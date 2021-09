Elecciones 2021: según Pérsico, "los encuestadores son unos delincuentes"

"Los encuestadores son unos delincuentes". Contundente, el líder del Movimiento Evita y actual secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, descalificó los sondeos de opinión que pronosticaron resultados diferentes a los que finalmente se dieron en las primarias del domingo, y enfatizó que los encuestadores "ganan mucha plata haciéndoles caricias a los políticos" .

"Me sorprendió el resultado. Los encuestadores son unos delincuentes. ¿Quién es el patrón del encuestador? El que le paga, el político. Y les hacen caricias . No te dicen cómo está la situación", reprochó Pérsico en declaraciones radiales.

El funcionario destacó que, en cambio, en los movimientos sociales "veníamos advirtiendo la situación" que finalmente ratificaron las PASO, en clara alusión a la derrota del Frente de Todos, y agradeció al electorado "el sacudón que nos dieron con los votos".

"Veníamos advirtiendo la situación. El ministro anterior nuestro dijo que la situación estaba atada con alfileres. Veníamos diciendo que estamos al borde de un abismo. Y seguimos. Agradezco al proceso democrático, que cada vez es más democrático, y a mis compañeros que nos dieron un sacudón con los votos", enfatizó.

Y agregó: "agradezco a la democracia que la expresión de esta situación difícil fue a través del voto. Le agradezco a mis compañeros que nos dieron un sacudón con los votos, porque sino los otros sacudones en Argentina fueron peores".

Pérsico admitió que "la gente no nos votó por los problemas que no resolvimos" y evaluó que la sociedad había dado "un voto de confianza" al FdT pero que el país que les "dijeron que íbamos a hacer no es el que vivimos". "Son cuestiones económicas y en el caso nuestro, de la economía popular", insistió.

En la misma línea, recordó que desde el Gobierno "dijimos que íbamos a poner en blanco a 4 millones de compañeros, pero no están registrados en la AFIP, no pueden tener factureros. Todo eso no lo hemos hecho. El crecimiento desde abajo no lo hemos hecho y ahí es donde tenemos que apostar fuerte", subrayó.

Por otra parte, el dirigente social se refirió a la presión de algunos sectores del kirchnerismo por la salida del ministro de Economía, Martín Guzmán, pero aclaró que en su caso no reclama la renuncia del funcionario . "Si yo podría hacer cambios en el Gabinete sería presidente. No tengo esa potestad ni la soberbia de decirle al Presidente lo que tiene que hacer", apuntó para marcar diferencias con el dirigente Juan Grabois, que abiertamente pidió el desplazamiento del titular del Palacio de Haciendo.

Pérsico, en cambio, optó por reconocer la gestión de Guzmán. "Lo conocemos desde antes de llegar al Gobierno. Hemos discutido mucho sobre la economía popular. Vino a hacer otra cosa, no a construir 30 hospitales en meses y a gastar todo lo que se tuvo que hacer en la pandemia".

De cara a las elecciones generales de noviembre, el funcionario de Desarrollo social admitió que ve "complicado" al Frente de Todos y pidió que en los dos meses que restan para los comicios el Gobierno se dedique a "corregir las cuestiones del Estado" para que la situación mejore. Y remarcó: "Hay cosas que tenemos que corregir. Está claro que no nos podemos pelear con los distintos sectores sociales".