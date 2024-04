El duro pronóstico económico de Carlos Melconian: "Estamos entrando en..."

En la misma línea en la que se refirió la última semana a los planes económicos del Gobierno, el economista Carlos Melconian alertó sobre la ausencia de un programa de estabilidad y aseguró que "se está entrando en un conflicto".

"Se está entrando en el conflicto de la falta de heterodoxia que tiene este programa, que es de mediano plazo y de libres mercados. No hay ningún plan de estabilidad que haya tenido éxito si primero no están alineados los precios relativos" ", apuntó Melconian este sábado en declaraciones radiales.

"No le quiero quitar relevancia a que la inflación baje, pero el foco acá tiene que estar puesto en si la inflación macroeconómica puede ser un dígito mensual. Si la tasa de inflación baja pero la composición de precios internos no se arregla, estamos perdemos tiempo", insistió.

Para el expresidente del Banco Nación, el accionar de Luis Caputo es similar al que llevaron adelante ministros como Álvaro Alsogaray o Roberto Alemann.

"Es un típico programa ortodoxo sesentista o setentista, donde la inflación puede bajar por la sequia y por la recesión, o por la degradación salarial, sin ton ni son. El consumo con esto no rebota. Puede ser que el rebote sea en V, pero va a ser para recuperar lo que se perdió estos últimos meses, no para crecimiento", destacó.

"Por ahora del consumo no tengo señales, de la exportación no tengo señales, de la inversión no tengo señales, salvo la timba de los que ganan plata", recalcó.

"Todos sabíamos que lo que venía era muy difícil, pero ahora hay que discutir cómo es el programa y no caer en la trampa de la gobernabilidad", agregó Melconian en comunicación con Radio Mitre.

El exfuncionario del Gobierno de Mauricio Macri pidió prestarle más atención a precios que siguen atrasados y criticó la "semejante devaluación" de los últimos meses.

"En el fondo no se discute el rumbo de largo plazo de mercado libre que apunta a terminar con el disparate del déficit fiscal o la deuda externa, se discute la instrumentalidad del cómo vamos. La primer cosa innecesaria fue semejante devaluación que vuelve a disparar los precios", analizó.

"Dentro de esa discusión inútil sobre si conviene un shock de entrada o el gradualismo, lo más relevante es ver si lo que se hizo se hizo bien. Cuando uno mira los precios que estaban a 1400 los encuentra a 2800, pero los que estaban atrasados siguen atrasados. El salario informal va último, alquileres va anteúltimo, electricidad y gas siguen ahí, el salario formal y las jubilaciones están derrumbadas, la nafta arrancó pero es un precio internacional. Hace falta una pata heterodoxa", detalló.

Por último, Melconian habló de dólar, y dijo que tiene un precio ficticio. "El dólar que tenemos hoy no es un dólar genuino, es un dólar intervenido, solo se mantiene porque hay cepo. Esto no es producto de una libertad absoluta donde hay ingreso de capitales, inversión y privatización", recalcó.

Milei, el Llao-Llao, y los "héroes que fugan dólares"

Además, el economista opinó sobre la reciente exposición del presidente Milei en el "Foro Llao Llao", donde el mandatario dijo "el que fuga dólares es un héroe porque lograr escapar de las garras del Estado".

"Me hubiera gustado que diera mayores precisiones de cómo va arreglar la fuga. Lo mismo para la cuestión tributaria. Cuando uno deja de ser panelista, vale todo como candidato, pero cuando se llega a presidente hay que tener cuidado", explicó,

"Tenía una buena tribuna para decir que héroe es el que se queda en la Argentina y dar batalla para sacar el país adelante", se lamentó sobre las palabras del libertario ante los empresarios.