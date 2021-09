Elecciones 2021: ¿por cuánto debe ganar el Gobierno en Provincia para festejar?

Faltan aún los números más realistas que comiencen a llegar desde las mesas testigo de cada uno de los frentes. Pero con las más precarias bocas de urna, coincidentes en algunos puntos, comienza a instalarse un clima victorioso en el búnker del Frente de Todos y expectante en los comandos de campaña de Juntos (por el Cambio). Con 4 de cada 10 electores, la vista está puesta en los guarismos de la provincia de Buenos Aires

"¿Ocho puntos? Puede ser, esperemos" . Esa distancia se esperanzaban cerca de Alberto Fernández cuando aún había personas en las escuelas esperando votar, en una jornada de pandémicas demoras. Por el lado del gobernador Axel Kicillof fueron más moderados pero con una fuerte sentencia: "Más de cinco puntos seguro".

Llegado el caso de que se confirmen alguno de ambos pronósticos, no es ni será lo mismo cinco que ocho. Tampoco es lo mismo más de cinco en un contexto pandémico. Hay que hacer un racconto.

En los albores del clima electoral de una apática campaña, en la Casa Rosada se emocionaban con un tsunami bonaerense. Pasaron cosas : el Olivosgate, la reactivación que se hace esperar incluso con una postergación del cronograma electoral, y un antecedente internacional de derrotas de oficialismos por la administración del coronavirus que hace meses esgrimían en el oficialismo.

En las últimas semanas , al ritmo de las encuestas, sondeos que dejaron de ser la materia prima por excelencia de los estrategas luego del pifie de 2019, desde el Gobierno moderaron sus expectativas . Se hizo carne el "ganar por un voto es ganar". Lo decían los mismos que poco antes creían imposible vencer a la interna de Juntos por menos de 5 puntos.

El cálculo matemático no responde a las últimas elecciones: hace dos años, Kicillof impidió la reelección de maría Eugenia Vidal por 16 puntos y los tres partidos separados que luego confluirían en Todos (Unidad Ciudadana, Frente Renovador y PJ) sumaron en las legislativas 2017 el 54%, número místico para el cristinismo. Los famosos 5 puntos no son ni más ni menos que los números que hace meses resume Santiago Cafiero, jefe de Gabinete y de campaña: con un núcleo duro de Juntos/Cambiemos llegando a 30 y del peronismo de 35.

"Con todos los indicadores económicos en contra, esta elección la deberíamos perder, ganarla es un milagro" , resumió en la antesala un estratega todista, que a diferencia de otros, prefiere jugarla de callado y despotrica contra los que festejan ante de tiempo. Es parte del plan también evitar dar por segura una victoria para impactar con la sorpresa.

Con números devastadores de 2019 y a falta de competencia interna, en el Frente de Todos (para la Victoria también lo fue) hay una máxima de perfomance electoral: la foto de los resultados de las PASO no suele ser muy distinta de la que se ve en las generales, las definitorias. Es Juntos quien mejor ha despegado un revés, desde Estaban Bullrich que se recuperó ante la exigua diferencia que había obtenido la actual Vicepresidenta y la remontada del "si se puede" tour de Mauricio Macri que no alcanzó.

Con Alberto Fernández digitando las cabezas de listas, tanto la bonaerense como la porteña, arriesga más que Cristina Kirchner, a fin de cuentas socia mayoritaria de Todos. No es un secreto ni una novedad que la ex mandataria viene reclamando cambios en el gobierno albertista. Más allá de la euforia pública que pueden exhibir esta noche arriba del escenario, ocho puntos no serían lo mismo que cinco tampoco para que desde el Instituto Patria insistan con modificaciones al tumbo oficial, de cara a las generales del 14 de noviembre.