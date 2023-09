Elecciones en CABA: arrancó el debate de candidatos a jefe de Gobierno

Cuando Leandro Santoro tuvo la oportunidad durante el primer bloque de hacer una pregunta a Ramiro Marra se vivió uno de los momentos tensos del inicio del debate.

El candidato de Unión por la Patria le consultó: "¿Vas a seguir recomendando compras de acciones vinculadas a la familia Macri?". Esto hizo explotar al libertario.

"¿En serio me estás haciendo esta pregunta?", expresó. "Fue una persecución del kirchnerismo. ¿Vos querés salir tercero? Me pusieron la multa a los siete días de haber asumido como diputado", dijo Marra. "¿En serio me estás haciendo esta pregunta? Te metés con mi trabajo en el sector privado. Con todo el daño que me hicieron. Odiás a los que laburamos", arremetió.