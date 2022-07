El pesimismo de Claudio Loser: cree que Silvina Batakis no podrá con la deuda con el Club de París

El exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Claudio Loser consideró hoy que el desembarco de Silvina Batakis en el Palacio de Hacienda "no va a cambiar mucho" el programa económico que impulsaba Martín Guzmán.



"Guzmán hizo cosas muy importantes, como la reestructuración de la deuda y un programa con el Fondo Monetario. Pero no tenía el poder de moverse y entonces, me imagino, no aguantó más", remarcó el economista.

Al analizar la situación que llevó a Guzmán a dejar su cargo en el Gobierno, Loser evaluó que " la situación estaba desbordando las posibilidades del programa con el FMI , porque no había suficiente espacio para que Guzmán hiciera su trabajo".

La flamante ministra asume el cargo en medio de un tembladeral cambiario y dudas sobre el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Sobre el arribo de Batakis al Ministerio de Economía, Loser comparó: " La enfermedad no necesariamente va a cambiar si cambia el médico que la trata . Ese es el gran tema que enfrenta la nueva ministra: van a intentar hacer otras cosas pero sin cambiar mucho" el programa que diseñó y ejecutó Guzmán hasta su salida.

Pero de cara a las próximas semanas y meses, el exfuncionario del Fondo afirmó que el FMI "no es tan rígido como se cree. Cuando hay estos shocks como sucedió en la Argentina, el organismo va a tratar de ver cómo se sigue" con el acuerdo.

Silvina Batakis llega al Palacio de Hacienda luego de un trabajoso consenso logrado entre el Presidente y la Vicepresidenta de la Nación.

Consideró que "tiene que mantenerse la disciplina fiscal. Puede haber modificaciones y el FMI lo va a entender. Pero la única manera en que funcione es que el sector productivo tenga más confianza dentro y fuera de la Argentina" , destacó el economista.



En su opinión, el país "tiene un corset que es la deuda con el Club de París y, en ese sentido, cambiar una persona en el Ministerio de Economía no puede cambiar esa realidad" .

Pero enfatizó que es necesario "solucionar el problema de inflación, pero no con controles de precios ni con subsidios , porque eso empeora la situación. Hay que reducir la velocidad de la emisión monetaria".

De esa manera, cuestionó implícitamente el argumento central de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación a la respuesta que hay que darle a la inflación.

Y ahondó aun más. "Si Silvina Batakis viene con una solución de ésas que se probaron antes y no funcionaron, se va a perder confianza por parte de los mercados, no solo internacionales sino nacionales". Y remató: "La gente de afuera, no piensa distinto que los argentinos, que conocen más la situación".