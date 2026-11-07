“Se hace camino al andar” es el nombre que eligió DC Consultores para un estudio que busca responder una pregunta de fondo: si la sociedad está dispuesta a sostener el proceso de reformas en marcha o prefiere un cambio de timón.

Con el Gobierno empujando en el Congreso la eliminación de las PASO de cara a las presidenciales de 2027 y con el triunfo de Lula en Brasil todavía fresco, el sondeo ofrece una radiografía con un mensaje dividido: una mayoría que acompaña el rumbo, pero con un reclamo concreto para los próximos seis meses, y un ranking de dirigentes en el que el podio de la imagen no coincide con el de la intención de voto.

Un rumbo que se acompaña, pero con una condición

Ante la pregunta sobre hacia dónde sienten que va el país, el 42,8% eligió la opción “por el camino correcto, aunque cueste, es lo necesario” y el 25,9% “por el camino que se puede, no es el mejor, pero va”. El 31,3% respondió: “Por el camino incorrecto, quiero el de antes”.

Cuando se les planteó que países como Irlanda tardaron entre siete y diez años en mostrar resultados tras bajar impuestos y ordenar sus cuentas, el 38,9% prefirió “seguir con este rumbo y con Milei al frente”. Una “tercera vía” que combine equilibrio fiscal con un Estado que acompañe fue elegida por el 26,1%, el “esquema Kicillof” por el 19,4% y “el mismo esquema sin Milei” por el 15,6%.

La condición aparece al preguntar qué le conviene más al Gobierno en los próximos seis meses. El 47,3% respondió “aflojar un poco para que se note en el bolsillo”, el 28,9% “acelerar las reformas”, el 13% “cerrar acuerdos con gobernadores y aliados” y el 10,8% “sostener el ajuste y esperar a que llegue el resultado”.

Axel Kicillof es la alternativa electoral del peronismo a día de hoy. Foto: NA.

¿Qué tiene que pasar para que el crecimiento se sienta?

Para que el país empiece a crecer, el 40,6% señala que lo primero es que haya reglas claras y justicia que funcione. Le siguen que lleguen inversiones y el salario crezca (25,3%), que bajen los impuestos (14,1%), que la inflación baje y se quede baja (11,7%) y que haya crédito accesible (8,3%).

Sobre cómo notarían que el crecimiento es real, el 28,7% lo percibiría porque la gente se anima a invertir y abrir negocios, el 23% porque el sueldo rinde más a fin de mes y el 22,3% porque se puede ahorrar o planificar a un año. El 15,8% mencionó que aparezca trabajo privado en su zona y el 10,2% respondió: “No me doy cuenta, lo voy a ver en la elección”.

En la pregunta abierta sobre qué debería hacer el Gobierno en los próximos seis meses, DC agrupó las respuestas: economía concentra el 49,8%, reformas del Estado el 29,2% y clima político el 21%. La mención individual más frecuente fue la baja de impuestos y la reforma impositiva (10,3%), seguida por la seguridad (8,3%) y la recomposición de ingresos (7,2%).

Lula, el peronismo y las PASO: qué ve la gente

La encuesta incluyó un bloque sobre el triunfo de Lula en Brasil. Ante la consigna de que Lula ganó y buena parte del peronismo lo festejó, el 39,7% opinó que “es otro país y otra historia: no se traslada a la Argentina”, el 37,1% que “le da al peronismo una narrativa para 2027” y el 23,2% que “no le interesa lo que pasa en Brasil”.

Sobre qué pesó más en el voto de los brasileños, el 35,3% señaló que rechazaban la alternativa de cambio y el 31,4% que Lula cambió y se adaptó a los tiempos actuales, por ejemplo, con un vicepresidente de centroderecha. El 21,5% mencionó que viven mejor con su modelo y el 11,8% el cariño y la identidad histórica.

Al preguntar por los argentinos que votan a Milei, el 56,5% cree que pesa que rechazan las recetas peronistas, el 31,6% que confían en que el rumbo dará resultado en el tiempo, el 6,7% que viven mejor que antes y el 5,2% los cambios que propone.

El otro tema institucional es el de las PASO. El proyecto de reforma electoral que el Ejecutivo envió al Congreso en abril plantea la eliminación definitiva de las primarias, pero sectores del PRO y la UCR anticiparon objeciones y reclamaron modificaciones antes de acompañar.

Consultados sobre a quién beneficiaría su eliminación, el 53,8% eligió la opción “nunca sirvieron, siempre fue un gasto”, el 25% “a los oficialismos”, el 10,9% “al votante” y el 10,3% “a los que mandan en cada partido”. Sin PASO, el 63,9% prefiere que los candidatos de cada espacio los elijan los afiliados en una interna, el 18,5% que lo haga el votante en octubre con todos compitiendo y el 7,1% que lo decida quien lidera el espacio.

Para cerrar, la encuesta propone dos escenarios para 2027. Si gana Kicillof, el 57,3% cree que lo primero que va a pasar es que vuelvan la inflación y la emisión, el 20,3%, que mejora la vida cotidiana, el 12,1%, que vuelve el Estado grande y los planes, el 5,7%, que no cambia mucho; y el 4,6%, que suben los impuestos.

En cambio, si continúa Milei, el 37,5% espera que se profundice el ajuste y caiga el empleo, el 28,9% que mejore la vida cotidiana, el 18,7% que no cambie mucho, el 13,7% que se achique el Estado y se recorten los servicios y el 1,2% que no bajen los impuestos.