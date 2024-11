El dilema de Kicillof: ¿emancipación o ruptura definitiva con Cristina?

Cuando se habla con intendentes y funcionarios que esperan ansiosos que Axel Kicillof baje la bandera de largada para empezar la emancipación política de Cristina Fernández de Kirchner hay siempre una duda, un dejo de sospecha sobre la verdadera personalidad del gobernador, obligado a renunciar a la tutela política de su mentora a nivel nacional .

Quienes operan en la órbita del Instituto Patria, con la expresidenta y su primogénito Máximo como interlocutores sostienen, sin dudarlo, que eso sería el acabose del proyecto político de Kicillof. No solo lo tratan de desleal con la persona que le dio todo el poder cuando quiso, como su ministro de Economía y gobernador luego, sino que, además, siempre le jugó de manera leal sobrepasando más de una vez los intereses y los deseos de su propio hijo.

Por eso este último mes será frenético en materia de negociaciones, operaciones y encuentros para determinar si, finalmente, se sabe hasta dónde desea manejar el poder Kicillof o, si como él mismo lo ha dicho en el pasado, "antes de pelearme con Cristina, me voy a mi casa".

A pesar de su inestable vínculo con él, Sergio Massa, con quien ahora discute la manera de sacar del gabinete al ministro Jorge D´Onofrio, ha presentado un proyecto que le puede calzar muy bien a la estrategia emancipadora que, dicen, tomará Kicillof. Su jefe de bancada, Rubén Eslaiman, pidió por expediente la suspensión por única vez de las PASO en la Provincia y, con eso, se desenganchan de cualquier discusión nacional.

Acerca de D´Onofrio, en Pilar, Federico Achaval dispuso el cambio de autoridades del Concejo Deliberante que estaba a cargo de la pareja del hasta ahora ministro. Claudia Pombo, involucrada directamente con todas las denuncias que hay sobre el manejo de la recaudación clandestina de la liberación de multas bonaerenses, dejó de ser la titular del Cuerpo y en su reemplazo quedó el peronista Juan Pablo Trovatelli.

¿Cuánto faltará que este ejemplo cunda en la Provincia?... Una negociación a toda marcha entre quien "puso el chancho" y quien lo conduce se está desarrollando en estos momentos.

Mientras se espera, en la Legislatura siguen a todo ritmo para ver si pueden cambiar las reglas de juego electorales, nominar cuatro ministros para la Corte, y, como si fuera poco, buscar un mecanismo para reelegir nuevamente a los intendentes.

"Por más que pongas como excusa la invasión rusa a Ucrania, no hay chances. Pero para eso siempre encuentran una razón" le confesó a El Cronista un especialista electoral que siempre defiende al peronismo. Un intendente, en estricto off, dejó muy claro que "si aprobamos eso seguimos dando muestras de mierda ante la gente", aunque no dirá nada públicamente.

El único que dijo que está en desacuerdo es el recientemente asumido intendente de San Isidro, Ramón Lanús. "La política sigue mirando sus propios intereses y está totalmente alejada de lo que le pasa a la gente", afirmó. El intendente había protagonizado, hace una semana, una foto junto con Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, y Jaime Méndez, de San Miguel, con Patricia Bullrich, iniciando una incipiente alianza política en la Primera Sección Electoral en favor del gobierno nacional.

Más al oeste, en Morón, en cambio, se oficializó la ruptura de lo que fue uno de los pocos ejemplos sucesorios pacíficos en el conurbano bonaerense. Martín Sabbatella decidió ser candidato en 2027 en lugar del actual intendente Lucas Ghi quien, salga o no la re re para los jefes comunales, ya sabe que su candidatura quedará vedada por Nuevo Encuentro, partido que integra desde hace dos décadas por lo menos.

El conflicto nació cuando Hernán Sabbatella, hermano del exjefe comunal, decidió trabajar directamente con el aún jefe comunal y romper lazos con toda la organización política que lo vio nacer. Como en Morón la mayoría de los secretarios responden a Martín y solo un puñado al intendente, Lucas decidió darle más poder al hermano del ex jefe del AFSCA y eso terminó de revelar lo que todos sabían. Que las relaciones entre los antiguos socios políticos estaban totalmente rotas.

Aquí también ingresó otro elemento en la discusión: las posturas que cada uno tenía con respecto de la puja entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Mientras que Martín Sabbatella está del lado de la expresidenta, Lucas Ghi cree que el proyecto político debe seguir con el actual gobernador.

En tanto, al lado de Morón, en Hurlingham, se creó la primera mesa política Axel Presidente. No es casual. Es que el municipio está conducido por Damián Selci, uno de los camporistas preferidos de Máximo Kirchner, que tiene como contendiente directo uno de los que más milita para cambiar la conducción peronista en la Provincia y el país, Juan Zabaleta.

Estos dos ejemplos se van replicando, con más o menos intensidad, en otras localidades. En Quilmes se oficializó la ruptura del bloque que responde a Mayra Mendoza. Ahí, uno de los concejales aliados a Jorge Ferraresi, creó su propio espacio, agitando aún más la situación en el sur bonaerense, donde a pesar de que la ex vice de Alberto Fernández tenga su fortaleza electoral, ya hay claros ejemplos de que el desgaste llega para todos.

"No te creas que Axel está siendo manijeado, como dicen por ahí. ¡Tenés que escucharlo!", se exalta un intendente que quiere que se desdoblen las elecciones y que Kicillof sea el candidato porque sabe que más temprano que tarde muchos de los cristinistas que hoy juegan en su espacio y poseen cargos en el municipio serán sus rivales directos.

La pregunta del millón es si La Cámpora, con mayoría en las cámaras legislativas bonaerenses, acompañarán este proceso de emancipación, para lo cual es imprescindible aprobar el endeudamiento que anualmente financia buena parte de la administración pública provincial.

¿Por qué es importante para el gobernador seguir con ese sistema? Porque el gobierno nacional, al poner en duda la aprobación del presupuesto y evitar su presentación en sesiones extraordinarias, perjudicará directamente a la gobernación por cuanto el uso discrecional de fondos, sin goteo de coparticipación, a la que más daña es a Buenos Aires.

Si Kicillof rompe ahora con Máximo y Cristina pone en riesgo un recurso vital para su gestión y, además, para financiar el desdoblamiento, que sería con suspensión de PASO y que le permitiría votar dos o tres meses antes que lo hagan para diputados nacionales en todo el país.

Esto tiene como testigos sin posibilidad de participar a la oposición que antes formaban Juntos por el Cambio. Su fuerza cada vez es menor y la dispersión limita hasta el extremo su capacidad de presión. Distinto es el caso libertario que, con un limitadísimo número de legisladores propios en ambas cámaras, se las va ingeniando para conseguir más adherentes, como es el caso de Diputados, donde hoy, con la juntada que hicieron los seguidores de Carolina Píparo, Diego Valenzuela y otros de Patricia Bullrich ya pasaron a engrosar un nada despreciable bloque de once legisladores.

Son los seguidores de Javier Milei los que tienen la agenda pública en su poder. Sin embargo, cada vez es más notorio el choque entre "Las Fuerzas del Cielo", que a nivel provincial conduce Agustín Romo, con los "terrenales" alineados con Sebastián Pareja y que en la legislatura tienen a Ramón "Nene" Vera como representante en el mismo bloque que Romo. Uno arma un centro de estudiantes, el otro arma otro. Uno moviliza a los jóvenes a encuentros y discusiones en redes, el otro convoca a unos sub 35 nombrados en diferentes oficinas públicas de la Provincia para mostrar su fortaleza. "Nos entretenemos para acumular", dicen. Pero lo que no sobra es el humor y el cariño cada vez que uno habla del otro.