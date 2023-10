Cruces por la "diplomacia de la motosierra" en el debate de cancilleres de Massa, Milei y Bullrich

Con algunos cruces y chicanas pero también coincidencias con matices, los "cancilleres" de Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich participaron de un debate sobre los lineamientos de política exterior y el análisis de la coyuntura de Argentina en el mundo, organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) dentro de su ciclo de encuentros temáticos, junto con la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

A sala llena, con una nutrida platea de diplomáticos locales y de las representaciones extranjeras, el diplomático Gustavo Martínez Pandiani (Unión por la Patria) buscó acercar posiciones en más de una oportunidad con Federico Pinedo (Juntos por el Cambio) al punto de invitarlo a participar juntos a "los mejores" de un gobierno de unidad nacional, tal como promete el actual ministro de Economía. No obstante, el dirigente de PRO eludió mayormente los convites y los guiños, con su gesto adusto.

" La Argentina hoy necesita básicamente divisas . Estamos en una situación compleja que todos conocemos y creo que el diagnóstico es compartido pero tenemos que saber muy bien cómo salir de esta situación", arrancó el referente del massismo en política exterior. "En la mirada nuestra la política exterior es y debe ser una herramienta de desarrollo con inclusión. No puede estar disociada del resto de las políticas públicas. La política exterior también debe apuntar a generar un país más equilibrado, más justo y sobre todo más sostenible socialmente", añadió.

En contraposición, Martínez Pandiani buscó confrontar con la representante de La Libertad Avanza, Diana Mondino, a quien primero ignoró en las referencias y con quien luego se trenzó en sus réplicas, con cierto tono de sarcasmo pero siempre diplomáticos.

Por ejemplo, al referirse Pandiani a una futura reingeniería de las representaciones diplomáticas -habló de mucho personal en Europa y poco en destinos con potencial comercial como África y Asia- y una arenga para que dejen los cócteles y salgan a "vender trabajo argentino", la candidata a diputada retomó su frase luego y la citó como una crítica de Pandiani a sus colegas de Cancillería: "Por supuesto que los que quieran estar gorditos".

" Los diplomáticos no usamos motosierra ", le retrucó Pandiani en más de una oportunidad durante las casi dos horas de intercambio. " Los diplomáticos no usamos motosierra, porque la motosierra destruye puestos de trabajo, destruye socios y destruye mercados ", enfatizó. En cambio, ponderó un programa de política exterior pragmática, "un programa que apunte a desarrollar más socios, más mercados, más oportunidades para nuestros productores y para nuestros trabajadores. No queremos una política exterior determinada por ideologismos o por caprichos personales ".

"Hay dos maneras de encontrar esos dólares (que necesita la Argentina). Una es ficcional, hablando de la dolarización sin dólares. La otra es la real. Hay que ir a buscar los dólares de donde están y esos dólares están fundamentalmente en el exterior ", destacó el referente de Massa. Y añadió que las tres maneras de atraer divisas son a través de más exportaciones con más valor agregado, más inversiones productivas que modernicen el aparato productivo con innovación tecnológica y mediante el turismo receptivo.

"Se ha hablado en esta campaña de que ni Brasil ni China deben ser importantes para la política exterior. Representan el 25% de las exportaciones. 25% de cada dólar que la Argentina exporta van a China y a Brasil. No nos parece adecuado dejarlos de lado por su supuesto comunismo o cierto comunismo", indicó Pandiani.





La política exterior de Milei: apuesta por la productividad

A lo largo de sus intervenciones, Diana Mondino mantuvo una línea mucho menos radicalizada que el candidato a Presidente de La Libertad Avanza a la hora de explicar los lineamientos de su pensamiento en política exterior, aunque siempre con énfasis en los actores privados y el concepto "superador" de productividad sobre el de producción.

"Creemos sinceramente en La Libertad Avanza que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que el sector privado tenga un rol preponderante, predominante , en donde el Estado cumpla sus funciones básicas y el sector privado pueda generar toda la mayor cantidad de actividades. El Estado debe generar las bases, las funciones, la plataforma para que esto ocurra , los tratados internacionales, por ejemplo, las posibilidades de tener múltiples capacidades de negociación con otros países y dejar que el sector privado pueda participar", detalló Mondino.



Mondino habló del "soft power" del país en materia de su potencial productivo en una zona libre de los grandes conflictos globales de hoy, con la posibilidad de desarrollar una variedad de actividades. "Tenemos que generar infraestructura para eso -mencionó, sin dejar en claro si debería ser el Estado o los privados, como dice su candidato a la Presidencia, quien se ocupe de ello-. No tenemos que abdicar de esta posición, concentrarnos en dos, tres, cuatro sectores que por supuesto pueden ser motores de la economía, pero tenemos que dejar que eso se active".

"Evidentemente Argentina ha tenido una trayectoria internacional que ha tenido sus baches en los últimos tiempos", cuestionó Mondino. Y en respuesta al llamado de Pandiani a fomentar el ingreso de dólares, remarcó que " las divisas no son del Gobierno, las divisas no son del Banco Central, las divisas son del que las produce . Igual que el trabajo genera un sueldo para el que trabaja, igual que el esfuerzo genera una calificación en una prueba para un chico en un secundario".

Según la referente de los libertarios, un punto clave "liberar ese sector privado" y conseguir "bastante más fuentes de crecimiento". Frente a lo cual el "canciller" de Massa respondió que la meta del candidato a Presidente de UP, Sergio Massa, es fomentar una relación "virtuosa" entre el sector público y el privado, " ni endiosar al Estado ni al mercado ".

Al hablar del Mercosur, Mondino acusó a la Argentina de querer exportar las cargas tributarias al resto de los socios en lugar de copiar de sus vecinos sus políticas más "bonitas". No obstante, no se mostró tan inflexible como Milei que habló de no tener vínculos con Brasil, al igual que China, por tildar a sus gobiernos de "comunistas",

Finalmente, la "canciller" de La Libertad Avanza -que curiosamente se presentó ante la platea como candidata a diputada con pretensión de encabezar la comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara baja- sumó la cuestión de la educación y los "valores" como un eje más que determina la inserción de la Argentina en el mundo de la mano de las próximas generaciones, a través de su formación técnica en valores.

"Nuestros jóvenes tienen que aprender esto y tienen que aprender física y química, tienen que aprender muchísimas cosas. Hoy nuestros chicos no están preparándose o capacitándose al ritmo que muchas otras economías del mundo lo están haciendo . Viene la revolución industrial 4.0 y nosotros no estamos en condiciones de adherirnos rápidamente o por lo menos no masivamente", añadió.





La política exterior de Bullrich: rechazo a los BRICS

A lo largo de sus intervenciones, Federico Pinedo hizo hincapié en "el interés nacional" y el respeto a la Constitución y sus valores -usando el mismo lenguaje que Mondino- como los ejes troncales de una política exterior de Juntos por el Cambio si Patricia Bullrich gana las elecciones.

" La Argentina ha sido una especie de entusiasta de la ruptura de reglas, del desconocimiento de otras y del no cumplimiento de la palabra . Y como todos nosotros sabemos en nuestra experiencia vital, construir confianza es lento, destruirla es muy rápido", sostuvo.

De los tres oradores, fue el primero en poner sobre la mesa el escenario conflictivo en Israel, al aludir a una versión de que el gobierno pensaba negociar con Hamas la liberación de rehenes. " Supongo que es mentira eso. Los gobiernos negocian con gobiernos, no negocian con organizaciones terroristas . Y creo que el tema del terrorismo, el ataque a Israel que se está viviendo con mucha virulencia en este mismo minuto que nosotros estamos hablando, es un tema que define valores y posicionamientos. No podemos dejar ninguna duda sobre ese tema", apuró el referente de PRO.

Luego que Mondino adhiriera a esta posición, una vez más fue Pandiani quien salió al cruce referenciando la promesa de Massa de incluir la organización palestina en el listado de organizaciones terroristas durante el primero de los dos debates presidenciales. Del mismo modo, coincidió con Pinedo en la mirada ambientalista, un tema sobre el que no ahondó Mondino. " Todo lo que sea en favor del desarrollo sostenible de la Argentina tenemos que estar a favor y todo lo que lo interfiera en eso tenemos que estar en contra ", enfatizó el "canciller" de Bullrich.