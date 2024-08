El gurú del blue le dio la mejor noticia a Milei: "Vamos a ser Disneylandia"

El analista financiero Salvador Di Stéfano aseguró que el Gobierno de Javier Milei tiene cinco buenas razones para confiar en una recuperación económica que, considera, podría empezar a llegar a partir de octubre.

"Yo veo problemas en la micro, pero tengo que ser honesto, esta es la primera vez en la historia que están ajustando tarifas teniendo superávit y pagando la deuda. Son los cimientos para ir construyendo. Hoy no se puede llevar adelante una política sectorial porque se están construyendo los cimientos", señaló durante una entrevista con LN+.

Al explicar los motivos de su optimismo, el consultor enumeró cinco puntos que cree que harán crecer la recaudación.

"En primer lugar hay un blanqueo, con gente que tiene o heredó plata en negro y que si tiene que comprar un bien la tiene que blanquear. La mayoría de los analistas creen que van a venir entre 20 y 30 mil millones de dólares; el Gobierno espera un poco más. Algo de eso se va a mover a partir del 30 de septiembre", manifestó el conocido popularmente como "gurú del blue".

"Además tenés una moratoria extremadamente beneficiosa para gente que no ha podido pagar impuestos nacionales y que va a poder hacerlo en tres cuotas, y la posibilidad de anticipar bienes personales y prácticamente congelar la alícuota por cinco años", indicó

Los dos últimos puntos sobre los que Di Stéfano deposita sus esperanzas son la privatización de empresas públicas y la entrada en vigencia del RIGI.

"Estos cinco puntos son un cúmulo de plata que va a engrosar el gasto público, que va a permitir generar acciones para salir de la pobreza y que la moneda se fortalezca. Cuando entre todo eso, la Argentina no va a ser igual que antes", aseveró.

Economías regionales en problemas y rebote de la inflación

Estas expectativas de crecimiento chocan con indicadores que muestran altos niveles de pobreza, indigencia y desempleo. Para el especialista, no se puede esperar que Milei solucione en ocho meses problemas que llevan "más de veinte años".

"El Presidente no puede evitar que la gente esté mal porque el país está mal hace más de veinte años. La Argentina es una persona con una enfermedad terminal que parece encontrar un proceso de curación. La gente está mal, yo no lo discuto, las economías regionales están muy complicadas", explicó.

"El otro día fui a La Rural y era un llanto desconsolado porque a la gente del campo no le cierran los números, pero me corrí dos kilómetros y había inversores de gas y petróleo italiano que me decían que vamos a ser Disneylandia. La gente la está pasando mal, muy mal, pero estamos pasando de un sistema comunista a un sistema de mercado. Las cuentas públicas hace siete meses que son positivas", insistió.