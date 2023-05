María Eugenia Vidal se baja de la candidatura presidencial: cuál es su futuro político

María Eugenia Vidal ya tomó la decisión de que no se presentará como precandidata presidencial en las PASO de Juntos por el Cambio y lo anunciará hoy mismo a través de un programa de televisión al que asistirá para dar la información y explicar sus razones.

Básicamente, planteará que "no me bajo de nada, porque tampoco me subí a nada". Pero, también, explicará que decidió no tomar parte de la competencia por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, una posibilidad que circuló en las últimas semanas, de la que ella jamás habló en público.

"Hubo mensajes muy confusos de parte nuestra. Todo esto necesita contexto para que sea suficientemente comprendido por el electorado, por eso no lo hará por las redes sociales ni dejará un video grabado, sino que dará el anuncio en medio de una entrevista por un canal de noticias, la estrategia más práctica a nuestras necesidades", contó alguien de su equipo cuando anticipó a un importante dirigente del PRO la decisión que había tomado Vidal.

La ex gobernadora es consciente de que su paso de la Provincia a la Ciudad, donde concurrió en el 2021 como primera candidata a diputada nacional, pagó un precio en su credibilidad. Este año, con un fuerte respaldo de Mauricio Macri, armó un equipo para la campaña presidencial. Sin embargo, nunca confirmó que ya había tomado esa decisión. Solo dijo que "mi intención es sumarme donde más pueda colaborar en la transformación que se necesita".

Mientras esa indefinición continuaba, empezó a sonar la posibilidad de que Vidal podría ser la "candidata del consenso" en el PRO para la candidatura porteña. Trascendió que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich habían expresado su acuerdo, pero Macri no quiso saber nada. Tiene un compromiso con su primo, Jorge Macri, que está lanzado para competir por la Ciudad frente a Martín Lousteau, sin importarle si será el único candidato por el PRO o se sumará Fernán Quirós a las primarias.

Lo concreto es que Vidal, el fin de semana, habló con el ex presidente y le anticipó que no sería candidata a presidente y tampoco en la Ciudad. Y que evaluaba, en cambio, la presidencia del PRO, que hoy está en manos del diputado Federico Angelini, hoy precandidato a vicegobernador en Santa Fe, acompañando en la fórmula a la senadora Carolina Losada. Bullrich pidió licencia para poder ocuparse de su campaña y evitar la parcialidad en los distintos distritos, muchos de los cuales están enfrentados con los que apoya Rodríguez Larreta.

Macri ya le ofreció la presidencia del PRO en el 2020, pero recién dejaba la provincia de Buenos Aires y no estaba de ánimo. Ahora está decidida a respaldar a todos los candidatos del PRO, como esta semana lo hizo en Misiones, donde se vota el domingo 7 de mayo. La semana próxima, ya sin ser precandidata, Vidal viajará a dos provincias donde se votará a gobernador el 14 de mayo, Tucumán y Tierra del Fuego.