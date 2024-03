Desempleo: cuáles son las alertas en lo que va del año y los cambios en el mercado laboral

En el cuarto trimestre de 2023 la tasa de desocupación fue del 5,7%, según informó el Indec. Así, se ubicó en su menor valor desde el segundo trimestre de 2016. Según cálculos del centro CEPA sobre la población total, la desocupación alcanzó a 1.300.000 personas.

La tasa de empleo, por otro lado, alcanzó al 45,8% de la población, lo que representa 13,5 millones de personas, su mayor nivel desde la reconstrucción de la serie.

La tasa de actividad, es decir, la población económicamente activa respecto del total de la población, trepó al 48,6%, lo que representa una suba de 0,4 puntos contra el trimestre anterior y de un punto sobre el cuarto trimestre del año pasado. Así, mostró la misma tendencia que la tasa de empleo y ambas se ubicaron en máximos históricos.

La población sobreocupada también mostró un aumento contra 2022 de 1,5 puntos porcentuales en la comparación interanual y de 1,2 puntos contra el período anterior.

Los ocupados demandantes volvieron a crecer hacia el último trimestre del año pasado y fueron el 15,5% de la población, una suba de 0,3 puntos porcentuales sobre el trimestre anterior y de 0,1 puntos interanual. La subocupación, las personas que trabajan menos horas de las que quisieran, alcanzó al 10,5% de la población, lo que también implicó una suba respecto del trimestre anterior, aunque se mantiene por debajo del nivel del cuarto trimestre de 2022. Esto implicó que la presión sobre el mercado de trabajo volviera a subir y alcanzara al 27,4% de la población.

Empleo registrado o informal

"La tasa de desocupación que informó Indec está lejos de la realidad argentina, porque no está midiendo el trabajo real de la gente, mide el empleo registrado que está estancado hace diez años. En los últimos diez años, monotributo creció más de 52% entre octubre de 2013 y 2023"", dijo Matias Ghidini, CEO de GhidiniRodil y autor del libro, Mi Trabajo Ahora.

En ese mismo sentido, Ghidini agregó: "Es una foto muy relativa porque lo que más está sufriendo es el empleo informal".

El análisis del centro CEPA aporta evidencia sobre la registración del empleo: los trabajadores con descuento jubilatorio fueron el 21,7% de la población total, mientras que aquellos que no tuvieron descuento fueron el 12,1%. Ambos crecieron en medida similar en la comparación interanual.

Que esperar en el corto plazo.

Si bien los datos del Indec destacan la dinámica de fines de 2023, los indicadores de actividad de comienzo de este año muestran algunas señales de enfriamiento.

Según analizó Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, la expectativa en el mediano plazo está centrada en el aumento del empleo informal: "Mi hipótesis es que van a crecer las formas más precarias de inserción en la estructura ocupacional (no registrados, cuenta propia, subocupados demandantes), pero no tanto los desempleados. Algo va a subir la tasa de desempleo en el primer trimestre (que venía bastante baja), pero no tanto como podríamos prever dado el parate de la actividad económica".

"Como consecuencia del plan económico de diciembre de 2023 solo se puede esperar una aceleración en la creación de empleo en sectores que ya eran dinámicos como hidrocarburos y minería, que representan una porción pequeña de la masa ocupada. Por el contrario, son motores de la ocupación los sectores que ya dan señales de una caída, como industrias y manufactura, construcción", agregó Juan Manuel Ottaviano, laboralista e investigador de Trabajo e Ingresos de Fundar.

"En algunas actividades como el comercio se puede empezar a notar un crecimiento de la rotación. Si agregamos los despidos previstos en la administración pública, el saldo del plan económico va a ser negativo en el empleo. A este panorama se le pueden adicionar las señales que dio el Gobierno con el DNU, que aunque no sea aplicable, pueden liberalizar despidos e incrementar la temporalidad y la precariedad de hecho. El cuadro se completa con una mayor disparidad de los ingresos aún en el escenario de un amesetamiento de la actividad ahora en caída", concluyó Ottaviano.

Para 2024, desde Ghidini Rodil esperan que la desocupación formal y registrada irá aumentando "por la desvinculación del empleo público y del sector privado", en particular en los sectores que ya muestran efectos contrarios en la actividad, como venta minorista, construcción, gastronomía y el consumo en general.

Respecto a los salarios, desde Ghidini Rodil enfatiza en que "pierden por knock out contra la inflación" y el CEO del grupo anticipa: "El desempleo en 2024 va a crecer, va a mostrar signos de agotamiento en algunas industrias. Mi proyección es que va a estar entre 7 y 8 en final de año".