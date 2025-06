Elecciones: Pullaro se adjudicó el triunfo provincial aunque el peronismo conquistó Rosario

Los santafesinos eligieron este domingo 19 intendentes, 337 concejales, 1.188 miembros comunales y 900 contralores de cuentas y hubo resultados que permitieron celebrar a distintos espacios, con una variedad de lecturas.

Es que el gobernador Maximiliano Pullaro se adjudicó el triunfo en 247 de los 304 distritos de la provincia aunque no logró un objetivo clave: la ciudad de Rosario, territorio estratégico para el diseño de cualquier estrategia tanto a nivel nacional como provincial para octubre y también para el 2027. .

"Sobre las 19 ciudades que estaban en diputa, 17 las ganó Unidos. Hay un equipo. Tuvimos el acompañamiento hace dos años y lo tuvimos el 13 de abril y en estas elecciones, en toda la provincia, hemos demostrado que Unidos no sólo lo eligen para gestionar los espacios institucionales provinciales", aseguró el jefe del Ejecutivo santafesino.

En rojo, los distritos donde se impuso el pullarismo

Sin embargo, el peronismo renovador de Juan Monteverde venció en las elecciones a concejal en Rosario y envió un mensaje al espacio a nivel nacional.

Con un búnker colmado de juventud y militancia de distintas procedencias el referente rosarino festejó el triunfo de 30,58% por sobre la candidata del intendente Pablo Javkin, Carolina Labayru y Juan Pedro Aleart, de Milei.

Más allá de la feroz interna por quedarse con el primer puesto entre el peronismo de Juan Monteverde y el libertario Juan Pedro Aleart, el entusiasmo no permeó en la población que no acudió a las urnas en un día frío. La participación tocó un piso histórico de 50%, incluso menos que el de las PASO en la provincia.

A pesar de que desde La Libertad Avanza esperaron una victoria por sobre Monteverde y el día anterior aseguraron fuentes allegadas a El Cronista que " ganaban ", la división de votos con el repunte del oficialismo local mostró ser una debilidad.

De esta manera, Monteverde de Ciudad Futura se quedó con el 30,58%, Juan Pedro Aleart de LLA con 28,81% y Carolina Labayru de Unidos con 25,63%. La división.

" Quien ganó en la Ciudad de Rosario es Juan Monteverde, estábamos convencidos que era una elección ajustada, pero que nos iba permitir vencer a LLA y sacar más bancas ", comunicó la concejal y pareja de Monteverde Caren Tepp.

En un búnker ubicado en el centro cultural Distrito 7iete, todo fue abrazos y algarabía a partir de las 19. Ya se conocía el resultado y la juventud rosarina dió el presente. Asimismo, diputados nacionales como Germán Martinez y Eduardo Toniolli acudieron a festejar la victoria. "Que de la mano de Monteverde, toda la vuelta vamos a dar", coreaba la multitud, rodeada de cuadros de Lula Livre, Carlos Gardel y Evita Perón.

"Convoco a compañeros y compañeras que fueron por otro camino, que si estuvieran acá hubieramos ganado por diez puntos. Los convoco para que la victoria en el 2027 sea irreversible", dijo Monteverde en su discurso.

En este sentido, la alianza peronista ganó cinco bancas en el Consejo de la Ciudad, cuatro quedaron para los libertarios y cuatro para Pablo Javkin.

Javkin es intendente desde 2019, pero el Partido Socialista que hoy lidera Mónica Fein mantiene el poder con distintos cambios y alianzas electorales desde el regreso de la democracia.

Hoy el intendente se encuentra dentro de la alianza "Unidos para cambiar Santa Fe", una amalgama de partidos que conduce el gobernador de la provincia Maximiliano Pullaro. Como es sabido, el intendente y el gobernador tienen una relación cordial pero no provienen del mismo sector. Pullaro se dejó ver los últimos días de campaña junto a la candidata Carla Labayru en búsqueda de levantar un poco su figura.

La campaña intentó asociar el éxito de la gestión provincial a las figuras locales, hecho que podría no dar el resultado buscado, ya que cómo contó El Cronista, la gestión en materia de seguridad es atribuida a Pullaro y no tanto a Javkin. Las urnas dieron su veredicto.

En cambio, los problemas locales son más puntuales y la gestión local podría contar con algunas dificultades en atacarlo: la gestión de la basura, el transporte público y los cortes por obras en el centro.

Es allí, en esas dificultades, donde crecen figuras como la del líder de Ciudad Futura y ahora incipiente armador del panperonismo Juan Monteverde. El rosarino estuvo a un punto de ganarle a Javkin en 2023 y su espacio se prepara para librar nuevamente dicha batalla en 2027.

Por su parte, el diputado nacional, Eduardo Toniolli afirmó que "es hora de mirar para adelante" y valoró que la victoria en Rosario es producto de "una política de unidad y de renovación".

"Unidad, renovación y osadía. No quedarnos en nuestra zona de confort. No decir 'che, mirá, yo estoy cómoda acá, meto una banca, meto dos bancas, etc'. No, vamos por la ciudad, vamos por las transformaciones reales" , dijo en diálogo con este medio una vez conocido el resultado.

Además, hizo un llamado a "abrir las puertas de la dirigencia política, abrir las puertas de las organizaciones, de los partidos políticos" para que el "pueblo pueda participar, que eso es lo que falta".

"Lo que hay que abrir es a la participación. Nosotros durante todos estos meses lo que hicimos fueron asambleas en todos los barrios de la ciudad de Rosario para discutir, incluso para bancarse un cachetazo. Pero así tenemos que empezar a dar vuelta a las cosas, gracias a ustedes", añadió en un palo para el PJ Nacional.

Qué pasó con La Libertad Avanza

Juan Pedro Aleart es un periodista del Canal 3, la señal más vista en Rosario, que llegó a La Libertad Avanza por su conocimiento en la Ciudad y de la mano de Patricia Bullrich. "Tiene paternidad compartida (con Karina Milei)", admitió un contacto del espacio a este medio.

En las elecciones anteriores, el joven rosarino consiguió batir a Labayru y quedar segundo, incluso con votos que antes le habían pertenecido a Monteverde. Sin embargo, el crecimiento de la candidata de Unidos pinchó su ascenso.

Ya voté.

Con el profundo deseo de una ciudad que respire libertad.

Gracias a todos los que están trabajando hoy.



VLLC!! pic.twitter.com/lI57q97EJ5 — Juan Pedro Aleart (@JAleart) June 29, 2025

En LLA de Rosario apuntaban al desconocimiento de Labayru como candidata para sumar puntos en las elecciones. Asimismo, consideraron que los dos candidatos peronistas que van por fuera de la alianza Rosario Sin Miedo le podrían llegar a quitar dos o tres puntos clave a Monteverde

Sin embargo, las caras largas comenzaron desde temprano en La Libertad Avanza, los conteos que comenzaron temprano daban una diferencia en favor de Monteverde ya irreversible.

"Perdimos", sostuvieron entre ellos los asesores de campaña del candidato libertario a las 18:30 de la tarde en el búnker ubicado en calle Sarmiento, en pleno centro rosarino.

La victoria de Pullaro en el resto de Santa Fe

Desde el oficialismo santafesino, el gobernador Maximiliano Pullaro junto a la candidata de Javkin aseguró que ganaron en 247 de los 304 distritos.

"Sobre las 19 ciudades que estaban en diputa, 17 las ganó Unidos. Hay un equipo. Tuvimos el acompañamiento hace dos años y lo tuvimos el 13 de abril y en estas elecciones, en toda la provincia, hemos demostrado que Unidos no sólo lo eligen para gestionar los espacios institucionales provinciales", aseguró el jefe del Ejecutivo santafesino.

Sobre la ausencia de participación aseguró que " llama a la reflexión que la gente esté votando mucho menos, esto nos tiene que interpelar en la provincia y en la Argentina".

"Fueron 18 meses muy duros los que nos tocó vivir junto a la mejor vicegobernadora del mundo, pero el espaldarazo de triunfar como triunfamos, el 80% de los pueblos de Santa Fe, es la ratificación de un camino".