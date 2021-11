Elecciones 2021: qué dijeron Santilli y Manes en el desayuno de JxC en provincia de Buenos Aires

En el inicio de la jornada electoral en Argentina, los principales dirigentes de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires realizaron su desayuno ante la prensa hoy en Tigre, poco después del desayuno de sus correligionarios en la Ciudad de Buenos Aires.



Elecciones 2021: María Eugenia Vidal espera "que los argentinos confirmen lo que ya expresaron en las PASO sobre lo que quieren para la Argentina"



El candidato a diputado Facundo Manes felicitó a los "argentinos, a los bonaerenses, porque a pesar del dolor que estamos viviendo, el dolor de la pandemia, de mucha frustración, a pesar de todo eso los argentinos, y los bonaerenses, están concurriendo a las urnas. Es un gesto muy importante: sigamos apostando a la democracia".



Expresó su confianza en una jornada electoral "tranquila y respetuosa" y se permitió un paralelismo. El compositor argentino Astor "Piazzola decía que la música es el lenguaje universal de la humanidad", dijo Manes y remató: "El voto es el lenguaje universal de la ciudadanía". a diputado

De su parte, el primer candidato a diputado nacional por Juntos en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli l e agradeció pública y particularmente a su correligionario Manes , "porque hemos construido una química, un trabajo conjunto, una relación y se notó. Gracias a todos los argentinos, los bonaerenses. Hoy es un día muy importante para los argentinos, los bonaerenses. Sólo decirle a la sociedad argentina que vaya a votar, es importante que vote, que se exprese".

Consultados por periodistas sobre las expectativas para el "día después" de las elecciones, cuestiones como la inseguridad y la expectativa de un acuerdo con el gobierno nacional, Santilli se refirió a la veda para omitir responder puntualmente.

"Vamos a ser una oposición racional, responsable, firme, juntos, unida. No hablo más porque estamos en veda , no quiero confundir a nadie, solo pedirles que vayan a votar", dijo Santilli e instó a esperar hasta las 21 horas, "cuando se conocerán los resultados para ver qué es lo que cada uno de ustedes decidió en las urnas. Eso es lo más lindo, lo más sano. A ustedes decirles como sociedad: por favor, vayan a votar, vayan a votar.



En todo caso, afirmó que el plan para mañana lunes será "trabajar, trabajar y trabajar". También adelantó que "Juntos por el Cambio tendrá una mesa a las cuatro de la tarde. Ahí dialogaremos".

Luego Santilli fue a votar y agradeció a los fiscales del país. "Gracias a todos los fiscales del país, las mesas estuvieron completas con presidentes de mesa desde temprano. Es más fluido que antes, creo que ayuda a agilizar el que haya menos candidatos (que en las PASO) y que desde bien temprano ya haya fiscales y presidentes de mesa ".