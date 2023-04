Cristina y Naidenoff se sacaron chispas en el Senado

La vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Kirchner, protagonizó un cruce con el líder de la bancada opositora de la cámara baja y referente radical Luis Naidenoff, segundos antes de la votación que convirtió en Ley el reconocimiento a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como lenguaje natural y originario .

Tras un frustrado intento de conciliación hace dos semanas, las bancadas del Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron discutir además la propuesta venida en revisión de la Cámara de Diputados sobre fortalecimiento de la justicia penal de Santa Fe, así como la Ley Lucio.



Aun así, el intercambio entre ambos dirigentes se produjo a raíz de la emotiva intervención de la senadora oficialista por Tierra del Fuego, María Eugenia Duré , quien impulsó el proyecto.

Visiblemente emocionada, la legisladora se acercó a Cristina Kirchner al final de su discurso para darle el típico pañuelo azul utilizado por la comunidad sorda para reclamar que la Lengua de Señas Argentina (LSA) sea ley. Entre aplausos, la vicepresidenta procedió a saludar con ese lenguaje a los palcos del recinto , que tenía allí presente a representantes de movimientos impulsores de la medida.

El cruce entre Naidenoff y Cristina

El episodio no fue pasado por alto por el senador radical, quien pidió la palabra antes de la votación en general y remarcó: "Obviamente que la Ley que estamos por aprobar es importante pero no quiero dejar pasar un hecho que me parece que desde lo político no corresponde. Corresponde que cuando se terminan los cierres se proceda a la votación ".



El momento que provocó el enojo de Luis Naidenoff. (Captura)

El representante formoseño apuntó a que independientemente de lo emblemático que pudiera resultar el pañuelo para la Ley, lo hecho por la senadora Duré configuraba un "acto protocolar" que se debía hacer luego de la votación .

"Lo puede hacer con los integrantes de la organización o con la presidenta del cuerpo, pero primero se vota, y después se puede avanzar en un acto protocolar. Yo quiero dejarlo en claro. Nunca lo vi, y se asemeja a un acto que puede desnaturalizar la trascendencia de la Ley y de todos los que están presentes", finalizó Naidenoff.

Inmediatamente, Cristina Kirchner lo cruzó y respondió: "¿Sabe que le propongo, señor Senador, si tanto la ha molestado? Le devuelvo el pañuelo y procedemos a la votación" . "No arruinemos un bello día", atinó a aclarar la exmandataria ante el contrataque de los senadores oficialistas.

"Quiero pedirles disculpas a los senadores por no pedirles silencio a quienes están en los palcos, porque ya han tenido una vida de silencio, por eso les permití expresarse acá. Ya sé que le molesta [senador Naidenoff]" , afirmó Cristina luego de la votación de la Ley.