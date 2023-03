"El dólar está...": la inesperada frase de Emmanuel Álvarez Agis

En un contexto de escasez de dólares y de debates entre especialistas sobre las reservas del Banco Central, el economista Emmanuel Álvarez Agis aseguró que la divisa estadounidense "está a todas luces adelantada". Además auguró cuándo se producirá una unificación en los tipos de cambio.

Álvarez Agis sostuvo en una entrevista que dio a Bloomberg Línea que, si se analizan "los fundamentos de la economía argentina, el tipo de cambio paralelo no está atrasado. Es al revés, está a todas luces adelantado".

"Obviamente, en cuestiones financieras los equilibrios tardan en ocurrir y uno puede tener un dólar que hoy vale algo y mañana vale incluso más, por más que la visión estructural sea que está muy caro", agregó el economista que fue viceministro de Axel Kicillof en el segundo gobierno de Cristina Kirchner.

"El dólar está caro": la sorprendente frase de Álvarez Agis

Para Agis, todas las opciones que tiene el Gobierno para intentar superar la falta de divisas "es elegir entre equilibrios malos. No hay una alternativa evidente donde pudiera decir, 'si hago esto, la verdad que salgo del problema de la sequía'".

Sobre si podrán unificarse los varios tipos de cambio en el corto a mediano plazo, el economista afirmó: "No, no solo por la historia específica de Argentina, sino por lo que nos indica la experiencia histórica de este tipo de restricciones".

Dólar, FMI y sequía: el análisis de Álvarez Agis

El economista presentó cuatro opciones para superar la falta de dólares por la sequía: tomar deuda por el equivalente a la pérdida en el mercado internacional; vender reservas del Banco Central; pedirle al Fondo Monetario Internacional (FMI) la ampliación del préstamo; o devaluar . Sin embargo, según Agis las restricciones de la Argentina hacen muy difícil tomar cualquiera de estas vías.

"¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno? Restringir las importaciones por el lado de la cuenta corriente, restringir la salida de capital por el lado de la cuenta capital, y tratar de contener los dólares paralelos vendiendo bonos", describió.

Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 28 de marzo minuto a minuto

Cual es la barrera para los bonos que mira el mercado y que probablemente no puedan superar por un tiempo

Pero esta postura también tiene consecuencias según el exministro: "¿Cuál es el impacto más posible de esa estrategia? Recesión e inflación. Mi punto sencillo es, no importa cuán complejo sea el mecanismo, si uno no consigue dólares nuevos, una sequía termina empeorando la actividad y la dinámica en la inflación".

Acuerdo con el FMI: la propuesta de Álvarez Agis

El también director de la consultora PxQ sostiene desde hace algunas semanas que el país incumplirá el acuerdo con el Fondo Monetario, y ahora reiteró que "nadie en el mercado en la Argentina o en el FMI espera que este acuerdo se cumpla estrictamente como estaba escrito".

"El dólar está caro": la sorprendente frase de Álvarez Agis

"Hay dos alternativas: la que propone el Fondo, de operar procíclicamente, que me parece muy negativa, o la segunda, de renegociarlo para acusar recibo del impacto de la sequía. Yo estoy más por esta segunda", detalló sobre el compromiso de deuda argentino.

Por último, Álvarez Agis consideró que "no es incumplir porque se me da la gana o porque hay elecciones. Esto es un evento exógeno a la economía argentina, una sequía. No es culpa del ministro de Economía, del Frente de Todos o de la oposición. Hay que recuperar sentido común en esta discusión".