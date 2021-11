El Dipy se lanza como candidato político: qué lo decidió y en qué partido se anota

El cantante David Adrián Martínez, mejor conocido como "El Dipy", se plantó en los medios y a través de sus redes sociales como unos de los opositores más fuertes al Gobierno por fuera del espectro político : aunque se ha mostrado cercano a referentes del PRO como el expresidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich, "El Dipy" nunca intervino realmente en la política más allá de sus críticas.

No obstante, el crimen del kisoquero Roberto Sabo ocurrido el pasado domingo en Ramos Mejía; el cual disparó una fuerte respuesta social contra la inseguridad, alentó al cantante de "Soy Soltero" a incursionar en el mundo de la política: así lo reveló esta semana a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.

"Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto pero bueno, ya está, no aguanto más: estoy podrido de que me amenacen, de que aprieten a mi vieja cuando va a cobrar la jubilación , de que le tiren cosas en la casa", empezó duramente el cantante.

"El Dipy" expresó estar " podrido de que pasen estas cosas por pensar distinto ", refiriéndose explícitamente a La Matanza, partido bonaerense donde se crió desde pequeño y donde el pasado domingo asesinaron a Sabo frente a su local con el fin de robarle.

Ante esto, decidió: "A partir de este momento, me pongo a disposición de cualquier partido político que me necesite para sacar a todos estos chorros ", se ofreció el cantante opositor al Gobierno.

Y disparó terminante: "¿Qué se pensaron, que tengo miedo? ¿Pensaron que me van a callar a mí? Cómo me van a callar si nací gritando. Plata y miedo nunca tuve, así que cualquier partido político que me necesite para sacar a todos estos chorros acá estoy ", reafirmó el cantante de "Par-Tusa"

Tal como relató él mismo, "a 20 metros" de donde él estaba haciendo una nota el otro día, "estaban choreando". En esta línea, criticó duramente la gestión del partido de La Matanza hoy a cargo del político oficialista Fernando Espinoza: "La gente no tiene agua potable, se inunda, no tiene laburo, no come, viven en la miseria. La Matanza no avanzó nunca ", condenó Martínez.

"Se terminó hermano, ¿Y encima me tengo que bancar que me amenacen?", se preguntó el cantante indignado, repitiendo nuevamente su ofrecimiento: "Vayan viniendo si quieren, lo vuelvo decir: cualquier partido político que me necesite para sacar a todos estos delincuentes de La Matanza, que hace 38 gobierna el peronismo , ahí voy a estar y gratis, sin cobrar un peso porque lo hago por mi pueblo y por la Patria, no lo hago para llenarme los bolsillos", concluyó duramente "El Dipy".