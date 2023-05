El efecto del empleo informal en las obras sociales: crece el PBI pero caen los beneficiarios

Luego de la drástica caída durante la pandemia, la actividad económica dio señales de reactivación con un incremento de casi 10% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2021 (y 5,2% en 2023), sin embargo, la cantidad de beneficiarios de obras sociales son menos que antes de la crisis del Covid -19.

Así lo describe un estudio de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) y contrasta que el PBI per cápita alcanzó los u$s 12.403, por encima de los u$s 11.344 de 2020 no obstante, sólo el 38% de los beneficiarios de obras sociales supera con su nivel de aportes el costo del Plan Médico Obligatorio (PMO).

En un análisis de los últimos 20 años, el PBI per cápita viene cayendo desde el 2012 a un ritmo de alrededor del 3% anual, pero los tres primeros trimestres del 2022 mostraron una variación porcentual positiva, hasta los últimos 4 meses de 2022 que cayó 1,5% , apunta el documento.

En este escenario, la cantidad de beneficiarios de obras sociales nacionales alcanzó los 15.380.000 argentinos en el último registro disponible, de marzo de este año mientras con un alza interanual del 2,64%, de acuerdo con el más reciente informe sectorial de la entidad.

Lo anterior explica que las obras sociales nacionales cubren aproximadamente al 33,6% de la población, mediante más de 290 entidades, sin embargo, todavía quedan por recuperar casi 800.000 beneficiarios , para alcanzar los valores previos a la pandemia.



"Este fenómeno se da por el deterioro del mercado laboral, que responde al impacto de la crisis económica y la inflación especialmente sobre las pymes, además de la presión fiscal, las dificultades en el acceso al crédito, y el elevado costo del empleo formal", explica Guillermo Gómez Galizia, presidente de CADIME.

Desfinanciamiento y concentración

En comparación con el alza general (2,64%), en los últimos doce meses, las primeras diez obras sociales nacionales tuvieron un aumento en la cantidad de afiliados de 3,11%, un dato que explica mayor concentración en la cantidad de afiliados.

De hecho, según el informe, las primeras diez obras sociales nacionales (OSECAC, OSDE, OSPRERA, UPCN, UOCRA, OSPE, OSUTHGRA, ASE, Mutual Sancor y UOM) concentran aproximadamente el 43% de los afiliados .

Además, se se suman las seis obras sociales siguientes en tamaño, alcanzan al 50%. "Esta concentración implica que la mayor parte de los beneficiarios del sistema es asistida por obras sociales que no llegan a recaudar el valor de la cápita promedio del Programa Médico Obligatorio o PMO ", explicó Gómez Galizia.

En ese sentido, Gómez Galizia aclaró que en este cálculo se contabilizan aportes más contribuciones más el fondo solidario de redistribución. "El desfinanciamiento de las obras sociales impacta sobre los beneficiarios, ya que se resiente el acceso a los servicios necesarios en forma oportuna y en condiciones de calidad adecuadas, y compromete la capacidad de pago a los prestadores".

En concreto, según describió, la situación "afecta la atención de la salud de millones de argentinos y la sustentabilidad de las pymes prestadoras".

Menos contribuciones

Como efecto de la precarización en la generación de empleo y salarios que se acercan al ingreso mínimo, el valor de la cápita promedio anual de las obras sociales nacionales -es decir, el de su recaudación dividida por beneficiario- asciende a $ 6335 pesos, según el último registro, lo que representa una caída de 14% en los últimos cinco años , en términos constantes.

Frente a este panorama afectado tanto por la caída del salario real como por la incorporación considerablemente mayor de trabajadores de regímenes especiales, con menor ingreso promedio, desde CADIME aseguran que "no existen indicios sobre la posibilidad de recuperar valores de años anteriores".

Por su parte, el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO) financiado por las obras sociales nacionales alcanza los $5257, no obstante, sólo el 38% de los beneficiarios de obras sociales nacionales tiene una cobertura cuyos ingresos lo superan.

"Algunos sectores vienen sufriendo transformaciones significativas en cuanto a su nivel de actividad y productividad, lo que disminuye el número de aportantes, lo que representa el factor crítico, junto con el salario promedio, para definir el ingreso económico de cada organización. El sistema de salud no se ha reformado, pese a las transformaciones del mercado laboral", indica Gómez Galizia.