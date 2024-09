Nueva paritaria y "Plan B": el Gobierno adoptó una nueva estrategia para bajarle el precio al paro universitario

En algo más de una semana, la comunidad universitaria se aprestará a marchar en rechazo al veto total que Javier Milei aplicará sobre la ley de financiamiento universitario , el cual será publicado en los próximos días. Se prevé que sea una manifestación masiva y con gran capilaridad federal, similar a la realizada durante el pasado mes de abril. Sin embargo, esta vez desde el propio riñón presidencial afirman que el impacto puede ser mayor debido al leve deterioro de imagen que tiene la gestión libertaria.

Conscientes de eso, desde el Gobierno Nacional dejaron trascender este martes que están dispuestos a mejorar la paritaria de los gremios docentes y no docentes universitarios, quienes sufrieron una caída de sus salarios del 22,9% si se comparan sus sueldos de noviembre con los de julio.

Hasta el momento de la publicación de este artículo, voceros oficiales no habían dado una cifra específica . Las autoridades habían dado a conocer en agosto que aplicarían una actualización salarial del 3% y el 2% para agosto y septiembre, respectivamente. Para poder iniciar una conversación con los gremios universitarios se prevé que el número pueda ser mayor.

Para terminar de definir esa cuestión es que la cúpula libertaria convocó a una reunión este martes en Casa Rosada, a la que asistieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, en el Consejo Federal de Educación.

"Es una reunión para ver si podemos negociar una paritaria más alta con los gremios", afirmó una alta fuente de Gobierno , sin precisar cuán grande o no podía ser esa oferta. El encuentro duró una hora, no hubo foto y lo único que dejaron trascender de manera posterior fue que el veto total no está en duda.

En la reunión también estuvo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez (h.), quien es el principal encargado de negociar las paritarias de ese nivel educativo. En privado, el funcionario les afirma a los suyos que "las universidades no están desfinanciadas" y se queja de la intransigencia de los gremios -pese a la degradación salarial-.

Aquello hace referencia al acuerdo hecho en abril con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que engloba a los rectores de todas las casas de estudio.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez (h.)

En esa oportunidad, el Gobierno cumplió con el pedido del CIN para que se aumente un 270% los fondos para dos de las diez partidas que componen a los fondos enviados desde Nación a las UUNN : la Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario y la Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios; los cuales son vitales para que funcionen las propias instalaciones.

Sin embargo, esto no es más que el 10% de las partidas universitarias. La gran mayoría del porcentaje restante lo configuran los salarios de autoridades superiores, docentes y no-docentes. Ese es el principal punto que se pone en discusión en este momento: y es que durante los primeros meses de gestión mileista esos ingresos se mantuvieron paralizados. Luego se retomaron, pero sin volver al poder adquisitivo de antes de diciembre de 2023.

Este martes se reunió toda la cúpula del CIN y volvieron a solicitarle al Gobierno que no prospere con el veto a la ley de financiamiento y que "reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025". Además, les pidieron a los legisladores que insistan en ambas cámaras con ese proyecto si es que Milei lo veta.

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Para seguir siendo una nación

Sí al financiamiento universitario



Declaración completa%uD83D%uDD17 https://t.co/OY33iOCQfs pic.twitter.com/TmF45BhBCj — CIN (@CINoficial) September 24, 2024

"Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso [en el Presupuesto]. Ha quedado claro en este derrotero que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades" , esgrimieron en un comunicado institucional.



En el corto plazo, este jueves se hará un nuevo paro nacional universitario convocado por la FATUN (Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales), a la que se plegaron la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA). Durante toda esta semana el enfoque estaba en las jornadas de visibilización: hoy se hizo un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas y mañana varias asociaciones asistirán al Consejo Nacional de la UBA.

El 2 de octubre será la fecha en la que se hará la segunda Marcha Universitaria Federal, que también cuenta con la adhesión de la CONADU Histórica, CONADU, UDA, FEDUN y FAGDUT . El rechazo al veto total del proyecto de financiamiento universitario también contará con la presencia de las dos CTA y la CGT. En ese contexto, el Gobierno quiere reunirse con la central obrera para conversar sobre la reglamentación de la reforma laboral de la Ley Bases.

El Senado dio sanción al proyecto de financiamiento a las Universidades Nacionales

En el Gobierno consideran que el presunto mayor ofrecimiento para los gremios puede bajar la espuma previa a la marcha. Esto no elimina las reformas que están planeando para el sistema universitario : el "Galleguito" Álvarez dice tener en carpeta una iniciativa para reducir la cantidad de universidades. En diálogo con TN, indicó que es necesaria una modificación de los sistemas electorales que tienen hoy en día las casas de estudios.

El aumento de los recursos para las universidades nacionales, que incluye un incremento para los docentes y no docentes, generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).