Elecciones 2021: Macri contento con el triunfo de Juntos, pero golpeado por el fracaso de sus apuestas en Córdoba y Santa Fe

Un amigo que hacía tiempo no veía y se lo encontró en el bunker de Juntos por el Cambio dijo que Mauricio Macri estaba contento por el resultado electoral pero no eufórico. "Muchos se le acercaron para decirle que había tenido razón con el pronóstico de una elección contundente y que no podían creerle", le contó a El Cronista. Y agregó algo más: " ahora se viene lo más difícil, sostener este resultado hasta noviembre y después evitar una nueva frustración , porque vendrán dos años durísimos".



Así las cosas, el ex presidente no tuvo ganas de bailar ni de saltar en Costa Salguero. Las derrotas de sus propios proyectos internos en Córdoba y Santa Fe podrían justificar esa reacción.

En cambio, optó por reflexionar entre los suyos sobre los tiempos que vienen e imaginar caminos para mantener la unidad no solo en las generales, sino cuando los cantos de sirena del oficialismo vendrán por más de uno dentro del espacio para enredarlo en el ardid de un acuerdo imposible.

Quizás por eso está recomponiendo vínculos. Sin ir más lejos, el lunes último mantuvo un largo encuentro con Rogelio Frigerio, su ex ministro del Interior, a quien hizo responsable de muchos de sus propios errores. Alguien le hizo notar que el hoy contundentemente victorioso candidato a diputado por Entre Ríos por una diferencia abrumadora ante el Frente de Todos jamás había hablado mal en público, y Macri creyó que era el tiempo de saldar con él cualquier grieta interna.

Algo similar hizo con Luis Juez en Córdoba, con quien siempre tuvo una buena relación personal. Aceptó que no tenía sentido profundizar la herida entre sus candidatos (Gustavo Santos y Mario Negri) y los que ya las encuestas daban por victoriosos (Juez y De Loredo) y no asistió al acto de cierre que tanto necesitaban para tener alguna chance de triunfo.

Antes se decía que Macri era rencoroso y podía cargar con una inquina por décadas. Si cambio o no es difícil saberlo pero, claramente, se volvi ó más pragmático y decidido a seguir evolucionando en el desarrollo de su capacidad polí tica, hasta el punto que pudo haber decidido a abandonar la política y no lo hizo.

Incluso el intenso abrazo que anoche Macri le ofreció a María Eugenia Vidal, que incluso conmovió a la ya candidata de JxC en CABA, podría ser inscripto en la misma saga. El ex presidente se sintió traicionado en el 2019 y la hizo en parte responsable de su derrota. "No salió a hacer campaña, usó colores distintos al PRO o JxC, se alejó de todo por un año", es una síntesis de los cargos que le hacía.

También ella tenía cuentas pendientes porque no la dejaron dividir la fecha electoral, para lo que necesitaba un acuerdo con Sergio Massa, en quien la mesa chica del gobierno de Cambiemos ya no confiaba. La verdad es que ella tenía razón. Sin el descrédito de Macri, tenía chances sólidas de ganarle al peronismo, aunque también es cierto que el hoy presidente de la Cámara de Diputados podía girar a cualquier lugar inesperado. Como sea, el abrazo entre ambos -según testigos- fue largo y sentido para ambos.

Ninguno de ellos es el mismo a dos años de ese agosto de 2019, cuando Juntos por el Cambio sufrió una derrota fenomenal. Habían llegado a la Casa Rosada con la ilusión de que a Macri le seguiría en la presidencia otro dirigente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal, y hasta el ex jefe de gabinete Marcos Peña terciaba en esa disputa teórica.

La frustración los templó. Golpeados, siguieron adelante, cuestionados por la sociedad, por los empresarios que no pueden creer que Cristina Fernández de Kirchner haya vuelto al gobierno, por sus aliados. Y aún están juntos. La pregunta que se hacen en todos los rincones de su electorado es si lograron llevar esta contundente victoria con humildad y verdadero espíritu de equipo.