El movimiento Ebitda

El día que Cristina Kirchner y Alberto Fernández se den cuenta de que la guita que están buscando recaudar por la vía de impuestos extraordinarios la podrían obtener al toque si le dejan de destinar subsidios al consumo de energía de las clases más pudientes se caen de traste.

Un cálculo somero: los cerca de u$s 2.000 millones que se recaudaron por el aporte solidario a las grandes fortunas durante la pandemia se parecen bastante a lo que cuesta mantener las tarifas congeladas sólo al 10% de la población más rica , que increíblemente por ahora paga lo mismo por la luz y el gas que el 10% más pobre, si no paga menos aún en caso de que la comparación se haga con los que ni si quiera tienen gas en red, por ejemplo, y compran garrafas.

Es más loco aún si pensás en la frase de la vicepresidenta hace una semana en esa conferencia con nombre de leche -Eurolat- cuando machacó lo de que la desigualdad aumenta "si no hacés lo que hay que hacer" . Hola qué tal, Cristina: tu gente maneja el área que más plata viene transfiriendo a los sectores acomodados por no habilitar subas en los servicios públicos , o por no segmentar los incrementos. Por no hacer lo que hay que hacer.

La ridiculez de que el Gobierno esté todavía dando su debate interno sobre la política energética lo emparenta bastante con otro comportamiento absurdo en la oposición, que se abraza al "no conozco pero me opongo" cuando se trata de debatir la estructura impositiva, no importa cuando leas esto.

Tras el anuncio de bonos de emergencia para los que están más en la lona, el ministro de Economía, Martín Guzmán, planteó la idea de juntarse para empezar a discutir (así de laxo) si no habría que cobrar una alícuota extra a los que se beneficiaron sin hacer nada por un shock de precios externos.

La reacción sobre ese tema fue increíble. Cinco horas antes, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya se había opuesto por las dudas, más como un reflejo a los Javier Milei que lo corren por derecha que como una reacción coherente de un administrador que ha tenido que aumentar tributos en la Ciudad por distintas razones. La transformación no para, avisa el eslogan que aparece hasta en los carteles del tránsito porteños, que supuestamente deberían informar sólo si hay un embotellamiento.

Los equipos técnicos detrás de los mensajes como la lista de 165 gravámenes que ya existen que posteó María Eugenia Vidal dicen que " hay un consenso en la sociedad de no soportar más impuestos" y que de ahora en más cualquiera que gobierne tiene que atenerse a ello. Raro: otra fuerza política podría plantear que "hay un consenso social de no tolerar energía cara" y entonces sostener que habría que gestionar siempre con esa restricción en el horizonte.

No se dan cuenta, pero hay ahí una coincidencia silenciosa que se ríe de la grieta. Una sintonía inesperada, por usar un adjetivo de moda. Es la Unión Inusual Argentina.

Es el Foro de Conveniencia. Es un Movimiento Ebitda donde confluyen los que dejan la piel para defender el dogma de la presión tributaria sin importar cual el sector, el momento o la ganancia antes de impuestos, con los que defienden a capa y espada subsidios para que hasta Paolo Rocca pague regalado el gas que va a traer de Vaca Muerta.

El consenso pro rico es tan profundo que cuando el kirchnerismo duro va contra los que la fugaron, propone un perdón impositivo para que el evasor que tuvo su fortuna en un paraíso fiscal la blanquee y se ahorre plata. Espectacular. Ni se dan cuenta.

El nuevo rasgo

Parece una gilada, pero cómo financiar de manera genuina alguna política de redistribución debería ser tan importante en estas horas como el armado de un programa de salida de la inflación , porque tan heavy como la inestabilidad que es nuestra marca registrada de siempre es el nuevo rasgo de esta economía pos Macri y luego de dos años de Alberto: los salarios bajos.

Hay mil muestras. De hecho venimos de ver una baja del desempleo desde 2017 pero con más pobreza. Y ojo, porque el mercado laboral se ceba con los jóvenes, que salen cascoteados de un sistema educativo desparejo y entran en una especie de Juegos del Hambre de la vida adulta.

Un relevamiento de la firma de personal temporario Adecco ubicó los salarios en la Argentina como los más bajos de la región, siendo un tercio más bajos que en Chile y la mitad de lo que se paga en Brasil o Mexico por la misma tarea.

En el portal Búmeran, a marzo de este año, relevaron un salario pretendido para juniors que arrancan en $ 55.000 para un camarero . Glassdor registra que un pibe de Rappi junta $ 47.000 al mes pedaleando más que un pago a proveedores.

La alternativa es la explosión de la movilidad cuentapropista: choferes de Uber o Didi sacan $ 80 lucas al mes. Y en el mundo 100% informal, se pagan $ 30.000 por nueve horas por día y con un solo franco .

Es lo que hay, y puede que a todos nos hayan explotado en los inicios, pero el panorama es alarmante.

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre "Acceso al Trabajo Decente para los Jóvenes" señala la deserción en el secundario, el tener que hacerse cargo del cuidado de familiares y la baja creación de empleo como el combo precarizador que si te pones tremendista sirve en bandeja la mano de obra a cualquier crimen organizado con mejores remuneraciones y pocos requisitos.

Ante ese estado de cosas, la rosca palaciega como la del Consejo de la Magistratura es un reflejo de los mambos de Cristina o Macri cuando piensan en sus causas judiciales, y también es un certificado de desconexión con la vida real grande como el ego de los protagonistas.