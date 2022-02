El pronóstico negro de un economista de la City: vulnerabilidad hasta 2023 y derrota

El economista y Director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (C.E.S.O.) , Andrés Asiain , advirtió este martes que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no aleja el fantasma del default" sino que "va a significar la derrota del Frente de Todos en las elecciones presidenciales de 2023".

"El acuerdo no alejaba el fantasma del default, como fue esta semana previa al viernes. Cada tres meses el Fondo va a estar acá viendo si acepta o no las cuentas de Argentina" , apuntó en diálogo con AM 750.

El entendimiento anunciado de manera oficial el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández, prevé la reducción "gradual" del déficit a 2024 al igual que de la asistencia del Banco Central al Tesoro , escenario que para Asiain "no es un buen negocio".

"No es un buen negocio. Se legitimó la deuda que se tomó de forma vergonzosa, y a cambio no se despeja el horizonte financiero y cambiario en los próximos dos años que quedan de gobierno" , cuestionó.

En este sentido, agregó: "No se mejora el perfil de deuda, porque la plata llega en cuotas y según las aprobaciones trimestrales. Se sigue con la incertidumbre financiera y cambiaria".

FMI y renuncia de Máximo: según Leopoldo Moreau, el kirchnerismo duro buscará cambiar el acuerdo en el Congreso



Martín Guzmán le contestó a Máximo Kirchner: "Nadie está contento con el FMI en la Argentina, pero el acuerdo es razonable"



La renuncia de Máximo Kirchner y el acuerdo que firmó Néstor en 2003

El titular de Ceso criticó también la analogía que deslizó el propio Fernández al rememorar el acuerdo que firmó el expresidente Néstor Kirchner en 2003, después de haber incumplido el vencimiento por u$s 3000 millones.

"No es lo mismo comprometerte a superávit fiscal cuando ya lo tenés, que cuando no lo tenés. No es lo mismo desobedecer al Fondo cuando tenés la plata que cuando no tenés un mango y si no cumplís te tienen agarrado" , señaló.

En otro tramo y al ser consultado por los efectos que tendrán lugar tras la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara baja, vaticinó. "Esto iba a dejar a la Argentina en una situación vulnerable y al Frente de Todos sin horizonte político y preparando el terreno al que venga".

"Lo que se consiguió es lo tradicional del FMI. Es cierto que no se pidieron reformas estructurales. A Macri tampoco y le dieron 44 mil millones de dólares de una" , concluyó.

Inflación, ¿el acuerdo con el FMI puede hacer que baje? Opinan 5 economistas



Renuncia de Máximo y fin de fiesta: los bonos retoman las pérdidas y crece la incertidumbre