El Gobierno lanzó Exporta Simple 2.0, cuáles son los cambios y el monto máximo

En una Argentina atravesada por la grieta por donde se la mire, la estrategia de impulso a la internacionalización de las pymes parece ser una de las pocas políticas de Estado vigentes en la actualidad.

El Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó la nueva plataforma de Exporta Simple 2.0, una herramienta tecnológica que facilita las exportaciones a emprendedores y pequeñas y medianas empresas que busquen mercados externos.

"Exporta Simple" es un régimen simplificado de exportación creado con el fin de facilitar las operaciones de exportación de montos bajos, a través de determinados Operadores Logísticos (OLES).



Pero la particularidad es que el plan original comenzó en diciembre de 2017, durante la gestión de Cambiemos y con Francisco Cabrera al mando de la cartera de producción.

Desde la puesta en marcha del Exporta Simple se llevaron a cabo más de 21.400 operaciones por un monto total de u$s 61,5 millones a 117 destinos, con 1550 productos, sumando además a 860 nuevos exportadores.

La iniciativa tiene por objetivo acompañar a las pequeñas empresas que no cuentan con una gimnasia exportadora, f acilitando y simplificando todas las gestiones logísticas y aduaneras para incorporarse en el comercio internacional.

Las exportaciones se realizan por vía aérea (a través de un courrier) y tienen un tope máximo de u$s 600.000 valor FOB (free on board) anuales y se puede exportar mercaderías de hasta u$s 15.000, sin límite de peso. Y es requisito que la mercadería sea producido en el país.

Los cambios

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo señalaron que para potenciar y facilitar la actividad exportadora, la plataforma introdujo cambios para la simplificación en la confección de la factura de venta al exterior. A partir de ahora será gestionada por el propio exportador y ya no por el operador logístico.



El portal emitirá un Documento de Exportación Simplificada (DES) que reemplazará la factura proforma , y a su vez, los exportadores podrán seguir el estado de sus reintegros y ver los cupos de exportación disponibles en tiempo real.

Asimismo, se implementará una integración entre el Portal Exporta Simple y los sistemas de AFIP, con el fin de mejorar el control del régimen, reducir posibles errores de carga de información y optimizar la comunicación de eventos relevantes a los usuarios.

Esto permitirá realizar el seguimiento de las operaciones, desde la generación del DES hasta el cobro de los reintegros, pudiendo hacerlo ahora desde el Portal Exporta Simple.