con el 35,7%; Unión por la Patria cosechó el 26,7% y Juntos por el Cambio, el 23%.

En Carmen de Patagones que también concentra el 43,7% de pobreza, allí Juntos por el Cambio ganó en las PASO con el 34% de los votos, Milei tuvo 29% y Massa, el 22,4%.

Creció mucho también la pobreza en Gran Resistencia (6,3 puntos) y en Bahía Blanca (5,8 puntos). Se suman también a los de mayor incremento de la pobreza las ciudades de Gran Santa Fe (3,5 puntos porcentuales de aumento) y Concordia (3,1 puntos) . Algo similar ocurrió en votos y nivel de pobreza en Bahía Blanca.



En el caso de Santa Fe, con niveles de pobreza del 43% Milei obtuvo el 34,9% de los votos, Juntos por el Cambio el 32% y el peronismo el 21%.

Planes sociales y pobreza

En las últimas semanas el Gobierno lanzó una batería de anuncios de ayuda social y de refuerzo en los ingresos para paliar la inflación. También las medidas anunciadas apuestan a dar batalla contra la pobreza y se suman a los programas sociales en aumento que se vienen dando en los últimos años.

Sin embargo, a la luz de los resultados de datos de INDEC los niveles de pobreza no han bajado. Mientras la ayuda social aumentó en más de un 57% según los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA en el año 2022.

El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, expresó a El Cronista que "los gobiernos han respondido con programas sociales para fijar un piso y una paz social. Esta es la forma es como se ha manejado la política asocial en los últimos años".

No obstante, Salvia asegura que en un proceso de inflación se va deteriorando la capacidad de los trabajadores y a la vez una baja en la transferencia de ingresos. "El conjunto de ayuda social que se da desde el Estado son la inyección de recursos monetarios creando una estabilidad para generar circulante de dinero pero creando más trabajo informal", dijo.

A la vez, Salvia aseguró que "el Estado no logra contener en términos electorales porque la ayuda tampoco es suficiente. El aumento de la pobreza se duplica respecto de 2017 y a pesar de la transferencia de ayudas que compensa y protege a los más vulnerables para que no empeore la situación no resulta ser suficiente".

Desde la consultora CEPA alertaron en el último informe de que AUH en el primer semestre de 2023 de r edujo sensiblemente respecto del nivel del primer semestre de 2022 . "La desmejora se explica principalmente por el impacto de los bonos otorgados en la primera parte del año (durante los meses de mayo y junio, se abonaron sendos bonos de $9.000 para aquellas personas sin trabajo formal, AUH, y otros)", dice el trabajo.

A la vez, en relación a la Tarjeta Alimentar se percibe una desmejora en la evolución real de los ingresos ya que en el primer semestre de 2023 se reduce casi 5% respecto al primer semestre de 2022. La comparación da cuenta, además, de un incremento de más de 5% respecto del semestre inmediato anterior.

En este escenario de incremento de pobreza el informe de CEPA sostiene que los planes sociales muestran una reducción del poder adquisitivo de 6,3% respecto al primer semestre de 2022 (como resultado el impacto de los bonos de mayo y junio de 2022), manteniéndose en valores similares al semestre inmediato anterior.