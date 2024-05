Bullrich desafía a Macri y encabeza un armado aliado a Milei que puede quebrar al partido

A menos de una semana de que Mauricio Macri asumiera la presidencia de PRO con un prometedor " Volvimos ", la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo desafió abiertamente en un acto desde el Conurbano: " Juntos por el Cambio fue ". Las palabras de la actual ministra pueden constituir el epitafio de una dinámica que se empezó a gestar la noche del 19 de noviembre de 2023 o el prólogo de lo que alumbrará -dentro o fuera de PRO- de cara a las elecciones de 2025.

Bullrich fue la figura central del acto lanzamiento de la Mesa provincial bonaerense de la corriente Apertura Republicana, un espacio dentro del PRO que nació en la pandemia como aglutinante de una expresión liberal que tuvo su primera reunión con barbijos y al aire libre en pleno bosque de Palermo como una voz discordante con el larretismo. Entonces, Milei era visto como un adversario.

Para 2023, Apertura Republicana ya se había consolidado dentro de Juntos con gran parte de sus referentes coordinando la campaña federal de 'La Piba'. Y hoy, aunque se mantiene dentro de PRO, milita activamente las ideas de Milei, al punto que sus integrantes comparten un grupo de Whatsapp que llamaron -un poco en broma, un poco de verdad- PRO Libertad.

Entre las filas de Apertura Republicana se ubican varios referentes de la pasada gestión de Cambiemos que ya parecen haber mudado del traje amarillo al violeta, donde se sienten mucho más a gusto estratégica y conceptualmente, como el exBAPRO y actual director del BCRA Juan Curutchet. En público eligen identificarse a sí mismos como " Los liberales de PRO ".

También hay intendentes y otros referentes bonaerenses, algunos jugando en forma abierta y otros más solapadamente. Y varios dirigentes que saltaron de la UCeDé al PRO en el pasado, con funciones en la Ciudad y Nación, como el actual titular del INCAA, Carlos Pirovano, o Pablo Walter, exsenador por Tucumán que formó parte, en su momento, de la fusión de Recrear y Compromiso por el Cambio y hoy integra la ANMAC con Juan Pablo Allan.

Del grupo pandémico original, figuran también Héctor Huici, actual subsecretario de Medios y Conectividad de Nación, y la legisladora porteña Silvia Imas.

Lo curioso es que el acto del sábado en Luis Guillón, que algunos ya leen como un parteaguas en la historia del PRO, tenía un origen muy distinto: el lanzamiento de la mesa provincial de la corriente con una charla focalizada en la seguridad en la cual Bullrich y Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, eran los oradores estrella. Una reunión privada con el principal armador mileísta en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, cambió todo.

" Sentémonos a ver cómo trabajar de manera conjunta ", le propuso Pareja a Bullrich hace algunas semanas. El propio Presidente lo había avalado como su único interlocutor político en la Provincia, en mensajes dirigidos tanto a Bullrich como a Valenzuela, dos de los interlocutores predilectos del libertario en PRO.

El actual subsecretario de integración socio-urbana, armador mileísta en la campaña posPASO 2023, funciona como terminal directa de Karina Milei. La meta ahora es forjar una construcción pensando en 2025 cuya forma final ni los propios se atreven aún a firmar.

" Milei no razona con el chip tradicional, no negocia ni reacciona desde lo orgánico. Y yo creo que en 2025 va a estar pensando en quiénes son los nombres que mejor representarán los objetivos de su gobierno más que pensar en espacios por partidos en las listas ", comenta uno de los responsables del armado bullrichista en su aproximación a LLA.

Nace un fenómeno provincial para derrotar al populismo! Lanzamos la Mesa Provincial de @ApRepublicana #LosLiberalesDelPRO Gracias @PatoBullrich por tu presencia! pic.twitter.com/4tChxzEwra — Luis Parodi #LiberalesDelPRO #AperturaRepublicana (@LuisParodiVL) May 19, 2024

La propia Bullrich dejó en claro en más de una oportunidad durante su discurso que el único camino hoy es aquel donde marca el paso el libertario, por una concepción de fondo. " Lo que le está dando gobernabilidad a este gobierno es el Presidente que se anima ", sostuvo la ministra en una de sus tantas arengas. " El que tiene las ideas claras, que se ejecutan. Y cada uno las ejecuta en su luga r", añadió.

"En ese sentido, no podemos estar dudando de dónde vamos a estar. Pero no en el 2025, sino hoy, mañana o pasado . Todos los santos días tenemos que estar pregonando este cambio de fondo. Desde el lugar que nos toque. Porque enfrente tenemos enemigos fuertes. Y tenemos los tibios que nos joden la vida ", cuestionó Bullrich el sábado para remarcar la línea que hace tiempo ya se dibujó en la arena de PRO.

La ministra recordó las dudas que hubo en la campaña de 2023 dentro del propio espacio de Juntos para sumar al economista libertario que los exhortaba a que "rompan con las palomitas que no quieren avanzar en el cambio".

Pero destacó que prevalecía "una contradicción muy fuerte, porque sentíamos un acercamiento a la forma en que se iban a plantear las cosas". "Teníamos la realidad de una coalición política como era Juntos por el Cambio. Y digo era, porque efectivamente fue ", enfatizó Bullrich el pretérito de su enunciación.

Frente a ello, surge el inevitable interrogante: ¿dónde se para Macri?

Cómo es la construcción PRO libertaria en el Conurbano

La presentación de la mesa provincial de Apertura Republicana tuvo lugar en Luis Guillón, dentro del partido de Esteban Echeverría, paradójicamente uno de los distritos tradicionales bajo bandera peronista. No obstante, se trata de uno de los enclaves del Conurbano en el que Milei viene creciendo en su imagen acorde al último sondeo de CB Consultora.

El acto contó con la participación del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quizás el único jefe comunal con diálogo directo con el Presidente. Tras haber coordinado la campaña provincial de Horacio Rodríguez Larreta, el historiador se alineó primero con Bullrich y luego ofició de puente con los libertarios a partir de su relación personal con el Presidente.

A nadie se les escapó el endoso de Milei en su red social preferida a la decisión de Valenzuela de bajar las tasas municipales a los comercios gastronómicos. Luego el intendente de Tres de Febrero hizo lo propio con su par de San Isidro, Ramón Lanús, que también juega dentro de este armado. El bullrichismo se expande también por el cordón del norte y noroeste, a través de la afinidad con los hermanos De la Torre, en San Miguel.

Aquí uno que la está viendo... https://t.co/ztZhDz7kZ9 — Javier Milei (@JMilei) May 17, 2024

Valenzuela tiene una razón de ser extra para alinearse con el eje Bullrich-Milei: el ascenso de Macri a la cúpula del PRO a nivel nacional busca arrastrar consigo a dos referentes de confianza para ubicarlos bajo sus alas en el PRO porteño y el de la Provincia de Buenos Aires , de cara a no ceder territorio en 2025. Se trata de Jorge Macri y de Cristian Ritondo, respectivamente.

"E n la Provincia no hay necesidad de llamar a elecciones en el partido ", se resiste un referente del PRO bonaerense en diálogo con El Cronista. Hoy, el timón amarillo está en manos de la senadora provincial Daniela Reich, pareja de Valenzuela. De ahí que la legisladora formara parte de esta movida que busca construir un espacio propio tras la fractura de facto en Juntos pero incluso con el riesgo cierto que la grieta se extienda hasta el PRO de no acomodarse las estrategias antes del próximo año.

"Había muchos miembros de Juntos por el Cambio que decían: 'No vamos'. Pero nosotros salimos a convencer a la gente de que había dos caminos: el del cambio, o el del corporativismo y el populismo. Convencimos a la gente, y cuando uno suma los números, el 100 por ciento de los votos de PRO y JXC fueron al cambio que hoy representa Javier Milei" , explicó Bullrich.

El dato, en rigor, no es menor. Explica en gran medida las motivaciones de quienes hoy no ven un camino alternativo a Milei por el solapamiento de votos. "El PRO está en una trampa -comentó un dirigente amarillo a este medio-. Porque si juega con Milei, será el éxito de Milei. Y si fracasa, lo arrastra al partido." De ahí que varios piensen en la necesidad de algo distinto porque el cimbronazo de 2023 no solo arrasó con el peronismo.

Para Bullrich, siempre se trató de " representar a nuestro electorado ". Tal fue la motivación para construir su carrera de candidata en la interna cuando nadie la esperaba y lo mismo que la llevó a convencer primero a Macri de pactar con Milei y luego a desafiarlo, empujando al partido a una alianza que aún hoy muchos encuentran incómoda. " Si a Milei le va mal, el péndulo no vuelve a un sector de centro moderado como algunos fantasean ", coinciden en su entorno.

De ahí que el apoyo que se proponen brindar a Milei desde el bullrichismo es sin condicionamientos porque están convencidos que en 2025 no habrá tres tercios en juego sino una disputa electoral entre el Gobierno y una expresión peronista, posiblemente de cuño filo kirchnerista. La forma que adquiera la alianza entre LLA y el PRO es todavía una pregunta sin respuesta.

" Podrá ser un frente o el PRO se romperá y LLA se llevará a gran parte de sus referentes. Pero decididamente no veo una candidatura de PRO por fuera de LLA sin riesgo a constituirse en un desastre ", auguran desde el sector PRO liberal.

La misma Bullrich reafirmó que el juego es a fondo. "Las cosas hay que hacerlas con decisión. No se baja la decisión porque sí, se baja porque hay un rumbo. La decisión de no emitir no la va a cambiar nadie. El camino es equilibrar el déficit para que todos los argentinos puedan crecer, tener progreso y seguridad. Esa convicción es la que cambia la realidad. No es la casualidad", expresó Bullrich.

Dentro del PRO, el acto de Luis Guillón no pasó desapercibido. Saben que puede traer cola. Bullrich no lo ocultó al lanzar uno de los dardos más certeros de la noche: "Y a nos pasó, cuando fuimos gobierno no lo hicimos. Ahora yo le digo al Presidente: Vamos con este protocolo y él me dice: ‘Vamos con el protocolo'. No es lo mismo tener el auto frenado a un auto sin frenos. No tenemos frenos, vamos para adelante ".

La alusión tácita, la más contundente de la noche, dio de lleno en Macri que hoy tiene todos los puentes dinamitados con quien fuera su candidata en 2023.