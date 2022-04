El Gobierno y los piqueteros duros no lograron cerrar un acuerdo definitivo: cómo seguirán las protestas

El Gobierno y los piqueteros duros no lograron cerrar un acuerdo definitivo para frenar las protestas en las calles aunque se estableció la idea de conformar una "mesa de diálogo permanente", habrá un refuerzo de planes alimentarios y hubo un compromiso de no volver a los acampes.

La protesta piquetera seguirá este miércoles con una movilización de todo el bloque de la Unidad Piquetera en la Avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social. Aunque no habrá acampes se ratificó desde los movimientos sociales críticos al gobierno.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social que lidera Juan Zabaleta le garantizaron a los piqueteros aumentar la ayuda alimentaria en todo el país a la vez que reforzar las unidades productivas de las cooperativas, lo que no implicará un aumento de los planes sociales como piden los movimientos sociales.

A lo largo de un encuentro entre los referentes de la Unidad Piquetera Nacional que congrega a más de 40 movimientos sociales críticos al Gobierno y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, se acordó una tregua en relación a la dura protesta con acampe en las calles que venían manteniendo los piqueteros .

De esta manera, hubo un compromiso de los movimientos sociales de no volver a realizar un acampe en las calles como el que hubo hace 10 días aunque estos sectores seguirán con su plan de lucha para que el Gobierno aumento la cantidad de planes sociales Potenciar Trabajo que hoy está en el orden de 1,2 millones de beneficiarios y los piqueteros exigen llevar a cerca de tres millones.

Según indicaron a El Cronista fuentes de la Casa Rosada, el Ministerio de Desarrollo Social que lidera Zabaleta estableció con los piqueteros duros una "mesa de diálogo permanente" y llegaron a "acuerdos parciales" que permiten seguir trabajando en la búsqueda de consensos.

A la vez, desde el Gobierno establecieron que se avanzó en el fortalecimiento de los alimentos para comedores, que va en línea con el fortalecimiento del Sistema Alimentario Escolar y la Tarjeta Alimentar. Esto tiene que ver con el incremento del 50% del monto de la tarjeta alimentaria que se dio la semana pasada.

También en el Ministerio de Desarrollo Social destacaron que seguirán fortaleciendo la creación de unidades productivas vinculadas a la producción de alimentos. Esto no implicará la ampliación de planes sino la entrega de más herramientas e insumos para que las cooperativas puedan desplegar los programas Potenciar Trabajo.



En la reunión que se realizó en Desarrollo Social, además de Zabaleta estaban por el lado del Gobierno Emilio Pérsico, Pablo Pais y Rubén Aguilera. Del lado de los piqueteros Eduardo Belliboni del Polo Obrero, Silvia Saravia de Barrios de Pie, Juan Fortunato del Movimiento Teresa Rodríguez y Federico Alonso del Frente Piquetero Nacional.

" Ellos van a sostener su plan de lucha, aunque no habrá acampe en función de la negociación en marcha" , dijeron allegados al ministro Zabaleta.

No obstante, desde la Unidad Piquetera desecharon de plano la idea de un acuerdo y dijeron que seguirán con el "plan de lucha en marcha" que contemplará una suerte de movilizaciones en las calles, asambleas y ollas populares, lo que no implicará acampes. Ya está prevista una movilización para este miércoles frente a la sede de Desarrollo Social.