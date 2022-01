"El peso es una estafa, dejó de existir": otro reconocido economista, en llamas contra la política monetaria del Gobierno

Para el economista Luis Palma Cané, el peso es una "estafa" que "ha dejado de existir como moneda". Sus declaraciones radiales se centraron en la devaluación del peso y la inestabilidad del mercado de cambios, con cepos que agravan una brecha que ya supera el 100%.

Palma Cané asegura que el peso argentino no tiene valor como moneda porque para que una divisa sea considerada así " debe servir como instrumento de ahorro , y el peso no sirve porque la gente está cansada de que la estafen", razón por la que "se refugian cada vez más en el dólar".

BRECHA RÉCORD Y EL ROL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA



Ante un nuevo récord en la cotización del dólar paralelo o blue, a $214 para la venta el jueves , el economista responsabilizó a la "pésima" política económica nacional, la cual según Palma Cané impacta en la valuación del dólar por la poca credibilidad del peso como moneda.

"Es lógico que la política económica impacte en la valuación del dólar, porque el peso ha dejado de existir como moneda", explicó el economista en diálogo con Radio Rivadavia.



Y profundizó: "Cuando hay un poco de pesos dando vueltas, no hay demanda de ese dinero. Y eso deriva en compras que generan aumento de precios", explicó el economista, ilustrando con el precio del dólar, el cual asegura que "para el argentino es un refugio contra la pérdida de valor" de la moneda local.

Respecto al funcionamiento del mercado cambiario, Palma Cané indicó que en este "se invierte la curva de demanda" ya que, aunque lo normal es que cuando los precios suben, la cantidad demandada debe bajar, con el dólar esto es al revés: "Cuanto más sube el precio, más sube la cantidad demandada, porque nadie quiere quedarse atrás".

Así lo ilustró: "Es como que el dólar es la fiebre de la infección, y la infección representa los desequilibrios de la economía".

Además, analizó la proyección económica nacional y del mercado cambiario a futuro e indicó que "si la política no cambia, la tendencia va a ser la misma", con una brecha por encima del 100% entre el dólar oficial y el paralelo y " mucho control".

"Con una brecha así, no se puede tener un crecimiento sostenible", condenó Palma Cané, proyectando un "escenario muy complicado" a futuro debido a la alta tasa de inflación nacional -la cual cerró en un 50,9% para el 2021- la "enorme emisión monetaria, la tensión política, la fuerte caída del salario real y la sensación de mucha corrupción en el Gobierno", según palabras del economista.

Pese a este contexto en el que se precisan cambios, Palma Cané no espera modificaciones en la política económica, "porque se parte de diagnósticos equivocados", alimentando un panorama que el economista no cree que pueda resistir dos años más , hasta las elecciones del 2023.

Finalmente, consultado por la posibilidad de que la Argentina no cierre con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de u$s 44.000 millones tomada por el expresidente Mauricio Macri, el economista fue terminante: "Si no se llega a un acuerdo, la Argentina será un país paria para el sistema financiero internacional".