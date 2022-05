El Frente de Todos busca reinstalar la agenda económica de Alberto Fernández en el Congreso

Tras la salida de Roberto Feletti del Gobierno, luego de su fugaz paso por el ministerio de Economía, el Frente de Todos busca reimpulsar la agenda económica de Alberto Fernández en el Congreso.

La bancada que preside el diputado santafesino Germán Martínez buscará en la cámara baja avanzar con tres proyectos que buscan reactivar sectores clave. Los desafíos del oficialismo son varios. No solo debe negociar con una oposición cada vez más abroquelada del lado de enfrente, sino además atender las divergencias internas frente a un tema tan sensible como las retenciones.

El Frente de Todos buscará recuperar la iniciativa en Diputados luego de que la oposición, unificada, lograra imponer el debate por la implementación de la Boleta Única de Papel en la agenda.

La fecha límite para avanzar con la firma del o los dictámenes es el martes que viene. Sorteado ese escollo, el objetivo es avanzar con un paquete de iniciativas que tienen la mira puesta en la producción y generación de empleo.

Una renuncia que profundiza la grieta entre Alberto Fernández y Cristina

Debuta Guillermo Hang en Comercio: qué decía sobre inflación y control de precios y cómo será la nueva política

Por un lado, el oficialismo buscará dictaminar en las próximas semanas la ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología, que extiende hasta 2037 la vigencia del régimen que otorga beneficios fiscales a la industria. Asimismo, el texto amplía su alcance a las actividades que incorporan nanotecnología.

En este mismo sentido, la bancada oficialista apunta a recuperar dos proyectos de ley que están freezados en Diputados desde el año pasado. Asimismo, se retomará el proyecto de ley que busca declarar al sector automotor como industria estratégica y que ofrece en todos los eslabones de la cadena de producción beneficios fiscales para las nuevas inversiones que generen mayor rendimiento, exportaciones e integración de componentes locales.

El gran desafío

En la agenda del Frente de Todos también está pendiente el famoso proyecto impulsado por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, tras la derrota del Frente de Todos en las PASO del año pasado.

Se trata de la iniciativa que busca incentivar al sector "agrobioindustrial". Su objetivo es llevar a las exportaciones de u$s 65.000 millones hasta los u$s 100.000 millones al año, junto a beneficios fiscales e impositivos para los productores.

El desafío del oficialismo es no caer en la grieta por las retenciones.

El gran desafío, dijo una importante fuente del Frente de Todos, es que el debate no termine acotado a "retenciones sí, retenciones no". Es que esa disyuntiva, en los últimos días no solo reavivó la grieta con la oposición, sino que incluso dejó entrever las disonancias que despierta el tema puertas adentro .

Reforma jubilatoria: diputados del Frente de Todos le marcan la cancha a Alberto Fernández

Las disputas en Diputados no cesan: oficialismo y oposición dan batalla por imponer su agenda

No solo Feletti sostuvo hasta su último día la suba de retenciones para "desacoplar los precios internacionales" en el marco de la invasión rusa a Ucrania. Sino que fue el propio presidente, a contramano de dos de sus ministros Martín Guzmán (Economía) y Domínguez, expresó que "son una posible solución" y apuntó contra la oposición por negarse a discutirlo.

Más allá de las diferencias internas, que desde el Frente de Todos en Diputados aseguran que no impacta en la dinámica de la Cámara baja, l os diputados oficialistas desconfían de la oposición .

Y ponen como ejemplo el debate en comisión por la reforma de la ley sancionada durante el gobierno de Cambiemos de Compre Argentino. En diálogo con El Cronista un importante diputado del oficialismo se mostró "sorprendido" por el rechazo que viene sosteniendo Juntos por el Cambio ante las modificaciones que promueven desde el Gobierno.

Compre Argentino: el proyecto no contemplará al PAMI y se demora la firma del dictamen